España

El concejal de 25 años que presidirá las Nuevas Generaciones del PP ha cobrado 445 euros por cada hora en la que ha acudido a los Plenos

Ignacio Dancausa será elegido presidente de NNGG a nivel nacional. Es el candidato de Ayuso. Edil en Las Rozas, cobra una dieta de 1.218 euros por asistencia a Pleno y ya se han celebrado 46. La hora en el salario mínimo es de 5 euros

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Ignacio Dancausa
Ignacio Dancausa

El salario medio en España es de 29.540 euros brutos anuales, según los últimos datos hechos públicos por el INE la semana pasada (cifras de 2024), siendo el salario más frecuente el de 16.520 euros. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado por el Gobierno para este 2026 es de 17.094 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.221 euros al mes, o lo que es lo mismo, 40,7 euros diarios, o lo que es lo mismo, unos 5 euros la hora si la jornada es de 8 horas. Ignacio Dancausa, concejal del PP en el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, ha percibido 445 euros por cada hora de trabajo. Al no tener responsabilidades de Gobierno, su principal trabajo consiste en asistir a los Plenos municipales.

Dancausa, que preside las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, será el nuevo presidente de la organización juvenil del partido a nivel nacional. Era el candidato de Isabel Díaz Ayuso. Pero finalmente no habrá primarias internas. Este jueves decidió unificar su candidatura a la del rival que tenía, el murciano Antonio Landáburu. Ambos se han unido para evitar elecciones. “Tengo mucha ilusión por movilizar a la juventud española para que llevemos pronto a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa”, señaló cuando anunció su candidatura. También defiende que desde hace unos años, sobre todo desde que gobierna Pedro Sánchez, la juventud española “vive en una crisis permanente” porque “el mérito, el trabajo y el esfuerzo quedan relegados al último lugar”. Dancausa es edil desde el verano de 2023. El portal de transparencia del Consistorio de Las Rozas refleja que, desde entonces, se han celebrado 46 Plenos que han durado 122 horas y 23 minutos.

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Dancausa no tiene sueldo fijo. Cobra una dieta por asistencia a Pleno, una dieta que está fijada en 1.183,26 euros, por lo que por 46 Plenos la cantidad percibida desde que empezó este mandato es de 54.429 euros, una media de 445 euros por hora, 89 veces más que lo que recibe cualquier trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional. “Él no interviene en los Plenos, porque no tiene responsabilidades de Gobierno. Solo tiene que levantar la mano en el sentido del voto que le ordena el partido en los temas que se tratan”, señalan fuentes del PP de Las Rozas. “Pasa en todas las formaciones políticas. Siempre se da un cargo, generalmente de asesor, a los militantes de las juventudes. En este caso, como es el líder de NNGG en Madrid, se decidió que fuera de concejal en su pueblo. Hay que tener en cuenta que el PP no le paga por ser presidente de NNGG”, explican las mismas fuentes. “Ahora va diciendo que en 2027 Ayuso le meterá en la lista para ser diputado en la Asamblea de Madrid”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "el sanchismo" está condicionado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien es su "padrino" y el que "borra las escenas del crimen dentro de todo". (Fuente: Comunidad de Madrid)

Las Rozas es uno de los municipios madrileños que mejor retribuye las asistencias a Plenos y comisiones para los concejales que no cobran un sueldo fijo. En este caso, 1.218 euros por Pleno y 221 euros por comisión. La trayectoria de Dancausa, a sus 25 años, es escasa. Procedente de una familia de clase media de Las Rozas, Dancausa se graduó en un instituto público, aunque cursó primer año de Bachillerato en Illinois (Estados Unidos). Dancausa se afilió al PP cuando tenía 18 años. Su experiencia profesional comenzó en mayo de 2021, cuando encadenó algún trabajo temporal tras apuntarse a la ETT Randstad. Fue, por ejemplo, reponedor y dependiente en Ikea y Leroy Merlin.

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No habrá elecciones

En su currículo público también aparece como presidente, entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, de ‘Libertad sin Ira’, una asociación estudiantil que nació en la Complutense de Madrid para dar la batalla al “monopolio de la izquierda en la universidad pública”. También tiene el certificado de manipulador de alimentos y llegó a poner en marcha una tienda online de patinetes eléctricos. Elegido presidente de NNGG de Madrid en noviembre de 2022, ahora se presenta para dirigir a la organización juvenil en toda España, elecciones que estaban previstas para el próximo 11 de julio. Finalmente, el PP ha conseguido frenar el enfrentamiento al unir las dos candidaturas en una. Dancausa será el nuevo presidente nacional y Landáburu, su vicepresidente. Los nombramientos se ratificarán en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que se celebrará en Valladolid los días 10 y 11 de julio.

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