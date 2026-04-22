España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se saludan en Kiev (Ministerio de Defensa)

España enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar que incluirá “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros. El anuncio lo ha realizado este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, desde Kiev, en el marco de su viaje oficial a Ucrania y Moldavia, donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno español con la defensa del país frente a la invasión rusa.

Las primeras unidades de estos vehículos comenzarán a llegar a principios del mes de mayo, según ha precisado el Ministerio de Defensa, que enmarca este nuevo envío en la línea de apoyo continuado que España mantiene desde el inicio de la guerra. Sin detallar cifras, Robles ha subrayado el carácter significativo de la aportación, tanto por su volumen como por su utilidad operativa sobre el terreno.

El anuncio se ha producido durante un encuentro con la Guardia de Fronteras ucraniana, una de las unidades clave en la contención de los ataques, donde la ministra ha querido reconocer expresamente la labor de estas fuerzas en un conflicto que se prolonga ya más de dos años. En ese foro, las autoridades ucranianas han trasladado su diagnóstico sobre la evolución de la contienda, marcada por una creciente presión aérea y por el uso intensivo de drones.

La guerra de los drones

La dimensión tecnológica del conflicto ha cobrado un protagonismo creciente, como evidencian los datos compartidos durante la reunión: en lo que va de año, Ucrania ha interceptado cerca de 4.000 drones, frente a los casi 1.300 registrados en el mismo periodo del año anterior. La cifra ilustra tanto el incremento de los ataques como el esfuerzo por reforzar las capacidades defensivas.

Pese a ello, Kiev insiste en que necesita seguir ampliando sus medios, especialmente en el ámbito de los sistemas aéreos no tripulados, tanto para interceptación como para reconocimiento. La petición encaja con la estrategia de los aliados occidentales de combinar el suministro de material con la mejora de las capacidades técnicas y operativas del ejército ucraniano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

En este contexto, Robles ha enmarcado la contribución española como parte de un compromiso político más amplio. “Esta colaboración es muestra del compromiso de España con la defensa de los valores democráticos, con la libertad y con una paz justa y duradera”, ha señalado, en línea con el discurso mantenido por el Ejecutivo desde el inicio de la invasión.

Apoyo militar, formación y gesto político

La agenda de la ministra en Kiev ha tenido también una marcada carga simbólica y política. El viaje comenzó con un homenaje en el Muro de la Memoria, donde Robles defendió que “la causa ucraniana es la causa española” y llegó a afirmar que “Ucrania ya es parte de España”, en una expresión que resume el posicionamiento del Gobierno.

En paralelo al suministro de material, España ha intensificado su implicación en la formación de tropas ucranianas. Según datos del Ministerio de Defensa, este mes de abril se superará la cifra de 9.000 militares adiestrados en territorio español, dentro de los programas impulsados en coordinación con socios europeos. Esta vertiente formativa se ha convertido en uno de los pilares de la contribución española, junto con el envío de equipamiento.

A ello se suma la dimensión humanitaria, menos visible pero constante, con la acogida en España de familias de combatientes ucranianos en instalaciones militares, una medida que complementa la asistencia directa sobre el terreno.

La ministra ha mantenido, además, encuentros con las principales autoridades ucranianas. Primero con su homólogo, Mijailo Fédorov, y posteriormente con el presidente, Volodímir Zelenski, quien le ha impuesto la Orden de la Princesa Olga en su grado III como reconocimiento al apoyo español.

Volodímir Zelenski le impone la Orden de la Princesa Olga en su grado III a Margarita Robles como reconocimiento al apoyo español (Ministerio de Defensa)

Tras la reunión, Robles ha trasladado el respaldo del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y ha reiterado la posición de España respecto al conflicto. “Vamos a estar siempre con Ucrania, no nos podemos olvidar de Ucrania, tiene que ganar esta guerra, es una causa justa”, ha afirmado.

Zelenski, por su parte, ha detallado a la delegación española la situación en el frente y ha puesto el acento en la importancia de la defensa aérea. En este sentido, ha agradecido el suministro de sistemas como los misiles HAWK y Patriot, que ha calificado de “vitales” para hacer frente a los ataques rusos, cada vez más intensos y sostenidos.

El presidente ucraniano ha expresado públicamente su gratitud a España y a sus instituciones, destacando la continuidad del apoyo a lo largo del conflicto. Un respaldo que, en palabras del propio Zelenski, resulta determinante en un escenario marcado por el desgaste, la prolongación de los combates y la necesidad constante de recursos militares y logísticos.