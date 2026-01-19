España

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, destaca en ‘Infobae’ la trascendencia de la decisión

Pedro Sánchez y el envío
Pedro Sánchez y el envío de tropas a Ucrania.

La participación de España en una eventual misión en Ucrania plantea muchas dudas. El principal obstáculo para Pedro Sánchez, que aseguró que el ejército español solo iría a una misión de paz, es lograr el apoyo parlamentario. La mayoría de sus socios de legislatura han mostrado su oposición a realizar un despliegue, lo que convierte a los populares en la llave para poder llevarlo a cabo. Pero, debido al accidente ferroviario en Córdoba, Pedro Sánchez ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para tratar el tema de Ucrania.

Más allá de la disputa política, entre los expertos en seguridad y defensa surgen otras interrogantes, debido a la naturaleza del despliegue. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, advierte al hablar con Infobae sobre la trascendencia de la decisión. “No es del mismo tipo que las misiones en las que España ha participado. Esta es una misión que, formalmente, tiene reglas de enfrentamiento porque son unidades que pueden entrar en combate y, por tanto, esa es una decisión importante que hay que sopesar bien”, asegura el especialista.

La propuesta de una misión europea en Ucrania busca garantizar la seguridad y la reconstrucción del país tras un posible alto el fuego con Rusia. Incluye entrenamiento militar a tropas ucranianas, envío de ayuda económica y la posible formación de una Fuerza Multinacional para supervisar la paz y disuadir futuras agresiones. EEUU se postula como el principal controlador, pero los europeos tratan de conseguir más peso.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

El problema para España de la misión en Ucrania

Félix Arteaga afirma que la participación en la coalición internacional de voluntarios para apoyar a Ucrania exigiría un debate profundo, distinto al que precedió otros despliegues en el exterior. La existencia de esta fuerza internacional podría implicar una acción directa si Rusia se saltara el supuesto alto el fuego. Esto complica la ‘venta’ de la misión, pues pueden reprochar a Pedro Sánchez que no sería una misión de paz al uso.

En paralelo, Arteaga apunta la necesidad de actualizar los documentos estratégicos nacionales, pues no se hace desde 2021, es decir, antes de la invasión rusa de Ucrania. “Habría que revisar la Directiva de Defensa Nacional, la Directiva de Política Militar, porque la situación estratégica requiere una orientación desde la estrategia. Eso es algo que se debería hacer durante este año, a ser posible”, señala.

La reunión de Sánchez y Feijóo

Feijóo ha dejado claro que cualquier decisión relacionada con la política exterior debe pasar por el Congreso y reclama máxima transparencia sobre los compromisos militares, tanto en el aspecto económico como en la duración, alcance y condiciones de la misión.

Así, el PP ha advertido que no respaldará la operación militar sin información detallada y explicada “euro a euro”. Los populares intentan equilibrar su oposición a Sánchez con un apoyo sólido y constante a Ucrania y al gobierno de Zelenski, reafirmando su compromiso con la defensa europea, pero manteniendo firme su exigencia de control y fiscalización al Ejecutivo.

