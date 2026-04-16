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Rusia señala a una empresa de drones española como “posible objetivo” dentro de una lista de compañías que favorecen la “escalada militar”

Entre las compañías mencionadas se encuentra UAV Navigation-Grupo Oesía SL, con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid)

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Dron del ejército ucraniano (REUTERS/Stringer)
Dron del ejército ucraniano (REUTERS/Stringer)

El Ministerio de Defensa de Rusia ha hecho pública una lista de empresas de varios países europeos, incluyendo España, a las que acusa de suministrar tecnología y componentes para drones empleados en el conflicto de Ucrania. Según el comunicado, la publicación de estos datos, que incluyen nombres y direcciones, responde a la decisión de varios gobiernos europeos de incrementar la producción y entrega de aeronaves de ataque a las fuerzas ucranianas.

La lista incluye direcciones físicas de compañías en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Italia, Israel, República Checa, Lituania, Países Bajos, Polonia y Turquía. “Consideramos que esta decisión es un paso deliberado que conduce a una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo y a la transformación progresiva de estos países en una retaguardia estratégica para Ucrania”, señala el texto del Ministerio de Defensa ruso.

Entre las compañías mencionadas se encuentra UAV Navigation-Grupo Oesía SL, con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), dedicada a la fabricación de “receptores de radionavegación espacial”. El comunicado denuncia la supuesta implicación directa de las empresas extranjeras en el suministro de drones y piezas para el ejército ucraniano, y advierte de consecuencias imprevisibles si continúan los ataques con estos sistemas sobre territorio ruso.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev, lanzó una advertencia directa tras la publicación de la lista. “La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Cuándo se conviertan en realidad los ataques dependerá de lo que ocurra después”.

Imagen de la lista de empresas señaladas por Rusia, donde se encuentra una compañía española (Ministerio de Defensa de Rusia)
Imagen de la lista de empresas señaladas por Rusia (Ministerio de Defensa de Rusia)

Rusia responsabiliza a Europa de la “escalada militar”

En su comunicado, el Gobierno ruso atribuye a los líderes europeos la responsabilidad en la escalada del conflicto y advierte sobre “consecuencias impredecibles” si persiste el apoyo militar a Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia sostiene que las recientes medidas occidentales, entre las que se encuentra el aumento en la producción y entrega de drones de ataque. Moscú asegura que el respaldo técnico y logístico de empresas radicadas en la UE implica a estos países en una confrontación directa con Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso advierte que la puesta en marcha de “escenarios de ataques terroristas contra Rusia mediante supuestos drones ucranianos”, como plantea Kiev, podría traer consecuencias imprevisibles. Moscú insiste en que la intensificación de la producción industrial para Ucrania convierte a los países europeos en una “retaguardia estratégica” del conflicto.

Señalamiento de empresas

Como parte de su estrategia, Rusia ha publicado las direcciones y actividades de empresas europeas que, según sus datos, producen vehículos aéreos no tripulados y componentes para el uso militar ucraniano. “El público europeo no solo debe comprender claramente las causas subyacentes de las amenazas a su seguridad, sino también conocer las direcciones y la ubicación de las empresas ‘ucranianas’ y ‘conjuntas’ que producen vehículos aéreos no tripulados y sus componentes para Ucrania en sus respectivos países”, señala el comunicado difundido por Moscú.

En la lista publicada aparecen domicilios legales, tipos de componentes y detalles sobre la actividad de cada compañía. España figura entre los países implicados en esta cadena de suministro, con la compañía ubicada en la comunidad de Madrid. En el texto publicado, el Ministerio de Defensa ruso señala a 11 empresas europeas que fabrican drones y colaboran con Ucrania. Además, identifica 10 extranjeras que producen componentes específicos, entre las que está la española.

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