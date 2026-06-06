La advertencia de León XIV en la visita al centro CEDIA 24 horas de Cáritas para personas sin hogar: “Los cristianos se dejan contagiar por ideologías mundanas”

El papa, durante visita al CEDIA de Cáritas. (Yara Nardi/Reuters)

El papa León XIV ha comenzado su visita a España con actos oficiales, rodeado de autoridades políticas y eclesiásticas. Así, la jornada comenzó con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, adonde se dirigió nada más aterrizar y acompañado por los reyes y el presidente del Gobierno. Allí ha dado el primer discurso oficial, y después se ha dirigido a comer y descansar en la Nunciatura Apostólica. Ahora, por la tarde, toca el momento de dejar atrás la seriedad oficialista y poner el foco en lo social: a las 18 de la tarde, el pontífice se ha trasladado hasta un proyecto social de Cáritas, el Centro de Emergencia y Atención Integral (CEDIA) 24 horas, que asiste a personas vulnerables y sin hogar.

Como ha explicado la organización diocesana de Madrid, su misión principal va más allá de la asistencia básica, pues con este proyecto esperan “ayudar a cada persona a reconstruir su proyecto de vida y recuperar su autonomía y dignidad”. Esto se consigue “a través de un acompañamiento integral que incluye atención psicosocial, apoyo emocional y acompañamiento espiritual”, como especifica para Infobae Santiago Tedechi, miembro del equipo que ha organizado el evento.

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El acto ha empezado una hora y media antes de que el pontífice apareciera en el edificio. Durante estos minutos, los asistentes han tenido tiempo para escribir un mensaje para el papa en unas tarjetas con forma de flor para manifestar sus deseos, esperanzas o una simple palabra que les inspire. Después, esas tarjetas se colgaron en el ‘árbol de la esperanza’.

A su llegada, León XIV ha sido recibido por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y Luis Hernández Vos Mediano, director de Cáritas Diocesana de Madrid, quienes le han mostrado los distintos espacios del edificio. Tras esta pequeña visita, que no ha durado más de diez minutos, el pontífice se ha dirigido hasta el patio central de la parroquia Nuestra Señora de la Crucifixión, situada junto al CEDIA. Ha sido en este momento cuando el sumo representante de la Iglesia se ha encontrado con las 200 personas vinculadas a la pastoral social de la diócesis de Madrid. En el estrado, han hablado el arzobispo de Madrid, José Cobo; el director del centro CEDIA, Juanjo Gómez; y dos personas que fueron acogidas por el centro y que han representado historias de superación y esperanza. Uno de ellos le regaló al papa su tarjeta de residencia en España.

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León XIV ha llegado en papamóvil a la Nunciatura Apostólica en Madrid alrededor de las 14:17 horas, recibido entre aplausos y vítores de unas 600 personas que aguardaban fuera del perímetro de seguridad, según datos de los agentes desplegados en la zona.

“Gracias, Madrid, por esta bienvenida”

“Estoy muy contento de comenzar aquí mi visita a Madrid. Estoy entre vosotros como un madrileño más: gracias, Madrid, por esta bienvenida, que me hace sentir parte de una gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor. En particular en esta casa, donde nadie se queda solo”. Así ha comenzado el papa su discurso. “Aquí, la alegría y el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos y, al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y, al mismo tiempo, sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia”.

León XIV ha elogiado a los voluntarios que colaboran en el proyecto y, sobre todo, a las personas sin hogar que buscan ayuda en este centro. “Os doy las gracias de corazón a todos vosotros por haber compartido experiencias dolorosas”, ha destacado. “Las palabras de Jesús son también una invitación a cultivar un corazón sensible ante las necesidades de los demás, manteniendo vivo en nosotros el deseo del bien que Dios ha puesto en nuestra propia humanidad y que la fe libera y fortalece. El Papa Francisco decía al respecto: ‘Frente al misterio de la vida personal y a los desafíos de la sociedad, el que cree exulta, tiene una pasión, un sueño que cultivar, un interés que impulsa a comprometerse en primera persona’, y advertía sobre el peligro de un ‘corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable, que se endurece’”. León XIV, asimismo, ha alertado de que “los cristianos se dejan contagiar por ideologías mundanas”, pero ha subrayado que “la limosna no es beneficencia”.

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El papa, durante la mañana del sábado en el Palacio Real. (Reuters)

Así, el pontífice ha hecho un llamamiento a la solidaridad y la caridad. “Un corazón vivo es cálido y palpitante, y da vida. Un corazón frío está inmóvil, ya no bombea sangre, y provoca la muerte”. “Los que aman de verdad, no se limitan a dar algo. Escuchan, dialogan”, ha finalizado.

Las personas que ingresan al CEDIA 24 horas suelen acceder mediante el sistema de acogida central de Cáritas de Madrid. Durante este último año, el proyecto ha acompañado a 2.562 personas que han acudido en horario diurno, para “acceder a espacios de descanso, atención social, acompañamiento personal y actividades orientadas a recuperar autonomía y estabilidad”.

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A esto hay que sumar las 67 plazas disponibles que tiene el centro para acoger a 47 hombres y 20 mujeres para pernoctar “en condiciones dignas y seguras” en un periodo temporal hasta que sus condiciones personales cambian y de la que se han beneficiado 522 hombres y 180 mujeres. Todo ello gracias al trabajo de un equipo formado por trabajadores sociales, integradores sociales, psicólogos y educadores sociales, y 71 personas voluntarias.

León XIV, en Madrid. (Reuters)

De todo esto ha sido testigo hoy el papa León XIV, quien ha seguido los pasos de su predecesor. Y es que en 2021, el papa Francisco respondió a las cartas que enviaron algunos trabajadores y personas atendidas. No obstante, con esta visita se ha conseguido poner en el foco “a una realidad que sigue creciendo”, como expresan desde Cáritas. De esta forma se ha conseguido enviar un mensaje claro: “Las personas sin hogar no son invisibles. Tienen nombre, historia y derechos”.

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En definitiva, “es un acto por y para las personas que están acompañadas por la Iglesia de Madrid”, recuerda Tedechi. A modo de agradecimiento, el Santo Padre ha recibido un detalle muy especial que se han preparado los hombres y mujeres del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA), “un obsequio que representa la esperanza que se reconstruye en procesos de acompañamiento y cuidado”: se ha levantado el Árbol de la Esperanza, “construido colectivamente con los deseos y los mensajes de las personas participantes”, detalla Tedechi. El evento también ha dado espacio a la música y la cultura, pues Niña Pastori, Migueli y Chito Morales han dado unas pequeñas actuaciones para todos los participantes.

Cristianos han reivindicado este sábado la importancia de la visita del Papa León XIV: "La juventud se está dando cuenta de que necesita algo más", han señalado algunos de los presentes en los actos oficiales, quienes también han destacado el sentimiento de "formar parte de algo bonito y grande".

¿Por qué CEDIA y no otro centro de exclusión social?

La elección del Centro de Día para la Inclusión y el Acompañamiento (CEDIA) como escenario del acto del papa León XIV responde a una decisión cargada de significado para la Iglesia diocesana de Madrid. En primer lugar, con esta opción se esperaba que el mensaje papal llegue en primer lugar “a las personas que más necesitan escucharlo, personas en situación de sinhogarismo, a quienes acompaña la Iglesia día tras día”.

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Además, con esta elección se podrá festejar su 50º aniversario con el reconocimiento a su capacidad de transformación y adaptación a los cambios, pues “lo que comenzó como un espacio sencillo de acogida ha ido evolucionando hasta convertirse en un recurso integral de acompañamiento para personas sin hogar”, detalla Tedechi. De esta forma, como subrayan desde la organización, la visita recompensará el compromiso del proyecto “con las personas más vulnerables”.