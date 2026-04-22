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Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

Tras más de dos meses de bloqueo institucional, la derecha y ultraderecha han llegado a un acuerdo para gobernar en la región

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El PP y Vox han llegado a un acuerdo para renovar al candidato popular y presidente en funciones, Jorge Azcón, como líder del Ejecutivo autonómico. Así lo han anunciado este miércoles sendos partidos, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha avanzado que Vox tendrá una vicepresidencia, que puede ir o no, “unida a una consejería determinada”, pese a que todavía no han determinado cuál. Además, la ultraderecha contará con tres consejerías: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

"Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural de las urnas. Los aragoneses eligieron una manera natural para darle forma. Lo que es evidente es que los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”, ha sentenciado Nolasco, a las 17.30 horas en una comparecencia ante los medios de comunicación para dar detalles del pacto.

Por su parte, Azcón ha defendido que el acuerdo “cumplirá con el principio de legalidad”, y será “transparente” para un Gobierno que será efectivo durante “los próximos cuatro años”. Sin embargo, el pacto sigue la misma hoja de ruta que el acuerdo de Extremadura, e incluye al igual que este el principio de “prioridad nacional”. Este mismo miércoles el Congreso ha rechazado la moción presentada por su partido aliado para implantar este concepto en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas, que ha contado con el voto en contra de los populares.

“Mi prioridad absoluta son los aragoneses. Este debate de que haya un principio en la prioridad nacional tiene dos debates distintos: uno que tiene que ver con la política y otro con la legalidad”, ha señalado el popular, asegurando que la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo del Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe jurídico de la casa".

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