Detergente líquido o en polvo: diferencias, cuál limpia mejor la ropa y cuál es más sostenible

La elección entre qué tipo de detergente es más apto para cada lavado radica en las necesidades propias. / Imagen de archivo

Elegir entre detergente líquido o detergente en polvo para la lavadora no es siempre sencillo, pues implica considerar aspectos como el tipo de suciedad, el tejido de las prendas y la temperatura del ciclo de lavado mientras todavía se está en el supermercado. Ambas opciones presentan características propias que las hacen más o menos idóneas según la situación, tal y como ha explicado el blog Cero Residuo en un análisis detallado publicado en su página web.

El detergente en polvo fue durante décadas el producto más habitual en los hogares, pero desde la llegada del detergente líquido a partir de los años 50, el panorama se ha diversificado. El detergente líquido destaca por su capacidad para eliminar manchas de grasa y aceite y por su disolución rápida incluso en agua fría, mientras que el detergente en polvo presenta ventajas económicas, un menor impacto medioambiental y suele estar envasado en cajas de cartón reciclable.

El auge de los detergentes líquidos en el mercado ha coincidido con el desarrollo de fórmulas adaptadas a las necesidades de los consumidores modernos. Entre sus principales ventajas, el blog Cero Residuo subraya su facilidad de uso, la ausencia de residuos tras el lavado y la eficacia frente a ciertas manchas, en especial las de grasa. Además, debido a su composición líquida, actúa eficazmente en lavados rápidos y a baja temperatura, y no provoca obstrucciones en la lavadora. Como inconvenientes, se señala que muchos detergentes líquidos pueden incluir conservantes y perfumes sintéticos, y que habitualmente se comercializan en envases de plástico, lo que implica un mayor impacto ambiental en relación con los formatos sólidos o en polvo.

Por su parte, el detergente en polvo mantiene su vigencia como opción utilizada en muchos hogares, especialmente por su economía y sostenibilidad. De acuerdo con el blog Cero Residuo, sus principales ventajas residen en su presentación en envases de cartón —más fáciles de reciclar que el plástico— y en su rendimiento en prendas muy sucias y lavados a temperaturas medias o altas. Sin embargo, este formato puede dejar residuos en la ropa tras el ciclo de lavado si se emplea agua fría, y también puede acumularse en las tuberías y componentes internos de la lavadora si no se disuelve completamente.

Qué formato de detergente elegir según las necesidades concretas: en cápsulas, escamas o tiras

Ambos formatos tradicionales cuentan hoy con alternativas. Existen en el mercado detergentes en cápsulas, en escamas, e incluso en tiras, cada uno diseñado para satisfacer distintas demandas de sostenibilidad y practicidad. El blog Cero Residuo ha destacado, entre otros, el uso del jabón de Marsella en escamas, elaborado con aceite de oliva y libre de conservantes, perfumes o grasas animales. Este producto se presenta como una opción natural, vegana e hipoalergénica para quienes buscan un enfoque ecológico en la limpieza del hogar y de la ropa.

El uso de escamas de jabón de Marsella permite tanto su aplicación directa en el cajetín como la elaboración casera de detergente líquido: basta con mezclar aproximadamente 50 gramos de escamas en dos litros de agua caliente para obtener una solución apta para la colada. Además, las escamas pueden emplearse sin necesidad de suavizante debido a su fórmula suave y respetuosa.

El formato en cápsulas, según ha analizado el propio blog, ofrece comodidad y dosis exactas por lavado. A ello se suman innovaciones como las fórmulas tres en uno —que reúnen detergente, quitamanchas y suavizante— y las cápsulas ecológicas en envases de cartón. Para las personas con movilidad reducida o de edad avanzada, esta opción resulta especialmente sencilla de manipular.

Por otro lado, el detergente en tiras es descrito como una alternativa innovadora y eficiente: su concentración permite realizar hasta 40 lavados con una sola caja, y se comercializa en variantes sin fragancia o con aromas florales y de lavanda. Todas ellas están diseñadas bajo criterios de sostenibilidad, con envases en cartón reciclable.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

La selección del mejor detergente depende, en última instancia, de las prioridades personales. El blog Cero Residuo recomienda optar por el detergente líquido si el objetivo es eliminar manchas de grasa, mientras que el detergente en polvo, las cápsulas y las tiras se presentan como opciones sostenibles y eficaces para la colada general. Además, para quienes prefieren una alternativa más natural, la elaboración doméstica de detergente líquido a base de escamas de jabón de Marsella se propone como solución ecológica.