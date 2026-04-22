España

El ruido que hace tu gato no es normal: si escuchas este sonido, tienes que llevarlo al veterinario

El comportamiento del animal es un síntoma de cómo está su salud y es muy importante tenerlo en cuenta

Guardar
Gato con la boca abierta
Gato con asma (Freepik)

El comportamiento de un gato doméstico es una pieza clave para entender si el animal está bien de salud o puede presentar algún síntoma de enfermedades, como el asma felina. El gesto de hacer un intento de expulsar una bola de pelo después de que se detenga repentinamente, alargue el cuello y emita un sonido seco y corto, puede responder a episodios respiratorios.

Cuando un gato experimenta un broncoespasmo, su cuerpo adopta una postura de cuello extendido, el abdomen en movimiento y un sonido que recuerda a un carraspeo, pero sin generar ninguna expulsión física. En estas situaciones, la tos, que es inusual en los gatos, constituye una señal de alteración o irritación en las vías respiratorias. La veterinaria Tannetje Crocker ha expresado en el medio La Stampa que la ausencia de expulsión visible es determinante para distinguir estos episodios del vómito común, ya que lo que a simple vista parece un trastorno digestivo habitualmente refleja un problema pulmonar subyacente.

El principal síntoma del asma en gatos es una tos seca y de manera reiterada, algo muy poco habitual entre estos animales. Cuando aparece, suele estar ligado a una inflamación en los bronquios que dificulta la entrada y la salida del aire, motivando la reacción característica de cuello adelantado, cuerpo encorvado y sonido repetitivo. Esta sintomatología no debe subestimarse al requerir una atención veterinaria más específica para su valoración e intervención.

Síntomas que indican que el gato puede tener asma

El consejo principal para detectar este problema parece evidente: acudir a un veterinario. Los sonidos anormales durante la respiración o la tos persistente constituyen un indicio inequívoco de alteración en las vías respiratorias. Un especialista es quién puede establecer si la causa es asma u otra patología, mediante la escucha directa, pruebas radiológicas o exámenes del tórax, así como test de alergias o infecciones. En estos casos, es útil mostrar al veterinario un vídeo de la conducta.

Veterinaria con gafas y guantes azules revisa la boca de un gato doméstico de pelo largo en una consulta; una niña sonriente está en el fondo
Una veterinaria examina a un gato (Crédito: Freepik)

Dentro del entorno doméstico, es recomendable seguir algunas pautas para manejar de la mejor manera posible esta enfermedad. Es ideal reducir los alérgenos en el hogar, incluyendo polvo, humo, fragancias intensas y aerosoles; limpiar frecuentemente las arenas y alfombras donde suele estar más a menudo el animal; cepillar de manera regular al gato; y emplear humidificadores. Además, es necesario administrar tratamientos prescritos y monitorizar el momento en que los síntomas se intensifican, de modo que, si fuera preciso, el veterinario pueda modificar la terapia.

Sin embargo, no todas las ocasiones en las que un gato emite sonidos extraños están relacionadas con el asma. Otras enfermedades que pueden originar síntomas similares son las alergias alimentarias o ambientales, las infecciones de origen bacteriano, vírico o fúngico; la entrada de cuerpos extraños en la garganta o bronquios, u otras enfermedades respiratorias. En cualquier caso, la recomendación básica es no proceder a la autoevaluación y acudir a un veterinario.

Causas que pueden confundirse con asma en gatos

La dificultad añadida en este caso reside en que los gatos tienden a mostrar síntomas únicamente cuando la enfermedad ya ha avanzado. Esto hace que las fases iniciales se minimicen, siendo también importantes. Por este motivo, conocer los indicios, buscar atención veterinaria sin demora y seguir las pautas que recomiendan los profesionales son factores que determinan el pronóstico y la evolución del cuadro clínico.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Tal y como recoge el diario italiano La Stampa, una intervención precoz supone la diferencia entre un caso aislado y el control adecuado de una patología crónica en el felino. En la última actualización del análisis que han realizado desde este medio, insisten en la relevancia de evitar el autodiagnóstico y consultar al veterinario cualquier duda. Un abordaje profesional es clave para distinguir entre las diferentes causas de la tos o dificultad respiratoria en el gato, y, de esta manera, asegurar un tratamiento eficaz.

Temas Relacionados

VeterinarioMédico VeterinarioAnimalesGatosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La prensa internacional aplaude la imagen viral de los reyes Felipe y Letizia en el cine: “Maravillosamente normales”

La revista ‘Bunte’ ha comentado con asombro la imagen de 2024 de los monarcas en el cine que se ha vuelto a viralizar en redes sociales esta semana

La prensa internacional aplaude la imagen viral de los reyes Felipe y Letizia en el cine: “Maravillosamente normales”

Los cinco errores más comunes al usar el hilo dental que afectan a tu higiene bucal

Algunos fallos pueden reducir su eficacia e incluso dañar las encías

Los cinco errores más comunes al usar el hilo dental que afectan a tu higiene bucal

Un piloto despedido por mala conducta exige casi un millón de euros de indemnización: la justicia responde y le ordena pagar 2.000

Al principio se aprobó una indemnización de 104.000 euros, pero la codicia del expiloto lo dejó sin nada

Un piloto despedido por mala conducta exige casi un millón de euros de indemnización: la justicia responde y le ordena pagar 2.000

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

La líder del PSOE Aragón denuncia cuatro meses de “parálisis” sin medidas en sanidad, vivienda o servicios sociales

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

El lado más íntimo del chef Carlos Maldonado: su triunfal paso por ‘MasterChef’ y su catastrófica boda con su mujer Ruth

El cocinero, que se coronó como ganador de ‘MasterChef 3′ posee una estrella Michelin en su restaurante Raíces

El lado más íntimo del chef Carlos Maldonado: su triunfal paso por ‘MasterChef’ y su catastrófica boda con su mujer Ruth
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

Pilar Alegría tilda de “ejercicio de supervivencia política” el pacto entre PP y Vox: “No es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013