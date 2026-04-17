España

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

El dirigente popular ha señalado que ella “ha ganado las elecciones” y que el PP siempre estará de su lado

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María Corina Machado y Alberto Núñez Feijóo junto en el evento del partido (PP)
María Corina Machado y Alberto Núñez Feijóo (PP)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la dirigente opositora María Corina Machado. En el acto de su partido ha exigido que pueda regresar a Venezuela y que se celebren elecciones libres en el país. También se ha acordado del Gobierno, señalando que están con la democracia y “no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”.

El dirigente popular ha señalado que Génova ha recibido a Machado como a un presidente autonómico que gana unas elecciones, ya que, según dijo, ella “ha ganado las elecciones en Venezuela”. El político español ha dicho directamente a la opositora de Maduro que el PP siempre estará de su lado.

La opositora venezolana, María Corina Machado, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha acusado de no haberse puesto "del lado del pueblo venezolano". (Rodrigo Saez / EFE)

“No a la tiranía”

María Corina Machado ha sido recibida este viernes con una ovación en la sede nacional del PP, donde la esperaban Feijóo y varios dirigentes del partido. El presidente del PP ha expresado su respaldo a la líder opositora venezolana y defendió el compromiso de su formación con la causa democrática en Venezuela. Durante su intervención, Feijóo ha insistido en que “el sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo”.

Tras esto, ha recordado el episodio de la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid en 2020, que involucra al ejecutivo de Pedro Sánchez a través de José Luis Ábalos. El entonces ministro de Transportes, ahora procesado por varios delitos de corrupción, habría sido el intermediario que participó en aquel intercambio de maletas en Barajas.

Feijóo ha recalcado que no puede haber ambigüedad “entre democracia y dictadura, libertad o represión” y reclamó el regreso de Machado a Venezuela, así como una transición que permita a los venezolanos votar “sin miedo, sin fraude y con garantías”, en un proceso electoral transparente y con fechas claras.

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reacciona al premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (@EdmundoGU/X)

Intervención de Machado

Machado también ha intervenido para señalar que Venezuela enfrenta ahora el “reto mayor”, que es “consolidar el desplazamiento del régimen chavista, al que, según ella, ya han derrotado “espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente”. Ha llamado a la comunidad internacional a no rendirse en el apoyo a la libertad en Venezuela y ha pedido avanzar hacia “la liberación total de todos los venezolanos que siguen presos” y facilitar el regreso de quienes se han visto obligados a abandonar el país.

La líder venezolana tiene previsto reunirse el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y este viernes recibirá la Llave de Oro de la ciudad de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la Casa de la Villa, en un acto previsto para las 18.00.

Por el contrario, no está programado ningún encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Barcelona participando en una cumbre de líderes progresistas, donde coincide con Lula, líder de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia. La agenda de Machado en Madrid incluye además encuentros con miembros de la sociedad civil y representantes de la diáspora venezolana.

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