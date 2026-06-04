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Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

El exportero contará con un cargo de primer nivel en la estructura blanca si Riquelme gana el domingo 7 de junio en las urnas

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El exportero del Real Madrid Iker Casillas (Europa Press)
El exportero del Real Madrid Iker Casillas (Europa Press)

En la recta final de la campaña electoral en el Real Madrid, Enrique Riquelme ha enviado una carta dirigida a los socios del club en la que anuncia que Iker Casillas formará parte de su equipo directivo si resulta elegido presidente. El anuncio oficializa la incorporación del exguardameta a una candidatura que ya había sumado a Raúl González Blanco como director deportivo y a Fernando Hierro como responsable de la cantera. Riquelme ha definido esta estructura como su “trío de capitanes”, apostando por tres figuras emblemáticas que han sido referentes en la historia reciente del Real Madrid y que asumen ahora un papel clave en el diseño del futuro institucional y deportivo de la entidad.

La carta, remitida en los días previos a la votación, incluye un repaso detallado de los principales compromisos de Riquelme en caso de alcanzar la presidencia. Uno de los ejes centrales de su programa es la defensa del modelo de propiedad social, una cuestión que ha centrado buena parte del debate electoral.

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El candidato subraya su “compromiso inquebrantable” para garantizar que el club siga perteneciendo exclusivamente a sus socios, y plantea mecanismos legales para blindar la entidad frente a cualquier intento de privatización o entrada de fondos de inversión. Entre sus propuestas figura la modificación de los estatutos para impedir la venta de participaciones a inversores externos y reforzar las garantías institucionales que protejan la estructura del club.

El empresario Enrique Riquelme (Europa Press)
El empresario Enrique Riquelme (Europa Press)

Riquelme también propone una batería de medidas dirigidas a fortalecer la relación entre el club y su masa social. En la carta, destaca la reducción de la cuota de socio en un 50%, con condiciones ventajosas para jóvenes, jubilados y socios que atraviesen dificultades económicas. Se compromete a organizar un sorteo ante notario de 10.000 nuevos abonos, con el fin de facilitar el acceso de más aficionados al estadio. Además, anuncia la creación de la “Ciudad del Socio” en Valdebebas, un complejo pensado para convertir el espacio en un punto de encuentro para la comunidad madridista, con servicios y actividades orientadas a los socios y sus familias.

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En el apartado deportivo, Riquelme asegura que recuperará el Trofeo Santiago Bernabéu, uno de los eventos más tradicionales del club, y el himno clásico del Real Madrid. También muestra su intención de potenciar las secciones femeninas y el equipo de baloncesto. Desde el punto de vista económico, promete aumentar hasta el 70% el retorno inmediato de la cesión de abonos, para que los socios perciban el pago con mayor rapidez. En relación a la actualidad institucional, reitera su compromiso de “defender al Real Madrid en el caso Negreira” y de “blindar la propiedad social” para impedir la entrada de fondos de inversión.

Las palabras de Enrique Riquelme

El mensaje de Riquelme incluye un apartado específico dedicado al personal de la entidad, al que transmite tranquilidad y confianza: “Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad”. De este modo, intenta alejar cualquier temor a cambios abruptos en la gestión interna y apuesta por la continuidad del equipo de trabajo que viene desarrollando sus funciones en el club.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

La carta se cierra con un llamamiento directo a la participación en las elecciones. Riquelme apela a la responsabilidad de los socios para decidir el futuro del club: “El domingo decidís si el Real Madrid sigue siendo un club de unos pocos o vuelve a ser, de verdad, el club de sus socios”. Como cierre, el candidato selecciona una cita de Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”. El mensaje refuerza su invitación a la movilización y a la implicación de la masa social en un momento decisivo para el futuro del Real Madrid.

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