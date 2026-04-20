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Matías Roure, el camarero argentino de ‘First Dates’: “Yo participaría, pero tiene que ser muy valiente el amor para encontrarme”

El barman celebra una década como el alma de la barra en el programa presentado por Carlos Sobera y cuenta a ‘Infobae’ el secreto detrás del éxito del espacio de citas de Mediaset

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Matías Roure, camarero de 'First Dates' (Mediaset)
Matías Roure, camarero de 'First Dates'. (Mediaset)

En el ecosistema de la televisión actual, cumplir diez años de emisión ininterrumpida es algo parecido a un milagro. First Dates lo ha logrado, y gran parte de ese éxito reside en su equipo. Entre ellos destaca Matías Roure (Córdoba, Argentina, 1983), el barman que ha visto pasar miles de almas por su barra desde aquel primer programa emitido en 2016. Hoy, en plena celebración del décimo aniversario, Matías cuenta a Infobae que no solo sirve mojitos, sino también sabiduría acumulada tras años de ser el primer confidente de quienes buscan el amor.

“Estamos celebrando con alegría, con una sonrisa en la cara eterna porque celebramos 10 años de amor constante, permanente, ininterrumpido”, asegura el argentino a este medio, con su inconfundible entusiasmo. Para él, el éxito no es casualidad, sino un ejercicio de mantenimiento: “Es un manantial que hay que trabajar para que se siga nutriendo, retroalimentándose. En el restaurante, la energía del amor es elevada, es de buen rollo y de abundancia”.

De Córdoba a la fama: la metamorfosis de Matías Roure

La vida de Matías antes de los focos era radicalmente distinta. Llegó a España con apenas 17 años, estableciéndose en Alicante y después en Madrid. Antes de ser el barman más famoso de Cuatro, su trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo y la versatilidad, pues trabajó como portero de discoteca, entrenador personal y relaciones públicas en el ocio nocturno. Pasiones como el surf, la música electrónica y el skate forjaron al hombre que hoy es, pero la televisión terminó de esculpir su madurez. “Recuerdo el primer programa, pero no sé dónde quedó aquel Matías. Aquella versión no sé dónde está. Se quedó en el camino. Hay que ir dejando las versiones para incorporar las nuevas”, reflexiona, poniendo el foco de atención en su debut en televisión.

Y es que en esta década, su evolución ha sido total. “Creo que hay maduración. He cambiado en mi forma de pensar, en mi forma de amar, en mi forma de ser todo, explica a este medio. Pero, sin duda, si hay algo que define a Roure es su sonrisa, que él mismo califica como su “cóctel estrella”, junto al mojito. Siguiendo el consejo de su madre —“que todo lo que hiciera en la vida lo hiciera con amor”—, ha convertido su barra en un espacio seguro.

Para él, el secreto de la longevidad de First Dates no está en el guion, sino en algo invisible al ojo humano. “Te voy a contar el secreto: la vibración energética. A nosotros lo que nos respalda y nos garantiza el éxito es la energía invisible que es amor. El amor engendra amor y abundancia. Es un secreto para el trabajo y para la vida”, afirma convencido. Esta filosofía le ha permitido adaptarse a una sociedad que ha cambiado drásticamente en estos diez años. “Nos hemos adaptado a la sociedad porque la sociedad va cambiando su forma de ser, de amar, de abrirse... Cada año hay nuevas formas de amar y ahí seguimos nosotros incorporándolas”.

Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)
Elenco del programa 'First Dates'. (Mediaset España)

Un Matías Roure sin filtros ni guiones en ‘First Dates’

Matías vive su trabajo como un privilegio, especialmente por la libertad que le otorga el formato. “Matías es Matías. No hay nada de guion, nada de apariencia, nada de disfraz. En la televisión hoy en día eso es un privilegio”, confiesa, agregando que su labor sutil consiste en relajar a los solteros que llegan “paralizados por el miedo” o los nervios, haciéndoles sentir que están en un hogar y no en un plató.

Tras su extensa experiencia, Matías Roure no descarta presentarse al programa para encontrar el amor. Eso sí, deja claro que no será una tarea fácil: “En mi lista de imprescindibles en la vida figura ir a First Dates, pero tiene que ser muy valiente el amor para encontrarme a mí“. A pesar de haber explorado otros formatos, como su reciente paso por el talent Bailando con las estrellas (donde tuvo que abandonar por una lesión lumbar), su foco sigue puesto en el restaurante. “Bailando con las estrellas fue una experiencia que me aportó muchísimo, pero no me apetece pasar hambre todavía en Supervivientes”, bromea.

El presentador Carlos Sobera comparte sus pensamientos sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva que enfrenta 'First Dates' y la difícil decisión de no participar en 'Supervivientes' este año.

En este aniversario, también guarda un lugar especial para los que ya no están, como su excompañera y expareja Lidia Torrent, a quien recuerda como un referente de los comienzos donde “nadie sabía nada”. Hoy, Matías Roure sigue cultivándose, con el reto diario de “revelar su esencia más allá de toda apariencia”. Tras diez años, su barra sigue siendo el mejor termómetro de una España que, a pesar de todo, sigue creyendo en la alquimia de una primera cita.

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