España

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

El presidente de la patronal descarta cancelaciones de vuelos por problemas de abastecimiento durante la temporada alta pese a la preocupación por la crisis energética provocada por la guerra en Irán

Guardar
Aviones de Iberia en la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España. (REUTERS/Isabel Infantes)
Aviones de Iberia en la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España. (REUTERS/Isabel Infantes)

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) descarta cancelaciones masivas en vuelos por problemas de abastecimiento de combustible para aviación en España, donde el suministro está “garantizado”, según ha explicado el presidente de la patronal, Javier Gándara. En una rueda de prensa celebrada este martes, Gándara ha asegurado que los recientes “ajustes” en algunas compañías responden a factores comerciales, pese a la preocupación generada por la guerra en Irán.

En esta línea, las aerolíneas españolas han incrementado en un 6% su capacidad de plazas para la temporada alta, alcanzando cerca de 260 millones de asientos entre abril y octubre. Esta expansión busca responder al fuerte interés turístico en España y también absorbe parte del tráfico desviado desde zonas afectadas por conflictos internacionales, según declaraciones de Gándara recogidas por Europa Press.

Aun así, ALA recomienda a los viajeros comprar billetes con antelación para evitar precios elevados, ya que se prevé una alta demanda. Aunque el sector observa con cautela la inflación y la incertidumbre económica, las previsiones para el verano mantienen el optimismo sobre la llegada de turistas y la normalidad operativa en los vuelos.

Hasta el 85% del queroseno necesario se produce en España

Según ALA, solo el 11,4% del crudo que alimenta las refinerías españolas proviene de las regiones afectadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que sitúa al país en una posición ventajosa respecto a otros de Europa, que dependen en mayor medida de estos suministros. En cuanto al origen del combustible, se estima que entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en aeropuertos españoles se produce localmente. Este dato contrasta con la situación de otros países europeos, que importan hasta el 90% de sus productos refinados debido al cierre progresivo de refinerías propias.

Además, Gándara subraya que las compañías productoras están ejecutando planes de contingencia y reforzando la producción, lo que garantiza la continuidad del suministro. Sin embargo, reconoce que el tráfico aéreo no está exento de riesgos, ya que las conexiones internacionales pueden verse afectadas por la escasez en otros países. “Los aviones van y vuelven”, ha recordado Gándara al explicar que, aunque el aprovisionamiento en España esté asegurado, la operativa aérea depende también de la situación en los destinos.

Imagen de archivo de aviones en las pistas de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Ballesteros
Imagen de archivo de aviones en las pistas de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Ballesteros

En el plano económico, se calcula que cerca del 70% de las necesidades de combustible para la temporada estival ya están cubiertas por acuerdos de cobertura previos al conflicto. El precio del combustible de aviación, que se ha duplicado tras el inicio de la crisis, impacta sobre todo a las compañías más pequeñas, que no suelen tener contratos de cobertura tan amplios como los grandes grupos. De media, este coste representa casi una tercera parte de los gastos totales de una aerolínea.

Sobre la posibilidad de repercutir el alza de precios en los billetes, Gándara ha explicado que ALA no valora las estrategias comerciales de cada empresa. Algunas, como Volotea, han optado recientemente por aplicar recargos, pero la asociación considera legítimas todas las políticas siempre que respondan a la realidad de cada operador.

Más asientos en los vuelos a costa y ciudades

Según datos difundidos por Reuters, las rutas con mayor incremento de capacidad se localizan en las regiones costeras: Alicante y Andalucía experimentarán subidas del 14% y 8% respectivamente, mientras que los aeropuertos de Madrid y Barcelona verán ampliado su número de plazas en un 8%.

No obstante, la pregunta central para la temporada alta de verano sigue siendo si la demanda real responderá al aumento de la oferta. La volatilidad del entorno internacional y la rapidez de los cambios informativos mantienen en vilo a las aerolíneas, según reconoce Gándara, que asegura que “las noticias vuelan casi minuto a minuto”.

Temas Relacionados

PetróleoGuerra en Medio OrienteEstrecho de OrmuzVuelosAeropuertosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Los sindicatos de inquilinas critican el nuevo plan del Gobierno: “Solo se destinan 336 millones al año a vivienda protegida, el 1% del gasto en defensa”

Aseguran que el proyecto no aborda la raíz del problema y reclaman medidas urgentes para garantizar alquileres asequibles y proteger a quienes más dificultades tienen

Los sindicatos de inquilinas critican el nuevo plan del Gobierno: “Solo se destinan 336 millones al año a vivienda protegida, el 1% del gasto en defensa”

La prensa internacional elogia a la reina Letizia tras su último look en el Palacio Real: “Especialmente elegante”

La esposa del rey Felipe VI vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras recibir al presidente de la República Portugesa, Antonio José Seguro

La prensa internacional elogia a la reina Letizia tras su último look en el Palacio Real: “Especialmente elegante”

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Con una inversión que triplica la del anterior, el Consejo de Ministros ratifica un paquete de medidas que contempla que las viviendas mantengan la calificación de protegidas de forma permanente

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Fran Sanchez, psicólogo: “Cuando alguien nos genera muchas dudas, solemos poner la etiqueta de que es evitativo e igual solamente es una persona egoísta”

La etiqueta puede convertirse en un arma de doble filo y llevar a tomar decisiones equivocadas sobre cómo actuar en la relación

Fran Sanchez, psicólogo: “Cuando alguien nos genera muchas dudas, solemos poner la etiqueta de que es evitativo e igual solamente es una persona egoísta”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”