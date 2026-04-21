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Uno de cada ocho casos de demencia depende de problemas con el sueño

Consultar a un médico cuando el descanso desaparece es el primer paso indispensable para proteger nuestro futuro cerebral

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Existen relación entre la demencia y los problemas de sueño. (Adobe Stock)
Existen relación entre la demencia y los problemas de sueño. (Adobe Stock)

Dar vueltas en la cama, mirar el reloj de madrugada o despertarse con la sensación de no haber descansado no es solo una molestia pasajera. La falta de sueño tiene un impacto profundo en nuestro organismo, afectando desde el estado de la piel hasta la fortaleza del sistema inmunológico y la salud cardiovascular. Sin embargo, a medida que cumplimos años, el descanso nocturno asume un papel todavía más vital: se convierte en un escudo protector para nuestro cerebro frente al envejecimiento. Descuidar las horas que pasamos durmiendo puede abrir la puerta a problemas mucho más graves que el simple cansancio físico diario.

Así lo advierte una reciente investigación llevada a cabo por el Hospital General de Massachusetts en Boston, cuyos resultados acaban de ser publicados en la revista científica Journals of Gerontology: Series A. El equipo, liderado por la investigadora Yuqian Lin, ha analizado los datos de casi 5.900 personas mayores de 65 años, basándose en el Estudio Nacional de Tendencias de Salud y Envejecimiento (NHATS).

El objetivo era comprender hasta qué punto las dificultades habituales para conciliar el sueño, o los continuos despertares a lo largo de la noche, pueden marcar el futuro de nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva.

Las conclusiones obtenidas mediante avanzados modelos estadísticos son reveladoras: aproximadamente el 12% de los diagnósticos de demencia en personas mayores podrían estar directamente relacionados con trastornos atribuibles al insomnio. Esto significa que uno de cada ocho casos de deterioro cognitivo tiene su origen en la incapacidad crónica para dormir bien, lo que se traduce en cerca de medio millón de afectados solo en el país norteamericano.

El grupo de mayor riesgo: mujeres en la frontera de los 70 años

El volcado de datos no solo ofreció un porcentaje global, sino que permitió identificar qué sectores de la población sufren esta amenaza con mayor intensidad. La investigación demostró que la asociación entre un mal descanso y el deterioro de la mente es significativamente más marcada en las mujeres. Además, el momento vital resulta un factor crucial: los adultos que se encuentran a finales de su sexta década de vida y principios de la séptima representan el grupo donde el impacto de las noches en blanco golpea con más fuerza.

Cinco Claves Para Reducir El Riesgo De Demencia - Bienestar

Identificar a esta población vulnerable no es un dato menor a nivel clínico. Según el equipo investigador, conocer quiénes están en el punto de mira permite diseñar estrategias de prevención mucho más eficaces. Si se interviene a tiempo en esa franja de edad para mejorar la calidad del descanso, mediante rutinas de higiene del sueño o tratamientos guiados por especialistas, se podría reducir drásticamente la incidencia de la demencia. Evitar que el insomnio se cronifique en la frontera de los 65 años es, por tanto, una inversión directa y urgente para preservar la salud mental de las décadas posteriores.

¿Causa o consecuencia? La doble dirección de la demencia

A pesar de la contundencia de las cifras, los autores del estudio piden prudencia a la hora de emitir diagnósticos precipitados, ya que el vínculo entre la pérdida de facultades mentales y el insomnio es complejo y funciona en ambas direcciones. Por un lado, resulta evidente que la falta continuada de un descanso reparador somete al cerebro a un estrés fisiológico que fomenta su desgaste, aumentando las probabilidades de desarrollar demencia a largo plazo.

Hombre canoso de mediana edad con camiseta oscura, sentado a una mesa de cocina, se sujeta la cabeza con ambas manos, mirando hacia abajo, con papeles y gafas en la mesa.
Los problemas del sueño y la perdida de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la dificultad repentina para dormir también puede ser una de las primeras señales de alarma de una enfermedad neurológica que ya ha comenzado a gestarse en silencio. Los cambios imperceptibles que sufre la estructura cerebral en las etapas más tempranas de estas patologías a menudo alteran los ritmos circadianos del paciente mucho antes de que aparezcan las pérdidas de memoria evidentes. Por este motivo, los problemas crónicos de sueño en la tercera edad no deben normalizarse ni tratarse con remedios caseros.

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