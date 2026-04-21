Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Aviones de Iberia en la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España. (REUTERS/Isabel Infantes)

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) descarta cancelaciones masivas en vuelos por problemas de abastecimiento de combustible para aviación en España, donde el suministro está “garantizado”, según ha explicado el presidente de la patronal, Javier Gándara. En una rueda de prensa celebrada este martes, Gándara ha asegurado que los recientes “ajustes” en algunas compañías responden a factores comerciales, pese a la preocupación generada por la guerra en Irán.

En esta línea, las aerolíneas españolas han incrementado en un 6% su capacidad de plazas para la temporada alta, alcanzando cerca de 260 millones de asientos entre abril y octubre. Esta expansión busca responder al fuerte interés turístico en España y también absorbe parte del tráfico desviado desde zonas afectadas por conflictos internacionales, según declaraciones de Gándara recogidas por Europa Press.

Aun así, ALA recomienda a los viajeros comprar billetes con antelación para evitar precios elevados, ya que se prevé una alta demanda. Aunque el sector observa con cautela la inflación y la incertidumbre económica, las previsiones para el verano mantienen el optimismo sobre la llegada de turistas y la normalidad operativa en los vuelos.

Hasta el 85% del queroseno necesario se produce en España

Según ALA, solo el 11,4% del crudo que alimenta las refinerías españolas proviene de las regiones afectadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que sitúa al país en una posición ventajosa respecto a otros de Europa, que dependen en mayor medida de estos suministros. En cuanto al origen del combustible, se estima que entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en aeropuertos españoles se produce localmente. Este dato contrasta con la situación de otros países europeos, que importan hasta el 90% de sus productos refinados debido al cierre progresivo de refinerías propias.

Además, Gándara subraya que las compañías productoras están ejecutando planes de contingencia y reforzando la producción, lo que garantiza la continuidad del suministro. Sin embargo, reconoce que el tráfico aéreo no está exento de riesgos, ya que las conexiones internacionales pueden verse afectadas por la escasez en otros países. “Los aviones van y vuelven”, ha recordado Gándara al explicar que, aunque el aprovisionamiento en España esté asegurado, la operativa aérea depende también de la situación en los destinos.

Imagen de archivo de aviones en las pistas de la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Ballesteros

En el plano económico, se calcula que cerca del 70% de las necesidades de combustible para la temporada estival ya están cubiertas por acuerdos de cobertura previos al conflicto. El precio del combustible de aviación, que se ha duplicado tras el inicio de la crisis, impacta sobre todo a las compañías más pequeñas, que no suelen tener contratos de cobertura tan amplios como los grandes grupos. De media, este coste representa casi una tercera parte de los gastos totales de una aerolínea.

Sobre la posibilidad de repercutir el alza de precios en los billetes, Gándara ha explicado que ALA no valora las estrategias comerciales de cada empresa. Algunas, como Volotea, han optado recientemente por aplicar recargos, pero la asociación considera legítimas todas las políticas siempre que respondan a la realidad de cada operador.

Más asientos en los vuelos a costa y ciudades

Según datos difundidos por Reuters, las rutas con mayor incremento de capacidad se localizan en las regiones costeras: Alicante y Andalucía experimentarán subidas del 14% y 8% respectivamente, mientras que los aeropuertos de Madrid y Barcelona verán ampliado su número de plazas en un 8%.

No obstante, la pregunta central para la temporada alta de verano sigue siendo si la demanda real responderá al aumento de la oferta. La volatilidad del entorno internacional y la rapidez de los cambios informativos mantienen en vilo a las aerolíneas, según reconoce Gándara, que asegura que “las noticias vuelan casi minuto a minuto”.