Los 9 remedios para aliviar una quemadura de sol

Nos estamos acercando a los meses más calurosos del año y cada vez se pone más difícil el no exponer la dermis al sol. En verano, es muy común ver como los transeúntes van con camisetas de manga corta o tirantes, practicar deportes al aire libre o pasear por la playa sin usar protector solar. No obstante, esta práctica puede llegar a ser muy peligrosa, ya que puede derivar en quemaduras solares o lesiones cutáneas. Debido a ello, en numerosas ocasiones los dermatólogos, no solo apuntan a consecuencias inmediatas como enrojecimiento o dolor, sino también a otras que pueden dejar un daño celular permanente.

Según explica Belén Acero, farmacéutica experta en dermofarmacia, “una quemadura solar es la respuesta inflamatoria de nuestro organismo ante el daño que produce la radiación ultravioleta en la piel, sobre todo en las capas más superficiales”, se recoge en Cuidate Plus. Esto ocurre, como indica Arantxa Arana, dermatóloga de la Clínica Dra. Pérez Sevilla, “cuando el grado de exposición al sol o a las fuentes de luz ultravioleta exceden la capacidad de la melanina para proteger la piel”.

Asimismo, Rosa Taberner, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, explica que las zonas más comunes en las que se producen estas lesiones son aquellas que habitualmente están cubiertas durante el resto del año: hombros, escote, muslos, cuello, orejas y el cuero cabelludo en personas con poco pelo. Además, los fototipos más bajos (I y II), es decir, personas con piel clara, ojos claros y pecas, tienen más riesgo de quemarse. También los bebés, niños y personas que permanecen mucho tiempo en el agua o al aire libre.

Qué hacer ante una quemadura

Rosa Taberner, también dermatóloga del Hospital Son Llàtzer, señala que “lo primero que debemos hacer es interrumpir la exposición al sol”. Si la quemadura es leve, se recomienda aplicar cremas hidratantes con activos calmantes, conocidas como after-sun. Mientras que Arana detalla el protocolo: “Aplicar frío como por ejemplo colocar trapos frescos y húmedos sobre la quemadura. Si la piel no presenta ampollas, se puede aplicar una crema humectante para aliviar la molestia. Aplicar cremas con vitamina C y E puede ayudar a reducir el daño a las células de la piel. El uso de cremas de cortisona también puede ayudar a reducir la inflamación”, unos métodos que también respaldan desde Mayo Clinic.

Otras recomendaciones incluyen usar ropa holgada y de algodón, aumentar la ingesta de agua y evitar la exposición al sol mientras se produce la recuperación. En caso de quemaduras más graves, como las que presentan fiebre, ampollas extensas o signos de infección, se debe acudir a un profesional sanitario. “Siempre que haya fiebre de más de 38,5º, mucho dolor, supuración de las ampollas, signos de deshidratación o si las quemaduras cubren más del 20% del cuerpo, hay que acudir al médico”, advierte Acero.

¿Funcionan los remedios caseros?

Existen numerosos remedios caseros que se aplican tras una quemadura, aunque no todos son efectivos. Arana lo deja claro: “No debemos usar nunca aquellos que no tienen ninguna evidencia como la leche, el yogur o la avena”. En cambio, entre las sugerencias de estas especialistas, los siguientes ingredientes pueden ser favorables a la recuperación

Vinagre diluido : tiene propiedades antibióticas si se aplica con compresas durante 15 minutos (una parte de vinagre por una de agua).

Aloe vera : se recomienda usarlo en forma de crema de farmacia, no directamente desde la planta.

Agua fría : puede aliviar el dolor si se usa de forma controlada, pero nunca hielo.

Aceite de coco: gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, puede calmar la irritación y prevenir infecciones.

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta sería evitar “los productos elaborados con alcohol y enfríar las lociones en el refrigerador para potenciar su efecto calmante”, según las especialistas. Además, hay que tener en cuenta que el tratamiento con analgésicos (como ibuprofeno o paracetamol), antihistamínicos orales para el picor, no curarán la piel, pero sí que aliviarán el dolor. En casos graves, el médico puede recomendar una crema con corticoides recetada o incluso la hospitalización. Si se observan signos inusuales, se deriva al paciente a un dermatólogo.

Qué cosas no hay que usar ante una quemadura

Los especialistas insisten en evitar ciertos remedios o prácticas que pueden empeorar la situación. Está contraindicado el uso de benzocaína, lidocaína, vaselina, alcohol o aceites. Tampoco se recomienda aplicar productos con analgésicos tópicos, ni rascar la zona ni arrancar la piel dañada. “No debemos usar baños de agua caliente, ni productos oleosos que impiden que la piel respire, ni tocar las ampollas, ya que pueden infectarse”, advierte Arana.

Taberner agrega que las cremas con sustancias anestésicas pueden generar dermatitis de contacto. Arrancar la piel descamada o explotar las ampollas tampoco es recomendable. “Se puede producir una infección, ya que la piel queda desprovista de su capa externa y se facilita la entrada de bacterias”, explica Arana. “No tirar nunca de estas pieles y dejar que se regeneren”, subraya Acero. De esta manera, y ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir al médico para hacer un estudio específico en cada caso.