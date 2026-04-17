Un partido opositor venezolano denunció la detención arbitraria del dirigente Alexis Paparoni y exigió su libertad

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este jueves la detención arbitraria de Alexis Paparoni, presidente de la organización en el estado Mérida, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La fuerza política exigió su liberación inmediata y responsabilizó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por su integridad.

El PJ indicó que Paparoni fue “detenido arbitrariamente en Maiquetía” tras ser abordado por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que le impidió abordar un vuelo con destino a El Vigía, Mérida. El partido señaló que desconoce el procedimiento aplicado al dirigente.

La presidenta nacional de PJ, María Beatriz Martínez, sostuvo en la red social X que la detención ocurrió “luego de haberle retenido ilegítimamente sus documentos y mantenerlo flanqueado por funcionarios de la DGCIM por varias horas”. Martínez difundió un video grabado por el propio Paparoni, quien relató que dos funcionarios lo retuvieron tras impedirle abordar el avión y ordenar que su equipaje fuera retirado de la aeronave.

El ex diputado y dirigente de PJ, Juan Pablo Guanipa, reclamó la liberación inmediata de Paparoni y el fin de la persecución política en Venezuela. “Este es un recordatorio a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, al pueblo venezolano, son los mismos que persiguen a quien piensa distinto”, manifestó en un video difundido en su perfil de X.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que este caso “se suma a los patrones de hostigamiento contra la dirigencia política” y, ante la “falta de claridad en el proceso”, solicitó a las autoridades información transparente sobre el estatus jurídico de Paparoni.

El dirigente regional Alexis Paparoni

La detención de Paparoni ocurre en el contexto de un proceso de amnistía iniciado en febrero, que mostró una ralentización luego de que la Justicia del régimen venezolano concediera, según su reporte, la libertad plena a más de 8.000 personas, la mayoría de ellas con medidas cautelares.

Cabe recordar que la ONG Foro Penal actualizó la cifra de presos políticos en Venezuela a principios de abril y la situó en 485 personas detenidas. La entidad advirtió que la aplicación de la ley de amnistía se ha convertido en un “embudo” que ralentiza o paraliza la liberación de numerosos detenidos.

“Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485”, manifestó Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, en un mensaje difundido en X.

Hasta el lunes de la semana pasada, la ONG contabilizaba 485 personas privadas de libertad por razones políticas, incluyendo 44 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.

El reporte de Foro Penal sobre los presos políticos en Venezuela

El proceso de excarcelaciones llevado adelante por el régimen venezolano comenzó cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas por fuerzas estadounidenses. Posteriormente, se propuso una ley de amnistía para presos políticos, aprobada en el Parlamento el 19 de febrero.

La normativa contempla un período de 27 años, desde 1999, año en que el chavismo asumió el poder. Sin embargo, la ley establece que se aplicará únicamente a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, dejando fuera el resto del periodo, así como casos relacionados con operaciones militares y delitos como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

(Con información de EFE)