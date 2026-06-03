España

Los cocineros italianos coinciden: “Según la tradición, la salsa boloñesa debe llevar un poco de leche para hacerla más cremosa”

La Academia Italiana de la Cocina tiene registrada la versión oficial del clásico ‘ragú alla bolognese’, una salsa sabrosa y densa perfecta para pastas y lasañas

Guardar
Google icon
Receta de ragú a la boloñesa, un clásico de la cocina tradicional italiana (Pexels)
Receta de ragú a la boloñesa, un clásico de la cocina tradicional italiana (Pexels)

El ragú alla bolognese es todo un clásico de la cocina italiana, una salsa densa y sabrosa que poco tiene que ver con la carne picada con tomate que preparamos en España. Es una de las recetas más reconocibles de la gastronomía transalpina, un básico para preparar con pasta fresca o para rellenar riquísimas lasañas.

La versión más auténtica y tradicional de esta receta se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bolonia desde 1982, aunque la Academia Italiana de la Cocina decidió renovarla hace tres años con el fin de que se adaptara a los tiempos actuales. Al leer este paso a paso, sacamos algunas conclusiones muy interesantes que nos vienen de maravilla a la hora de preparar este ragù alla bolognese en casa.

PUBLICIDAD

El primer paso, explica el documento redactado por los cocineros de la academia, es elegir correctamente los ingredientes. La Academia Italiana de la Cocina enumera los siguientes: panceta fresca de cerdo en lonchas (150 g), media cebolla, una zanahoria, un tallo de apio, un vaso de vino tinto o blanco, tomate triturado (200 g) y una cucharada de tomate concentrado, caldo de carne o vegetal ligero, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Y, por supuesto, una buena carne de ternera picada.

Tradicionalmente, en Bolonia se utilizaba la ‘cartella’, es decir, el diafragma de ternera, una pieza que, explican, “hoy en día es difícil de encontrar”. A falta de ella, explican desde la Academia, son preferibles los cortes delanteros ricos en colágeno, como el muslo, la paletilla, la falda, la panceta y la punta de pecho, o incluso una mezcla de varios de ellos.

PUBLICIDAD

El paso a paso para una boloñesa tradicional

El primer paso será elegir la herramienta adecuada. Aunque antiguamente se utilizaba mucho la cazuela de barro, la recomendación de los cocineros es optar por una cacerola antiadherente, de aluminio o de hierro fundido esmaltado de 24-26 cm de diámetro. En ella comenzaremos derritiendo la panceta troceada con 3 cucharadas de aceite.

Receta de ragú a la boloñesa, un clásico de la cocina tradicional italiana (Pexels)
Receta de ragú a la boloñesa, un clásico de la cocina tradicional italiana (Pexels)

A continuación, añadiremos las verduras finamente picadas en la tabla de cortar —importante no usar la batidora— y rehogaremos la mezcla lentamente a fuego medio-bajo, removiendo constantemente. Una vez estén bien rehogadas, subiremos el fuego para añadir la carne picada y, “sin dejar de remover bien, cocinarla durante unos diez minutos hasta que ‘chisporrotee’”.

Acto seguido, toca añadir el vino, que dejaremos cocinar hasta que se evapore y deje de oler a alcohol. A continuación, añadiremos el concentrado y el tomate triturado y, sin dejar de remover, una taza de caldo hirviendo. Llega el momento de tirar de paciencia: “deja cocer a fuego lento, con la olla tapada, durante unas 2 horas, incluso 3 horas según las preferencias y las carnes utilizadas, añadiendo el caldo caliente poco a poco según sea necesario”, explican los cocineros.

El restaurante en Italia con una sola chef y una sola mesa: “No encontré personal cualificado, así que decidí centrarme en mí”.

Un ingrediente inesperado

Pero eso no es todo. En este documento aparece un ingrediente inesperado que puede marcar la diferencia en el resultado final. Según la receta registrada en la Academia Italiana de la Cocina, la leche entera figura en la receta, aunque subraya que su uso es completamente opcional.

“A mitad de la cocción, según una antigua tradición, se puede añadir la leche, que debe reducirse por completo”, explican los cocineros. Este añadido ayudará a suavizar la acidez del tomate y, además, nos conseguirá un ragú mucho más cremoso. Más allá de este especial toque y una vez finalizada la cocción, solo queda rectificar de sal y pimienta. “El ragú deberá tener un bonito color naranja oscuro, envolvente y cremoso”, concluye esta receta de ragú, todo un clásico explicado por los mejores cocineros italianos.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaTrucos de CocinaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La empresa deberá pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

La hija de Felipe VI será reconocida en la mañana de este miércoles 3 de junio con diferentes distinciones tras su paso por la Región de Murcia

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de la Asamblea de Murcia vestida con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

El Airbus A350-1000ULR permitirá conectar París y Sídney, algo, hasta ahora, imposible de conseguir sin escalas

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

La periodista, inmersa en la promoción de su nuevo espacio en TVE, se ha sincerado sobre su etapa al frente del reality

Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

El siniestro ha tenido lugar a la altura de Elgoibar alrededor de las 9.15 de la mañana de este miércoles. El conductor del camión cisterna resultó herido y fue trasladado a un hospital

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

El “avión de mayor alcance del mundo” completa su primer vuelo en Francia y se prepara para un viaje de largo alcance inédito

Cinco policías forales de Navarra mueren al impactar su furgoneta contra un camión cisterna en Gipuzkoa

PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León

Inicia el ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor ejercicio naval del año con cinco buques, 2.500 efectivos, 75 vehículos y 10 aeronaves

ECONOMÍA

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Inditex se anota otro récord en beneficios para un primer trimestre con 1.375 millones y una mejora del 5,8% en las ventas

Qué hay detrás del récord de empleo de mayo y de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: España se prepara para el verano (pero no solo)

DEPORTES

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%

“Tendría que estar en la cocina fregando”: los insultos a una árbitra en un partido de juveniles en Alicante