Ten cuidado con los tatuajes solares este verano: “No son inofensivos. La piel tiene memoria y cada quemadura cuenta”

Una mujer se echa crema solar en forma de sol (Canva)

Cada año, con la llegada del sol intenso y las vacaciones en la playa vuelve una tendencia peligrosa: los tatuajes solares. Esta moda consiste en crear dibujos en la piel mediante la exposición al sol con plantillas o adhesivos, aprovechando el contraste entre las zonas protegidas y las expuestas a la radiación ultravioleta. Lejos de ser una forma inocente de bronceado, los especialistas advierten que esta práctica implica riesgos serios para la salud cutánea, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La Clínica IDEI señala que los tatuajes solares pueden ocasionar daños inmediatos y a largo plazo en la piel. Conccetta D’Alessandro, dermatóloga de la entidad, advierte que estas marcas “no son inofensivas” y alerta sobre el peligro de normalizar un hábito que, por su aparente creatividad, puede resultar en problemas médicos graves. “La piel tiene memoria y cada quemadura cuenta”, subraya la especialista.

La tendencia, popularizada como ‘Sunburn Art’, se ha expandido por las redes sociales, donde se evidencia un contraste visible entre la zona quemada y la protegida, lo que genera el efecto de un tatuaje temporal. Sin embargo, la dermatóloga de IDEI enfatiza que “lo que hoy parece un juego puede convertirse mañana en un problema serio de salud”. Así, lo que en un primer momento se ve como un dibujo, puede provocar quemaduras dolorosas, además de derivar en consecuencias permanentes en casos repetitivos o demasiado intensos.

Una muestra de tatuaje solar o 'Sunburn Art' (AEDV)

Los principales efectos de los tatuajes solares

Los efectos inmediatos de esta exposición pueden ser quemaduras solares dolorosas, enrojecimiento, inflamación y ampollas y descamación de la piel, como señalan desde IDEI. Sin embargo, a largo plazo el sol puede provocar daño acumulativo del ADN celular, con un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma, la forma más agresiva de la enfermedad. Asimismo, se pueden ver casos de hiperpigmentaciones e incluso fotoenvejecimiento: arrugas prematuras y pérdida de elasticidad.

Ante este escenario, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) alerta que “este tatuaje solar, generado a partir de un daño de las células mediante una quemadura solar, se produce mediante una cantidad e intensidad de radiación superior a la capacidad de la piel para generar sus mecanismos de defensa”. En pocas palabras: las células cutáneas oxidadas sufren daños en su material nuclear, una lesión que permanece y que la piel recuerda a lo largo del tiempo.

Estas advertencias no son nuevas. De hecho, en una entrevista del dermatólogo canario Agustín Viera con EFE en 2015 ya se lanzaron las primeras preocupaciones: “Esperemos que no se convierta en una moda y que el sentido común prevalezca”. Igualmente, Rita Rodrigues, del Grupo Pedro Jaén, apuntaba que “la piel tiene memoria y esa exposición solar acumulada origina precánceres cutáneos y cáncer de piel”.

Las zonas más vulnerables al daño solar son aquellas con piel más fina y mayor exposición, como la espalda, hombros, brazos, piernas, cara, cuello y escote. También se consideran de alto riesgo las áreas con lunares o pecas, por su mayor tendencia a la transformación maligna.

Qué hacer si el tatuaje solar me provoca una quemadura grave

En caso de sufrir una quemadura grave al intentar hacerse un tatuaje solar, los expertos recomiendan refrescar la zona con agua templada o compresas frías, aplicar cremas hidratantes con aloe vera o calamina, tomar analgésicos si existe dolor o inflamación y evitar la exposición solar, cubriendo la piel afectada. En caso de que aparezcan efectos secundarios como fiebre, ampollas o signos de infección, se debe consultar a un dermatólogo de inmediato.

Los expertos sostienen que el mejor tratamiento es la prevención. Desde la AEDV se aconseja proteger la piel con cremas solares de amplio espectro (SPF 50+), reaplicadas cada dos horas, así como utilizar ropa adecuada, gorras y gafas de sol. Además, se recomienda evitar la exposición entre las 11:00 y 17:00 horas, sobre todo en verano, cuando la radiación ultravioleta alcanza sus niveles máximos.

Por eso, para quienes deseen tener unos tonos más del natural, se aconseja usar autobronceadores, ya que son una de las opciones más seguras al no dañar la piel. Aun así, la AEDV trata de “transmitir la importancia de evitar las quemaduras solares, fomentando una cultura de fotoprotección y hábitos de relación saludable con el sol a cualquier edad”. Y es que, como afirman, “el melanoma, uno de los cánceres de piel más agresivos y que puede aparecer a cualquier edad”.