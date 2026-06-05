La concursante más salvada de ‘Supervivientes’ queda fuera tras romperse la alianza principal a una semana de la final: “Yo me voy pero mi amiga gana”

La audiencia de Supervivientes expulsó a Claudia Chacón tras la votación más participada de la edición (Supervivientes)

Claudia Chacón ha sido expulsada de ‘Supervivientes’ a una semana de la final tras perder frente a Maica Benedicto en la votación más participada de la edición, una decisión de la audiencia que rompe la alianza más sólida del concurso y deja fuera a una de las concursantes con más apoyos del formato.

La salvación de Maica Benedicto se ha impuesto con un 64,1 % de los votos frente al 35,9 % de Claudia Chacón, en una expulsión que Jorge Javier Vázquez ha presentado como la de mayor participación de toda la edición.

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La gala de este jueves se ha desarrollado en plena recta final del programa. Los concursantes han cumplido 92 días de aventura y se han trasladado a Cayo Paloma, el enclave de Cayos Cochinos reservado para el tramo decisivo del reality.

Alianza rota y tensiones al límite

La nominación enfrentaba a dos concursantes unidas desde el inicio de la edición. El origen del duelo se sitúa en la salvación previa de Aratz Lakuntza en Tierra de nadie y en la decisión posterior de Alvar Seguí, que como líder nominó a Maica cuando Claudia ya estaba en la palestra.

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Ese cruce entre amigas ha concentrado buena parte de la tensión de la noche. Ambas responsabilizaron a Alvar de haber provocado el peor escenario posible para su alianza y repitieron entre lágrimas una misma frase: “Lo han conseguido”.

Claudia dirigió a Alvar uno de los reproches más duros de la gala. “Viniste a decirme que querías quitarte a Alba, porque te j** que Alba pesque más… necesitas siempre ser tú. Has intentado una estrategia”, le dijo. Maica también cuestionó la actitud del concursante. “Vende la cara de pobrecito y de que no sabe nada cuando lo sabe todo”, afirmó sobre Alvar.

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Las discusiones entre los concursantes marcaron una de las galas más tensas de Supervivientes 2026 (Supervivientes)

El aislamiento del dúo dentro del grupo también quedó expuesto. Alba Paul expresó abiertamente que quería la expulsión de Claudia y que la celebraría si se producía, mientras la propia Claudia asumía que el reparto de apoyos jugaría en su contra: “No hay que ser muy listo para saber que nuestros votos se van a dividir, y que los seguidores del resto de mis compañeros van a querer salvar a Maica. Así que, me iré yo”.

Antes de conocerse el resultado, el programa emitió un vídeo centrado en la amistad entre ambas concursantes durante casi cien días de convivencia. El formato reforzó así la lectura emocional de una expulsión que el programa presentó como una suerte de final anticipada.

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Despedida emotiva y nuevo rumbo hacia la final

Cuando llegó el veredicto, Jorge Javier confirmó la continuidad de Maica Benedicto y la salida de Claudia. María Lamela recordó entonces a la expulsada un dato que resume su recorrido en el programa: “Has sido la mujer más salvada de la historia de Supervivientes”.

La despedida entre las dos concursantes ocupó otro de los momentos centrales de la noche. “Lo que te he dicho todos los días, que no te frustres, que la gente vea la Claudia que eres conmigo, que yo sé que en el momento en el que la conozcan la van a adorar”, le dijo Maica a su compañera.

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La prueba de liderazgo otorgó a Alvar Seguí el pase directo a la última fase del concurso (Supervivientes)

Claudia respondió con un mensaje de respaldo a la superviviente que seguía en concurso. “Si me voy no te olvides de que esto no es ningún fracaso, has hecho cosas que ni imaginabas, has roto todos los clichés de todas esas niñas que pensábamos que no podemos ni sabemos hacer. Has demostrado que se puede”, afirmó. “Yo me voy pero mi amiga gana. Hazte líder para que no te puedan nominar. Disfruta, gana, sé tú”, sentenció.

La gala también reordenó la lucha por el título, ya que Alvar Seguí se ha proclamado último líder de la edición tras una prueba larga, un resultado que le ha convertido directamente en finalista sin que él lo supiera en ese momento.

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Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

En las nominaciones posteriores, todos los concursantes eligieron a Maica; ella señaló a Aratz y Claudia, gracias a su punto extra como nominada, hizo lo mismo. Alvar, por su parte, explicó su voto: “La competidora más fuerte es Alba y a Soto no le quiero nominar”.

Jorge Javier Vázquez cerró la expulsión con una valoración directa del papel de Claudia en el concurso. “Bendita Claudia, gracias por estar en esta edición de 2026”, le dijo el presentador, antes de añadir que muchas veces había sido “ese clavo ardiendo” al que podía agarrarse en la Palapa porque sus compañeros no querían hablar.

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