Lo que significa que tu cabeza vaya una y otra vez a los mismos pensamientos, según la psicología

Un oso de peluche en la ventana (Canva)

La mente humana posee la habilidad de analizar situaciones, anticipar escenarios y extraer aprendizajes de la experiencia. Sin embargo, cuando este proceso se transforma en un ciclo persistente de pensamientos intrusivos que vuelven de manera recurrente sobre los mismos asuntos que nos preocupan o a momentos en los que hemos errado, son indicaciones de que algo va mal. Este fenómeno, conocido como rumiación mental, provoca incomodidad y deteriora la calidad de vida, ya que es casi imposible apartar estas ideas fugaces que absorbe el cerebro para recurrir a ellas constantemente.

Esto, lejos de ser una simple reflexión, no conduce a una resolución. La persona queda atrapada en un circuito de preguntas y dudas sin respuestas satisfactorias, lo que intensifica el malestar emocional. Los expertos explican que la rumiación surge a partir de un mecanismo inicialmente adaptativo: el impulso de comprender y prepararse ante posibles amenazas, según confirman los expertos de My Personal Trainer. No obstante, esta intención positiva se convierte en un hábito perjudicial cuando los pensamientos se concentran en temas como rupturas de pareja, duelos, enfermedades, cambios laborales, críticas o decisiones complejas, perpetuando la preocupación y dificultando el bienestar.

Una mujer sobrepensando en el mismo recuerdo para averiguar qué ha salido mal (Canva)

Pensamientos atrapados entre el pasado y el futuro

La rumiación mental puede adoptar dos formas principales: una centrada en el pasado u otra enfocada en el futuro. En el primer caso, la mente revive eventos dolorosos, se pregunta por qué ocurrieron ciertas cosas o qué se hizo mal. Este patrón suele asociarse con estados depresivos, donde predominan la culpa y la sensación de insuficiencia. En el segundo caso, los pensamientos anticipan posibles problemas o fracasos, incrementando la ansiedad y restando control sobre la situación. Tanto en uno como en otro, el presente queda relegado, pues la mente se mantiene ocupada en esos escenarios externos.

Pero este estado no se traduce como la acción de pensar mucho, sino a pensar de la misma manera, una y otra vez. Esto logra modificar la percepción de la realidad y redirige la atención a lo que resulta amenazante, doloroso o incierto, mientras que los recuerdos positivos o neutros pasan inadvertidos. Muchas personas que lo padecen pueden presentar dificultades para superar los acontecimientos a los que se enfrenta su cabeza o a que cualquier crítica se interprete como una confirmación de fracaso personal.

Estos rasgos asocian la rumiación con trastornos psicológicos como la depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Pero no se trata solo de un síntoma, sino de un factor que contribuye a mantener y agravar el malestar emocional.

Una mujer sobrepensando en el mismo recuerdo para averiguar qué ha salido mal (Canva)

Más allá de lo psicológico

Debido a lo explicado, las personas con rumiación mental verán cómo su estado de ánimo depresivo se prolonga, la ansiedad aumenta y la sensación de impotencia se intensifica. Cognitivamente, disminuye la concentración, se multiplica la dificultad para tomar decisiones, así como para encontrar alternativas viables para evitar este estado. Además, físicamente, el cuerpo permanece en estado de alerta, con tensión muscular, fatiga y alteraciones del sueño. Un nivel elevado de estrés mantenido en el tiempo puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas inmunitarios y trastornos metabólicos.

Muchos de quienes experimentan este fenómeno se sienten vacíos, agotados y con una necesidad de descanso que la mente no permite satisfacer. Según los expertos, el mayor reto para salir de este estado es el valor que se le da a esos pensamientos que uno cree que sirven para evitar errores o prepararse para una mala experiencia. Asimismo, también es común que otros directamente no puedan controlar ese impulso o consideren que si dejan de hacerlo, algo terrible pasará.

Al final, los pacientes intentan controlar las emociones a través del pensamiento. En vez de conectar con la tristeza, el miedo o la rabia, la mente recurre al autoanálisis constante. Sin embargo, las emociones reprimidas permanecen activas y el problema solo se posterga o agrava.

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¿Cómo se rompe el círculo?

La psicología propone varias estrategias para romper el círculo de la rumiación. Entre las más efectivas se encuentran las siguientes que recoge My Personal Trainer:

Ponerle nombre. Reconocer y describir los pensamientos y emociones ayuda a tomar distancia y frenar el automatismo. Centrar la atención en lo que es controlable. Preguntarse qué depende de uno mismo y actuar sobre ello permite reducir la sensación de impotencia. Regresar al presente a través de los sentidos. Notar las sensaciones corporales y los estímulos del entorno facilita el anclaje en el aquí y ahora. Recordar los propios valores y recursos. Reconectar con experiencias pasadas de superación y con las cualidades personales ayuda a contrarrestar la visión negativa. Aprender a convivir con los pensamientos sin juzgarlos. Observar las ideas y emociones sin intentar eliminarlas disminuye su poder y permite elegir a qué prestar atención.

En caso de que la rumiación interfiera de forma significativa con el sueño, el trabajo o las relaciones, o si se asocia a síntomas de ansiedad o depresión, la recomendación de los especialistas siempre es buscar ayuda profesional. La terapia cognitivo-conductual, la terapia metacognitiva y los enfoques basados en la atención plena y la aceptación ofrecen herramientas para modificar la relación con los pensamientos repetitivos y fomentar un mayor bienestar.