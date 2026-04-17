Pedro Sánchez confiesa que María Corina Machado no quiso reunirse con él y le tiende la mano: “Las puertas están abiertas para la oposición venezolana”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece a María Corina Machado reunirse en La Moncloa. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este viernes a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la posibilidad de mantener una reunión en el Palacio de La Moncloa, según ha señalado en su comparecencia junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, en el marco de la cumbre bilateral celebrada en Barcelona.

Sánchez ha explicado que, si ese encuentro no se ha producido hasta ahora, es porque “no hemos tenido ocasión porque ella ha considerado que no era oportuno". En este sentido, ha añadido que estaría “encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo”, según ha indicado EFE.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que “las puertas de La Moncloa están abiertas para los miembros de la oposición venezolana”, citando como precedentes los encuentros mantenidos con Edmundo González y Leopoldo López. También ha subrayado que muchos opositores al régimen chavista residen en España “por la política humanista de acogida” del país.

Asimismo, Sánchez ha defendido que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los propios venezolanos “en unas elecciones sin injerencias extranjeras”. Estas declaraciones se han producido durante la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, donde ambos países han firmado una quincena de acuerdos de cooperación.

El “no a la guerra”

En la comparecencia conjunta, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha respaldado el mensaje de Pedro Sánchez de “no a la guerra” en relación con el conflicto en Oriente Próximo. Lula ha situado su intervención en un contexto internacional que ha descrito como marcado por nuevas tensiones globales, recordando que España fue un “laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, la peor carnicería de la historia”.

De igual manera, ha alertado de que hoy “varias regiones del mundo están en conflicto de nuevo”, con una nueva carrera armamentística, víctimas civiles y un papel creciente de la tecnología y la inteligencia artificial en la erosión de la ética. En ese marco, ha afirmado que comprende la posición del presidente español: “Por eso entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra”.

El mandatario brasileño ha sostenido además que Brasil y España comparten una misma posición internacional y ha situado a ambos países “en la misma trinchera”, defendiendo que es posible buscar soluciones a los conflictos globales sin recurrir a discursos o planteamientos extremos.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (REUTERS)

Sánchez, por su parte, ha defendido que ambos gobiernos comparten una “misma visión del mundo” basada en el derecho internacional, los derechos humanos y la paz. Ha insistido en la necesidad de reforzar el multilateralismo como herramienta frente a los desafíos globales y ha contrapuesto ese enfoque a lo que ha definido como una “ola reaccionaria”, marcada por el avance de la desinformación.

En ese sentido, ha subrayado: “Nuestros gobiernos quieren redoblar los esfuerzos para trabajar por la paz y un multilateralismo reforzado”, concluyendo que “mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas”.

Alberto Núñez Feijóo junto a María Corina Machado tras su reunión en la sede del PP. (Europa Press)

Machado visita a Feijóo en Madrid

Las declaraciones del presidente del Gobierno se producen el mismo día en que María Corina Machado ha sido recibida en la sede nacional del Partido Popular por su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Según lo expuesto en ese acto, Feijóo ha expresado su apoyo a la dirigente opositora venezolana y ha reclamado que pueda regresar a Venezuela, así como la celebración de elecciones libres en el país. El líder del PP ha asegurado que su formación estará siempre del lado de la democracia en Venezuela y ha defendido que Machado ha ganado las elecciones en su país.