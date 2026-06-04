Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición

Selección suiza de fútbol, favorita en el grupo B del Mundial. (EFE/Claudio Thoma)

Murat Yakin presentó este miércoles en Zúrich la lista de 26 futbolistas con los que Suiza afrontará el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El técnico helvético no ha querido sorprender: 17 de los convocados ya participaron en el Mundial de Qatar 2022, una señal clara de la apuesta por la estabilidad que ha caracterizado su mandato desde 2021. El combinado helvético buscará superar los octavos de final en los que cayó ante Portugal hace cuatro años. “Durante los últimos años hemos construido un gran espíritu de equipo. Era importante mantener la base y confiar en jugadores que conocemos y valoramos”, explicó Yakin tras anunciar la lista.

Los 26 elegidos son:

Porteros: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (BSC Young Boys).

Defensas: Manuel Akanji (Internazionale), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia CF), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05).

PUBLICIDAD

Centrocampistas: Granit Xhaka (Sunderland), Ardon Jashari (AC Milan), Denis Zakaria (Mónaco), Djibril Sow (Sevilla FC), Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bologna), Fabian Rieder (Augsburg), Johan Manzambi (SC Friburgo), Christian Fassnacht (BSC Young Boys).

Delanteros: Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Rubén Vargas (Sevilla FC), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf).

PUBLICIDAD

Salimos a la calle para conocer la opinión de los aficionados sobre las posibilidades de la Selección Española en el próximo Mundial. Las reacciones a la lista de convocados de Luis de la Fuente son variadas.

Xhaka y Rodríguez, historia viva

La convocatoria está encabezada por el capitán Granit Xhaka, líder del vestuario y uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la selección. Junto a él aparece Ricardo Rodríguez, otro de los grandes símbolos del fútbol suizo de la última década. Ambos disputarán su cuarto Mundial, igualando el récord del ya retirado Valon Behrami y de Xherdan Shaqiri, precisamente uno de los nombres que no aparecen en esta lista. Xhaka es el futbolista con más partidos disputados de la actual selección, con 144, seguido de Rodríguez con 136.

La otra gran ausencia es la del portero Yann Sommer, quien colgó los guantes internacionales hace dos años tras más de una década como titular bajo los tres palos. Su relevo recae en Gregor Kobel, guardameta del Borussia Dortmund que llega al torneo como uno de los porteros más fiables del fútbol europeo.

PUBLICIDAD

Caras conocidas de LaLiga

La convocatoria tiene varios puntos de contacto con el fútbol español. Ricardo Rodríguez continúa siendo pieza fija desde el lateral izquierdo del Betis, mientras que Djibril Sow y Rubén Vargas representan a un Sevilla que acabó la temporada con dos internacionales suizos en plantilla. Eray Cömert llega desde el Valencia CF.

Grupo B y calendario

Esta será la sexta participación consecutiva de Suiza en una Copa del Mundo, la decimotercera en su historia. El combinado helvético ha quedado encuadrado en el Grupo B junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar, un cuadro en el que parte como favorito para avanzar, aunque deberá mostrar regularidad para evitar sorpresas.

PUBLICIDAD

Sus tres compromisos en la fase de grupos son:

Sábado 13 de junio : Qatar vs Suiza (Estadio Bahía de San Francisco)

Jueves 18 de junio : Suiza vs Bosnia-Herzegovina (Estadio de Los Ángeles)

Miércoles 24 de junio: Suiza vs Canadá (BC Place, Vancouver)

Con una mezcla de experiencia, liderazgo y juventud emergente, Suiza llega al torneo con la ilusión de igualar e incluso superar sus mejores actuaciones históricas. Los cuartos de final de 1934 y 1954 siguen siendo el techo de una selección que confía en que la generación de Xhaka pueda escribir una nueva página en el fútbol helvético.

PUBLICIDAD