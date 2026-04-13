Venezuela

Macron recibió a María Corina Machado en el Elíseo y respaldó una transición democrática en Venezuela

La líder opositora venezolana lleva semanas recorriendo capitales internacionales para sumar apoyos a un proceso de cambio político en el país, que atraviesa su momento más convulso en dos décadas

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El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el Palacio del Elíseo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, con la que habló la "importancia" de llevar a cabo una "transición democrática" en el país latinoamericano. EFE/Red social X de Macron. SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el Palacio del Elíseo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, con la que habló la "importancia" de llevar a cabo una "transición democrática" en el país latinoamericano EFE/Red social X de Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Palacio del Elíseo, en una reunión que ambas partes enmarcaron como un respaldo explícito a una salida democrática para Venezuela. El encuentro marcó el inicio de la gira europea de Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, escribió Macron en sus redes sociales, acompañado de una fotografía del encuentro. En el protocolo del Elíseo, el recibimiento equivale a un tratamiento reservado a figuras de primer rango internacional.

Machado expresó su “profundo agradecimiento” a Macron y al pueblo francés “por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela”. En redes sociales, afirmó que Venezuela está “muy cerca de la Libertad” y que será “una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna”. Llegó al palacio presidencial vestida completamente de azul, acompañada por el politólogo Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el exalcalde Antonio Ledezma.

La visita a París es la primera escala de una gira europea que se extiende hasta la próxima semana. Meses antes, en enero, Machado había viajado a Washington, donde se reunió con el presidente Donald Trump —a quien entregó su medalla del Nobel como gesto de reconocimiento por la captura de Maduro— y con el secretario de Estado Marco Rubio. También convocó actos multitudinarios con comunidades venezolanas en Houston y Santiago de Chile.

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante la conferencia sobre petróleo y energía CERAWeek 2026 este martes, en Houston (EEUU) EFE/ Carlos Ramírez
La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante la conferencia sobre petróleo y energía CERAWeek 2026 este martes, en Houston (EEUU) EFE/ Carlos Ramírez

El contexto de esta ofensiva diplomática es inédito. El 3 de enero de 2026, una operación militar coordinada por Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, poniendo fin a más de dos décadas de gobierno chavista. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y negocia con Washington una transición en tres fases: estabilización, recuperación económica y elecciones libres.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, presentó el domingo una hoja de ruta que incluye la liberación de los 485 presos políticos aún detenidos, según la organización Foro Penal, el desmantelamiento del aparato represivo y la designación de nuevas autoridades electorales. Machado participó en ese acto virtualmente y subrayó que no hay “otra sociedad en el mundo que esté mejor preparada para la democracia” que la venezolana.

La agenda europea se extiende toda la semana. Este martes Machado se reunirá en París con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, antes de viajar a La Haya y llegar a España el jueves. En Madrid, el viernes se reunirá con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde José Luis Martínez-Almeida le entregará ese día la Llave de Oro de la ciudad.

El respaldo europeo se suma a la presión internacional que no ha cesado desde las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que la oposición documentó que Edmundo González obtuvo el 67% de los votos mientras Maduro se adjudicó fraudulentamente la victoria. El Nobel de la Paz concedido en octubre de 2025 consolidó a Machado como principal interlocutora de la causa democrática venezolana ante Occidente, un rol que este lunes, en los salones del Elíseo, quedó ratificado con toda la solemnidad del protocolo francés.

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