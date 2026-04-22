Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con las sueldos más altos. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

El mapa de los salarios en Europa muestra una gran desigualdad entre los distintos países. Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024.

De más a menos, el país que lidera el ranking europeo es Luxemburgo, donde el salario medio anual a tiempo completo asciende a unos 83.000 euros. Además, el pequeño Estado centroeuropeo se coloca entre los países con mejores cifras salariales a nivel mundial.

¿Y cuál es su secreto? El sistema de indexación salarial del país, que ajusta automáticamente los sueldos a la inflación. De este modo, Luxemburgo garantiza que los empleados mantengan su capacidad de compra frente a las subidas de precios. Pero también influyen otros factores, como la presencia de sectores bien remunerados y un entorno económico estable que atrae talento internacional.

Diferencias notables en Europa

De acuerdo con el informe de Eurostat, hay grandes diferencias entre el oeste y el este de Europa. Mientras que en Luxemburgo los trabajadores perciben sueldos que superan los 80.000 euros, en Bulgaria la media no llega ni a los 16.000 euros anuales.

Después, el segundo puesto en el ranking lo ocupa Islandia, con una renta media anual que supera los 77.000 euros. Este país nórdico destaca por contar con una cobertura sindical que protege a cerca del 90% de los trabajadores, lo que refuerza el peso de la negociación colectiva en las conversaciones sobre los salarios.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Por encima de los 70.000 euros al año también se sitúan Suiza y Dinamarca. Ambos países, además de su elevado nivel de desarrollo, cuentan con sistemas de bienestar sólidos y políticas sociales encaminadas a garantizar la estabilidad económica de sus ciudadanos.

Grandes economías, sueldos intermedios

Aunque pueda sorprender, las principales economías del continente no figuran en los puestos más altos de la clasificación salarial. Alemania y Francia presentan salarios medios de 53.791 y 43.790 euros, respectivamente. Cifras que se quedan muy lejos de los países nórdicos y centroeuropeos. Esto demuestra que la magnitud de la economía no siempre se traduce en mayores sueldos para los trabajadores.

En el sur de Europa, países como España, Italia y Portugal muestran salarios medios en torno a los 30.000 euros anuales. Estas cifras son consecuencia, en parte, de las dificultades económicas acumuladas tras la crisis de la deuda y las políticas de ajuste implementadas en la última década. Aunque son sueldos que permiten un nivel de vida aceptable, están muy alejados del promedio registrado en otros Estados europeos.

Europa oriental: salarios bajos, costes de vida ajustados

En el extremo opuesto de la clasificación lo ocupan los países de Europa oriental. Bulgaria cierra el ranking, con un salario medio anual de 15.387 euros. Por encima figuran Grecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, con sueldos que no alcanzan los 20.000 euros.

Una diferencia que se explica, entre otras cosas, por el proceso de transición económica que vivieron tras la caída del bloque soviético. Además, muchos de estos países han basado su desarrollo en políticas de atracción de inversión internacional mediante la oferta de costes laborales bajos.

Imagen de una nómina con una calculadora y varias monedas de euro sobre ella (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Sin embargo, los salarios nominales no cuentan toda la historia. El coste de vida en los países con sueldos más reducidos suele ser sensiblemente inferior al de los países más ricos. El precio de alquileres, servicios y alimentación en lugares como Bulgaria o Rumanía es mucho más bajo que en Suiza o Dinamarca. Por tanto, aunque las diferencias en cifras brutas son llamativas, el poder adquisitivo real de los ciudadanos puede ser menos desigual que lo que sugieren los datos.

El coste de vida y el poder adquisitivo, la otra cara de la moneda

En los países de mayor renta, como Suiza o Dinamarca, el coste de la vivienda y los servicios básicos es muy superior al promedio europeo. Por esto, el nivel de vida real puede verse ajustado pese a los altos salarios. Y al contrario, en naciones con sueldos bajos, la menor presión sobre los precios de bienes y servicios permite a los trabajadores mantener una calidad de vida aceptable dentro de su contexto local.