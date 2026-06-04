Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

Florentino Pérez ha anunciado en 'Horizonte' que este martes, si sale presidente, va a ofrecer 150 millones por un atacante (@HorizonteCuatro)

El actual presidente y candidato a las elecciones del próximo 7 de junio, Florentino Pérez, ha acudido al programa ‘Horizonte’ para continuar con su campaña de cara a los comicios del Real Madrid. Durante la entrevista ha revelado a un nuevo jugador como es el lateral neerlandés Denzel Dumfries y ha dejado caer que realizará una oferta de, al menos, 150 millones de euros por otro jugador.

La cifra y el calendario han quedado fijados por el propio presidente blanco, ya que será el martes cuando trasladará una propuesta de 150 millones como mínimo a un club que disputa la Champions por un atacante que no juega en la Premier League y que, según ha dicho, no es ni Haaland, ni Kane, ni Doku, ni Michael Olise.

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Pérez ha acudido al programa de Iker Jiménez en Cuatro para responder a la intervención de Enrique Riquelme en El Hormiguero, donde el aspirante a la presidencia aseguró que tenía cerrado el fichaje de Erling Haaland en caso de ganar. La réplica del actual mandatario ha sido directa, pues ha calificado ese anuncio de “farol” y sostenido que “lo han desmentido todos”, en referencia al padre del jugador, su representante y su club.

Fichajes de su campaña

La ofensiva verbal de Pérez se ha producido a pocos días de unas elecciones que él mismo ha situado en un clima de “campaña para desestabilizar al Madrid”. El presidente ha enmarcado en ese contexto tanto la convocatoria electoral como el endurecimiento de su discurso frente a sus rivales internos.

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El eje más concreto de su intervención ha sido el mercado. Pérez ha confirmado en televisión tres nombres vinculados a su proyecto: José Mourinho como entrenador, Ibrahima Konaté como central y Denzel Dumfries para el lateral derecho.

Las redes sociales de la candidatura de Florentino Pérez anuncian a Mourinho como el nuevo entrenador blanco (@Florentino2026_)

A partir de ahí, ha elevado el listón con un cuarto movimiento del que no ha revelado la identidad. Ha precisado que será “la mayor oferta del Real Madrid” por un futbolista de un equipo de Champions y dejó fuera de esa operación a Haaland y Olise. Otros descartes expresos: tampoco serían Kane ni Doku.

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La pista más definida es la posición del objetivo. Pérez ha explicado que el jugador “juega arriba” y lo ha definido como “delantero” y como “un Galáctico total”, además de insistir en que la negociación empezará con el club de origen y no con anuncios públicos previos.

Gestión y valor del club

La comparecencia no se ha limitado a los fichajes, el presidente ha aprovechado la entrevista para reivindicar su gestión desde su llegada en 2000 y recordar la situación económica del club en aquel momento. “No podíamos ni pagar las nóminas”, ha afirmado en el programa, una idea que ha ampliado al asegurar que entonces tuvo que avalar personalmente y que los jugadores no cobraban.

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Pérez ha vinculado esa etapa inicial con la valoración actual del club citando a Forbes para sostener que el Real Madrid vale 10.000 millones de euros y se ha definido al frente del “club más valioso del mundo”, tanto en fútbol como en deporte. En su intervención, incluso ha sugerido que esa tasación se queda corta en otros 10.000 millones.

Esa defensa de su gestión se ha completado con una lectura histórica del peso del club frente a los llamados clubes-Estado. Pérez ha argumentado que la historia del Madrid y sus 15 Copas de Europa siguen siendo un factor decisivo para atraer a los mejores jugadores. Ha resumido esa idea con una frase: “Los buenos quieren estar aquí”.

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José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

También ha justificado con esos antecedentes su apuesta por Mourinho. Ha comentado que el técnico portugués “va a venir al Madrid la temporada que viene” porque enseñó al equipo a competir y actuó como base de una etapa posterior en la que, tras su salida, el club ganó seis Copas de Europa. En esa misma intervención ha defendido que dirigir un vestuario de 25 jugadores “muy buenos” exige una combinación de firmeza y gestión personal.

El ataque a Riquelme ha atravesado toda la entrevista, pues Pérez ha asegurado que no quiere “gente que desestabilice el club” y ha cargado también contra el entorno del candidato al afirmar que le duele que “los hijos de aquellos” vuelvan ahora a escena. Ha cerrado además la puerta a cualquier sospecha sobre una eventual apropiación del club al insistir en que quiere que los socios sigan siendo sus dueños, “no sólo sentimentalmente, sino también a nivel de patrimonio”.

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