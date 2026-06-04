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Raphael reaparece en ‘El Hormiguero’ tras superar un linfoma cerebral y anuncia su regreso a los escenarios: “No perdí la esperanza de volver”

El cantante contó que llegó a temer por su futuro artístico y que solo pensó en retirarse durante la fase inicial del tratamiento

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En 'El Hormiguero', Raphael habló sobre su regreso a los escenarios y el apoyo recibido
Raphael relató en 'El Hormiguero' el proceso que le permitió volver a la música tras la enfermedad (El Hormiguero)

Raphael ha reaparecido en ‘El Hormiguero’ para contar que sufrió miedo tras el episodio que precedió al diagnóstico de un linfoma cerebral, y para confirmar que retoma su actividad con la gira ‘Raphaelísimo Tour 2026’ después de meses alejado de los escenarios.

El cantante de 83 años ha explicado en Antena 3 que pensó al principio que no volvería a subirse a un escenario, pero que recuperó esa expectativa al encontrarse bien y comprobar que la voz “estaba como nunca”. Pasaron “como cinco meses” hasta que pudo irse de gira.

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Raphael ha relatado a Pablo Motos que apenas recuerda lo ocurrido durante la grabación de ‘La Revuelta’, el momento en el que comenzó el episodio que después derivó en el diagnóstico. “Yo creo que no llegué a grabar. No me acuerdo. Alguna palabra intenté decir”, dijo.

Auxilio, miedo y un regreso decidido

El artista ha situado después el arranque de su recuperación en el Hospital 12 de Octubre, centro al que, según contó, acude desde su trasplante de hace 24 años. “Quería encontrar las palabras, pero no caía en eso. Me decía a mí mismo, ‘Qué estás diciendo, qué intentas decir’, pero fue todo muy corto”, explicó.

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En ese mismo relato, Raphael describió el impacto emocional de aquel momento con una frase rotunda. “Tuve mucho miedo, terror. Pero como vuelvo a repetir, en seguida tuve el auxilio de todo el mundo. El apoyo de mi mujer, de mis hijos, que siempre están en mi vida”.

En 'El Hormiguero', Raphael adelantó el estreno de una serie sobre su vida en Netflix
Raphael recordó en 'El Hormiguero' la inauguración de la televisión a color en Puerto Rico (El Hormiguero)

También admitió que llegó a pensar en la retirada, aunque solo durante la fase inicial del proceso. “Lo pensé, pero muy al principio. Cuando me contaron todo lo que conlleva... Pero, enseguida, como yo me encontraba tan bien y la voz estaba como nunca, pues no perdí la esperanza de volver”.

El cantante vinculó esa reacción a una idea que repitió al conocer el diagnóstico: “¿Cuándo puedo volver a cantar?”. En la entrevista añadió que le apasiona su profesión y que también le apasiona vivir con los suyos, sus nietos, la gente de su entorno y el público.

Raphael explicó en 'El Hormiguero' que sigue al pie de la letra las indicaciones médicas tras su recuperación
En 'El Hormiguero', Raphael mencionó que trabaja en un nuevo disco con dos posibles direcciones creativas (El Hormiguero)

A la hora de describirse como paciente, Raphael aseguró que sigue las indicaciones médicas sin discutirlas. “Soy muy buen enfermo. Es en lo único que soy bueno. Sí, porque hago lo que me dicen. Siempre obedezco. Totalmente. Nunca digo que no”.

El regreso a la actividad no se limita a la gira. El intérprete de ‘Mi gran noche’ ha dicho que trabaja en un nuevo disco y que todavía duda entre dos direcciones creativas distintas, aunque tendrá que decidirse “de aquí a septiembre”.

Serie, premios y memoria

En paralelo, ha adelantado el estreno de Netflix sobre su vida. “A finales de septiembre, principios de octubre se estrena esta serie que se llama ‘Aquel’”. Según contó, ya ha visto la producción y cree que quien le interpreta está “maravilloso”.

Además que Raphael recordó que suma 57 discos y que figura entre los pocos artistas del mundo con un Disco de Uranio. En la conversación celebró también que el auditorio de Boadilla del Monte lleve su nombre, una decisión que definió como una sorpresa y una emoción porque es algo que puede ver “en vivo y en directo”.

La industria musical latina regaló a Raphael "su gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años.

El cantante evocó asimismo otro episodio de su trayectoria: la inauguración de la televisión a color en Puerto Rico hace más de seis décadas, un país al que dijo tener especial cariño. “Fue a la tercera vez que lo pudimos inaugurar. Inolvidable, se quedará para el resto de mi vida”.

La entrevista incluyó además un recuerdo personal de su juventud y de su deseo de dedicarse al teatro, pese a la oposición de su madre. Raphael relató que llegó a llevarse “un bofetón” en público y que respondió: “Pégueme más porque voy a seguir viniendo tarde”, una escena que vinculó al hecho de que el teatro termina tarde.

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