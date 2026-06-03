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Jordi Roca, chef Michelin: “Las latas de moluscos en conserva quedan genial en esta ensaladilla con manzana, hinojo y lactonesa”

El chef y repostero de El Celler de Can Roca comparte a través de sus redes sociales algunas recetas sencillas de replicar en casa, como es el caso de esta ligera ensaladilla a base de mejillones, berberechos y almejas

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La receta de Jordi Roca para sacar partido a una lata de conservas (Instagram / @jordirocasan)
La receta de Jordi Roca para sacar partido a una lata de conservas (Instagram / @jordirocasan)

Las latas de conserva son las mejores amigas del cocinero apurado. Ya sean de atún, de bonito, de mejillones, berberechos o sardinas, son productos básicos que no faltan en casi ninguna despensa, por su versatilidad, sus propiedades nutricionales y su resistencia al paso del tiempo. Incluso grandes chefs como Jordi Roca sacan partido de estos económicos productos.

El cocinero catalán, encargado de la repostería en el triestrellado El Celler de Can Roca, comparte a través de sus redes sociales recetas aptas para el día a día que todos podemos preparar en casa. Lo hace dentro de una serie llamada ‘Cosas de casa’, una compilación de vídeos que recopila recetas como la del coulant de chocolate, la de gazpacho o la de pollo al horno, todas con el toque único de este maestro de la alta cocina.

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En uno de sus últimos vídeos, el chef nos enseñaba a sacar partido de tres latas de conserva de marca blanca, una de mejillones, una de berberechos y otra de almejas. Con ellas, el chef prepara una especie de ensaladilla que completa con manzana picada en dados, lechuga, hinojo y lactonesa, una alternativa a la mayonesa que el chef prepara in situ para este simpático vídeo.

Para su receta, Jordi Roca emplea una lactonesa con “un punto picante y un punto aromático” gracias al añadido de un poco de coñac, pimienta y tabasco. Una combinación ganadora que combina a las mil maravillas con el toque fresco y crujiente de las manzanas y el aroma del hinojo.

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Receta de ensaladilla de conservas de Jordi Roca

La ensaladilla de conservas con lactonesa de Jordi Roca es una mezcla de mariscos enlatados (mejillones, almejas y berberechos), vegetales frescos y una salsa cremosa a base de leche y aceite.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Emulsionado de la salsa: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 lata de mejillones
  • 1 lata de almejas
  • 1 lata de berberechos
  • 1 manzana
  • 5-6 hojas de lechuga
  • 2-3 ramitas de hinojo
  • 100 ml de leche
  • 160 ml de aceite de oliva
  • 50 ml de zumo de naranja
  • 1 chorrito de coñac
  • 1 pizca de pimentón dulce
  • 3-4 gotas de tabasco
  • Sal
  • Pimienta

Cómo hacer ensaladilla de conservas con lactonesa, paso a paso

  1. Junta el contenido de las tres latas en un bol grande y reserva.
  2. Para la lactonesa: en un vaso batidor, añade la leche. Bate y ve añadiendo el aceite poco a poco hasta que emulsione y espese.
  3. Agrega sal y pimienta al gusto, el zumo de naranja, el coñac y el pimentón dulce. Bate de nuevo hasta integrar bien.
  4. Añade el tabasco, mezcla de nuevo y reserva la salsa.
  5. Corta la manzana en dados pequeños.
  6. Pica muy fina la lechuga y el hinojo.
  7. Incorpora la manzana, la lechuga y el hinojo al bol de las conservas.
  8. Mezcla bien todos los sólidos.
  9. Añade la salsa lactonesa y remueve hasta que todo quede bien ligado. Sirve frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 10-12 g
  • Grasas: 18-20 g
  • Hidratos de carbono: 8-10 g
  • Calorías aproximadas: 240-260 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva bien en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. No congelar, ya que la textura de la lactonesa puede alterarse.

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