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El lado más íntimo del chef Carlos Maldonado: su triunfal paso por ‘MasterChef’ y su catastrófica boda con su mujer Ruth

El cocinero, que se coronó como ganador de ‘MasterChef 3′ posee una estrella Michelin en su restaurante Raíces

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Carlos Maldonado con sus creaciones para el restaurante Sumo (Cedida)
Carlos Maldonado con sus creaciones para el restaurante Sumo (Cedida)

La historia de Carlos Maldonado es una de esas transformaciones que resumen a la perfección el impacto de la televisión en la vida de una persona. De vendedor ambulante en Talavera de la Reina a chef reconocido con estrella Michelin, su trayectoria ha estado marcada por el esfuerzo, la constancia y un fuerte vínculo con sus raíces.

Cuando en 2015 cruzó las puertas de MasterChef, pocos podían imaginar el recorrido que estaba a punto de iniciar. Tenía 25 años, vendía embutidos en una furgoneta y su desparpajo, unido a una imagen de chico duro que contrastaba con su carácter cercano, lo convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. También del jurado, que fue testigo de su evolución en las cocinas del programa. Su victoria en la tercera edición no solo le otorgó el premio económico, sino que supuso el punto de partida de una nueva vida.

Detrás de ese éxito siempre ha estado una figura clave: su pareja, Ruth Jiménez, madre de su hijo Carlos. Su relación se remonta a la infancia, cuando ambos comenzaron siendo amigos antes de construir una historia en común que ha resistido el paso del tiempo y los cambios que trajo la fama. Ella, enfermera de profesión, ha preferido siempre mantenerse alejada del foco mediático, algo que contrasta con la popularidad que adquirió Maldonado tras su paso por televisión.

Aun así, su apoyo ha sido constante. Durante el concurso, Ruth ya confiaba plenamente en el potencial del cocinero, convencida de que llegaría lejos si creía en sí mismo. Sin embargo, no ocultó sus dudas iniciales ante la decisión de participar en el programa, consciente de que la exposición pública implicaría un cambio radical en sus vidas. Con el tiempo, esa intuición se confirmó: el triunfo de Carlos supuso un giro total en su día a día.

Carlos Maldonado y su mujer (INSTAGRAM).
Carlos Maldonado y su mujer (INSTAGRAM).

La pareja ha construido un proyecto vital conjunto que incluye un hijo y una vida asentada en Talavera. Su forma de entender el tiempo libre también refleja esa conexión con lo sencillo: escapadas improvisadas, naturaleza y planes alejados del lujo, una filosofía que ha mantenido el chef pese a su éxito profesional. “Yo vengo de la venta ambulante, vengo del barrio, vengo del pan pa’ hoy, hambre pa’ mañana, por decirlo de alguna forma. No se nos debe olvidar nunca de dónde venimos”, aseguró el cocinero en una charla con Infobae.

Una boda de película

Uno de los momentos más singulares de su historia en común fue su boda, celebrada en 2017. El enlace, lejos de ser una ceremonia convencional, estuvo marcado por la intervención del propio programa que había cambiado la vida de Maldonado. MasterChef organizó el catering como parte de una prueba televisiva, lo que convirtió el evento en una experiencia tan especial como caótica.

“Se organizó en nada de tiempo. El niño tenía un mes y medio. Carlos estaba de evento fuera, vino el día de antes a las 3 de la mañana. Y la organización y todo fue super estresante. Tenía parte de realidad que es la boda, y parte de realidad turbia que es MasterChef. Una realidad turbia porque nos teníamos que comer lo que cocinaban esos cabrones. Y la liaron“, contaba ella en el documental del chef. Además, el resultado culinario no estuvo a la altura de lo esperado, dejando una anécdota que ambos recuerdan con humor: algunos invitados se quedaron con hambre. Como compensación, la producción amplió la barra libre, salvando en parte la celebración.

RTVE Play estrena 'Raíces', la serie documental sobre Carlos Maldonado ? El primer ganador de 'MasterChef' que ha logrado una estrella Michelin. (REMITIDA / HANDOUT por RTVE).
RTVE Play estrena 'Raíces', la serie documental sobre Carlos Maldonado ? El primer ganador de 'MasterChef' que ha logrado una estrella Michelin. (REMITIDA / HANDOUT por RTVE).

Su esfuerzo ha dado frutos

Más allá de lo personal, la vida de Maldonado tras su victoria ha sido una carrera ascendente. Su restaurante, Raíces, situado en su localidad natal, se ha convertido en un referente gastronómico, logrando una estrella Michelin y un reconocimiento poco habitual entre los ganadores del formato. Este proyecto resume su filosofía: una cocina de autor que no olvida el origen humilde del que procede.

Antes de llegar a este punto, su camino no fue sencillo. Él mismo ha reconocido que su adolescencia estuvo marcada por la rebeldía y la falta de rumbo, hasta que un accidente de moto durante su juventud le obligó a replantearse su futuro. A partir de ahí, encontró en la cocina una vía para canalizar sus inquietudes y construir una carrera.

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