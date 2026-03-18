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Pedro Sánchez movilizará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de 1.000 millones de euros

El presidente del Gobierno se reúne por cuarta vez con su homólogo ucraniano para estrechar la colaboración diplomática, económica y militar

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El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se ha reunido este miércoles con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en La Moncloa para recabar apoyos diplomáticos, económicos y militares. El líder del Ejecutivo se ha comprometido con Ucrania a movilizar un nuevo paquete de ayuda dotado de 1.000 millones de euros y un acuerdo de coproducción de arsenal militar con Kiev.

La invasión rusa en Ucrania cumple ya su cuarto año y ha entrado en una fase crítica. Primero, porque toda la mirada internacional está puesta en la escalada del conflicto en Irán; segundo, porque Kiev podría caer en bancarrota el próximo mes de abril ante la escasez de recursos.

Esta ha sido la cuarta visita de Zelensky a Madrid. En la última de ellas, el Gobierno español se comprometió a movilizar otro paquete de 615 millones de euros, que incluyó sistemas de defensa antiaérea, anti-drones, equipamiento defensivo y ayuda para la reconstrucción del país. En total, la ayuda española ya asciende a 4.000 millones de euros.

El préstamo de 90.000 millones que se debate en la U: la última esperanza de Kiev

La siguiente parada del presidente ucraniano será la cumbre de líderes en Bruselas, que se celebrará este 19 y 20 de marzo y que tendrá Ucrania como el primer asunto en el orden del día. Zelenski ha reconocido que teme que la ayuda comience a decrecer por el conflicto en Oriente Medio, un problema que se suma al cese de la ayuda estadounidense. La última esperanza de Ucrania está puesta en lo que decidan los Veintisiete sobre el desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros que ya acordaron en el Consejo Europeo de diciembre. El paquete está bajo la amenaza de veto del líder húngaro Viktor Orbán, que ha chantajeado con tumbarlo si no se reactiva el tránsito en el gaseoductos ruso de Druzhba. “Sin petróleo, no hay dinero”, advirtió. Zelenski ha descrito la maniobra del húngaron como “injusta” y ha urgido a los europeos a encontrar vías para obtener ese dinero. "No hay alternativa a los 90.000 millones", ha afirmado.

En la cubre de diciembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció a los Veintisiete dos opciones para financiar el préstamo. La opción que se debatió primero fue a través del dinero procedente de los activos rusos congelados en Europa, que desde el inicio de la guerra permanecen retenidos en el banco Euroclear, con sede en Bruselas. La otra opción, que es la que parece tomar forma tras las reticencias de países como Bélgica, es la financiación de esta ayuda mediante deuda común entre los Estados.

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