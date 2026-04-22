Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este miércoles que en Venezuela se han producido excarcelaciones de “decenas y decenas de presos” tanto antes como durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, ha afeado a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que no se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reciente estancia en España.

Las declaraciones del expresidente están relacionadas con la visita de Corina Machado a Madrid, donde se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova y participó en un acto en la Puerta del Sol junto a Isabel Díaz Ayuso. Ante esto, Zapatero ha reprochado a Machado no haberse reunido con el “presidente del Gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos”, pese a que el Ejecutivo le ofreció un encuentro en la Moncloa.

En una entrevista en TVE, al ser preguntado sobre si bajo la presidencia de Estados Unidos se habían producido liberaciones de presos que él no habría logrado durante el mandato de Nicolás Maduro, Zapatero ha asegurado que él ha “liberado a decenas y decenas de presos antes de Trump, y de que existiera Trump” y también “con Trump”, subrayando además que muchos de ellos se encuentran actualmente en España.

En relación con la política de Estados Unidos hacia Venezuela, especialmente en lo referente a las acciones para la captura de Nicolás Maduro, Zapatero ha señalado que se trata de iniciativas que merecen “todos los reparos” desde el punto de vista de la legalidad internacional.

Delcy Rodríguez y la ley de amnistía en Venezuela

Zapatero ha apuntado que el actual proceso de cambios en Venezuela se ha producido con la figura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que atribuye en exclusiva la puesta en marcha de la ley de amnistía que ha facilitado la liberación de numerosos presos políticos. Según ha señalado, esta norma “no estuvo establecida en el acuerdo con Estados Unidos”.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Pese a ello, ha reconocido que existe una “cierta esperanza” en Venezuela respecto a una evolución hacia reformas políticas, institucionales y una ampliación de libertades, y ha defendido que ese proceso debe ser respaldado.

Zapatero ha rechazado también las críticas dirigidas este miércoles en el Congreso contra su papel en Venezuela y contra el jefe del Ejecutivo. En concreto, ha aludido a las declaraciones de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha acusado al expresidente de actuar en Venezuela por “negocios” y ha sostenido que Pedro Sánchez actúa en coordinación con Delcy Rodríguez.

Los cánticos contra Sánchez en la Puerta del Sol

El expresidente ha considerado que el posicionamiento del Partido Popular sobre Venezuela es “completamente pasado”, y ha defendido la gestión del Ejecutivo español, a la que ha calificado de “ejemplar” en su relación con el país caribeño.

Asimismo, ha criticado los cánticos y protestas registrados el pasado sábado en la Puerta del Sol durante el acto en el que participó María Corina Machado, en los que se profirieron expresiones ofensivas contra Delcy Rodríguez y el presidente del Gobierno, y que contaron además con la presencia del cantante Carlos Baute. Y ha recordado a los manifestantes que “todos están ahí porque el Gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país”.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la Puerta del Sol. (Europa Press)

En su opinión, “en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconocer a los demás”, subrayando que él mismo intenta aplicar ese criterio en su valoración del conflicto venezolano. Además, ha afirmado haber reconocido recientemente “el cambio que hubo en Venezuela” y ha defendido que la vía de diálogo internacional en torno al país “es una política que funciona”.

La conclusión de Zapatero es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comportado con Venezuela “con una gran dignidad y generosidad”, apoyando tanto a la comunidad venezolana residente en España como a lo que ha definido como “causas sensatas de avances en derechos y en democracia”.