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La directora de la Guardia Civil admite sus citas con Leire Díez pero niega haber interferido en ninguna operación contra el cuerpo

El comunicado oficial aclara que en las reuniones solo se abordaron temas ajenos a la labor policial y descarta consecuencias para la institución

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Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil
Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil

La Dirección General de la Guardia Civil ha hecho públicas las circunstancias de los encuentros entre su directora general y la periodista Leire Díez, tras la aparición de informaciones sobre sus reuniones. Según el comunicado oficial, solo han tenido contacto personal en dos ocasiones, sin que en dichas reuniones se abordaran temas vinculados al trabajo interno de esta institución.

En las últimas semanas, la relación entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la periodista Leire Díez ha generado un intenso debate público y político. La polémica surge a raíz de la publicación de un informe de la UCO que describe varios encuentros entre ambas, en un contexto marcado por investigaciones judiciales de alto perfil y por la suspensión del comandante Rubén Villalba, implicado en el conocido como caso Koldo.

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La oposición ha pedido responsabilidades políticas, mientras que el Gobierno ha reiterado su apoyo a la actual dirección del cuerpo policial. Ante esta situación, la Guardia Civil ha optado por difundir un comunicado detallando su versión de los hechos.

Primeras reuniones y petición sobre Villalba

La Dirección General explicó que el primer contacto entre la directora y Leire Díez fue durante la etapa en la que la actual responsable del cuerpo era delegada del Gobierno en Madrid y Díez ejercía como directora de Relaciones Institucionales de Correos. En esa etapa, el vínculo se limitó a intercambios por Whatsapp relacionados únicamente con movilizaciones laborales en la empresa postal, sin que existieran encuentros presenciales previos a este periodo.

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Tras el nombramiento de la directora al frente de la Guardia Civil, Leire Díez solicitó un primer encuentro personal. Durante la reunión, que se realizó en una cafetería cercana a la sede de la institución y tuvo una duración aproximada de 15 minutos, Díez solo informó sobre su actual situación laboral como trabajadora independiente en el ámbito periodístico, sin precisar empleador o medio, y explicó que residía entre Cantabria y Madrid. De acuerdo con el comunicado, no se trataron cuestiones vinculadas a la labor de la Guardia Civil.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján - Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid. (Carlos Luján - Europa Press)

La Dirección General indicó que la directora interpretó esa toma de contacto como una posible búsqueda de empleo o de futura colaboración profesional, motivada por el reciente nombramiento de la directora. El comunicado añade que, si existió un segundo encuentro, tuvo la misma naturaleza que el primero y trató sobre cuestiones personales.

La información oficial señala que meses después, Díez volvió a proponer una reunión, coincidiendo con una estancia prevista en Madrid. La cita fue pospuesta debido a la enfermedad de un familiar de Díez y se celebró tiempo después en circunstancias similares, con especial referencia a la situación familiar mencionada.

Según la versión difundida, durante esa reunión, Leire Díez preguntó a la directora si existía alguna posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo.

Rechazo de la petición y apoyo a los mandos

El comunicado afirma que la directora rechazó este planteamiento y le recordó que Villalba se encontraba sin destino por su presunta implicación en una causa judicial, momento tras el cual el encuentro finalizó de inmediato. A partir de esa conversación, la Guardia Civil asegura que no se produjeron más contactos entre Díez y la directora general.

Posteriormente, cuando los medios de comunicación informaron acerca de la presencia de Leire Díez en una reunión en la que se habría atacado a agentes de la institución, la directora general se reunió con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, la Unidad Central Operativa (UCO) y con el agente implicado, expresando su máximo apoyo y confianza: “Mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando”.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)

El comunicado concluye que la directora general niega haber intervenido en ninguna operación contra unidades de la Guardia Civil ni haber interferido en investigaciones internas. También declara su respeto y confianza hacia la labor que realiza el cuerpo policial.

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