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Un piloto despedido por mala conducta exige casi un millón de euros de indemnización: la justicia responde y le ordena pagar 2.000

Al principio se aprobó una indemnización de 104.000 euros, pero la codicia del expiloto lo dejó sin nada

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Un piloto despedido por mala conducta exige casi un millón de euros de indemnización
Un piloto de avión. (Pixabay)

La historia de la caída legal de un piloto de aerolínea despedido ha terminado en los tribunales franceses con un desenlace muy distinto al que él esperaba. El expiloto, identificado como Mickaël, acumulaba 18 años de servicio y miles de horas de vuelo cuando fue despedido en 2019 por mala conducta tras un incidente ocurrido durante una formación obligatoria.

Él mismo estaba convencido de que su empleador había arruinado su carrera. Sin embargo, la justicia ha terminado avalando la versión de la compañía.

El conflicto se originó el 28 de noviembre de 2018, durante un curso obligatorio denominado “Entrenamiento y Verificación Actual”, requisito indispensable para mantener la licencia de vuelo conforme a la normativa europea. Sin esa validación, un piloto no puede seguir operando.

Sin embargo, según la resolución judicial, Mickaël abandonó la sesión antes de su finalización prevista a las 17:50 horas. Su explicación fue que debía acudir a un examen médico para tripulantes de vuelo al día siguiente y necesitaba descansar, ya que el centro estaba lejos de su domicilio en Gers, al sur de Francia.

“Solo el riesgo de poner en aprietos a su instructor…”

La versión del piloto quedó en entredicho durante el proceso disciplinario. La aerolínea recogió en su carta de despido una acusación directa sobre su conducta posterior: “Observamos que usted no decidió reconocer estos hechos de forma espontánea, y que solo el riesgo de poner en aprietos a su instructor parece haberle llevado a reconocerlos”, recoge el medio francés La Déspêche.

Además, según el expediente, Mickaël afirmó inicialmente haber completado el cuestionario de evaluación del curso, incluso la parte a la que no asistió. Esa versión fue reiterada en reuniones con la dirección de operaciones, antes de que finalmente admitiera, el 14 de diciembre de 2018, que no había completado la formación.

Dos pilotos en la cabina de vuelo. (iStock)
Dos pilotos en la cabina de vuelo. (iStock)

De 104.000 euros a una batalla perdida

El caso llegó primero al Tribunal Industrial de Créteil (CPH), que en 2022 dio parcialmente la razón al piloto, calificando el despido como carente de “causa real y grave” y concediéndole una indemnización de 104.000 euros. Pero Mickaël decidió seguir adelante.

En apelación, elevó su reclamación hasta 870.000 euros, pidiendo la nulidad del despido y alegando acoso moral, incumplimiento de la obligación de seguridad, condiciones “abusivas” y vulneración de su libertad de expresión como posible denunciante. El resultado fue el contrario al esperado.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

El giro definitivo

El 25 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelación de París resolvió el caso de forma contundente: no solo rechazó las nuevas pretensiones del expiloto, sino que revocó la decisión favorable de primera instancia.

Según el propio fallo, el tribunal concluyó que el despido estaba justificado y anuló la indemnización previamente reconocida. Además, fue condenado a pagar 2.000 euros en costas judiciales a su antiguo empleador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Avión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metáfora de Ícaro

El propio relato judicial recurre a una imagen simbólica para cerrar el caso: “En la leyenda, Ícaro cayó por desobedecer las instrucciones de su padre. En este caso, el piloto cayó por desobedecer las instrucciones de su empleador… al hundirse cada vez más en una red de mentiras". Así, el piloto que aspiraba a una indemnización cercana al millón de euros termina no solo sin compensación, sino obligado a pagar las costas del proceso.

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