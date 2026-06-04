El chorizo español gusta menos a los ingleses, pero triunfa entre mexicanos y peruanos: las exportaciones bajaron un 18% en 2025

Una vuelta de chorizo español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de chorizo español certificado bajo el sello ‘Spanish Chorizo’ registraron un importante retroceso durante 2025. Según la Memoria Anual del Consorcio del Chorizo Español, presentada este jueves, las ventas internacionales alcanzaron los 2.425.043 kilos, lo que supone una caída del 18% respecto al ejercicio anterior.

El descenso refleja principalmente la contracción del consumo en algunos de los mercados tradicionales para este producto, especialmente en Reino Unido, donde las ventas se redujeron un 33% durante el último año. A pesar de este retroceso, el mercado británico continúa siendo el principal destino del chorizo español certificado.

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De hecho, uno de cada dos chorizos comercializados bajo el sello ‘Spanish Chorizo’ terminó en territorio británico, consolidando a Reino Unido como el gran eje vertebrador de la estrategia internacional del sector.

El comportamiento del mercado británico sigue siendo determinante para la evolución global de las exportaciones. La caída del consumo ha tenido un impacto directo en los resultados generales del Consorcio, dada la elevada dependencia de este mercado.

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Cómo se hacen unas lentejas tradicionales con chorizo, paso a paso.

No obstante, desde la organización destacan que la notoriedad alcanzada por el producto en Reino Unido sigue siendo elevada y que las campañas promocionales desarrolladas en los últimos años continúan reforzando el reconocimiento de la marca entre los consumidores.

En este contexto, el Consorcio mantiene su apuesta por fortalecer su presencia en el país y consolidar la posición alcanzada durante las últimas décadas.

Estados Unidos y Canadá, las grandes sorpresas de 2025

Frente al retroceso registrado en Europa, los mercados americanos han ofrecido señales muy positivas para la industria española del embutido. Estados Unidos protagonizó una de las mejores evoluciones del año al alcanzar los 66.370 kilos comercializados bajo el sello de calidad. El Consorcio destaca esta cifra como una prueba de la sólida recuperación experimentada por el producto español en el mercado estadounidense.

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Más llamativo aún ha sido el caso de Canadá. Las ventas pasaron de apenas 2.073 kilos en el ejercicio anterior a 14.823 kilos en 2025, multiplicando por más de siete el volumen comercializado.

A ello se suma el creciente interés mostrado por otros países latinoamericanos como Perú y México, que han vuelto a incrementar sus pedidos de chorizo certificado.

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La colaboración público-privada impulsa la internacionalización

Más allá de las cifras comerciales, el Consorcio del Chorizo Español considera que 2025 ha supuesto un punto de inflexión en materia de cooperación institucional.

La entidad ha destacado especialmente el fortalecimiento de la colaboración público-privada para impulsar la presencia internacional del producto. A los tradicionales apoyos del ICEX y de la Secretaría de Estado de Comercio se han sumado nuevos organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Entre ellos figuran la Subdirección General de Promoción de los Alimentos de España y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), cuya participación ha sido considerada estratégica para el desarrollo de las acciones promocionales.

Tapa de chorizo. (ShutterStock)

Una apuesta por la marca España: ‘It’s Chorizo, It’s Fun’

Estos nuevos colaboradores desempeñan un papel fundamental en la ejecución y supervisión del programa europeo de promoción 'It’s Chorizo, It’s Fun’, una iniciativa dirigida principalmente al consumidor británico y orientada a reforzar el posicionamiento internacional del producto.

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El objetivo es seguir asociando el chorizo español a valores como calidad, tradición, autenticidad y origen, elementos que han permitido al sector ganar presencia en mercados cada vez más competitivos.

Aunque las exportaciones han sufrido un importante ajuste durante el último ejercicio, el dinamismo mostrado por Norteamérica y el respaldo institucional permiten al sector afrontar los próximos años con expectativas de crecimiento y diversificación.

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El reto pasa ahora por reducir la dependencia del mercado británico y consolidar el avance en nuevos destinos que garanticen una expansión más equilibrada y sostenible del chorizo español en el mundo.