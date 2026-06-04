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Rigoberta Bandini anuncia en mitad de un concierto que está embarazada: “No estoy sola haciendo el show. Ahora más que nunca, decidme que estoy guapa”

“Necesito explicároslo para poder ahogarme tranquila, es que no puedo más”, revelaba la cantante en el festival Noches del Botánico, en Madrid

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Paula Ribó (Rigoberta Bandini) y Esteban Navarro en la gala de los Goya 2026. (EFE)
Paula Ribó (Rigoberta Bandini) y Esteban Navarro en la gala de los Goya 2026. (EFE)

Rigoberta Bandini ha anunciado este jueves en su primer concierto -de tres- en las Noches del Botánico de Madrid que está embarazada de su segundo hijo. La cantante catalana no ha sido muy explícita, pero el mensaje ha quedado claro. “No estoy sola haciendo este show”, confesaba hacia el final del espectáculo.

“Es muy difícil ya no explicároslo, sobre todo en un concierto tan, tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña... Y porque me ahogo”, ha asegurado entre risas. Paula Ribó tuvo a su primer hijo, Nico, de seis años actualmente, justo en pandemia, junto a Esteban Navarro, con quien se casó en 2023.

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“Necesito explicároslo para poder ahogarme tranquila, es que no puedo más”, revelaba la cantante. Estas palabras han ido seguidas de una gran ovación del público emocionado y han servido de introducción para la siguiente canción. “Nada, dicho esto, ahora más que nunca, decidme que estoy guapa, que lo hago bien, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿eh?”, y justo ha empezado a sonar Kaiman.

Paula y sus homenajes a la maternidad

Si alguien ha escrito canciones dedicadas a la maternidad es Paula. Y no solo por Ay mama, la canción con la que se presentó al Benidorm Fest de 2022 y con la que se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión. Más allá de este himno que es homenaje a la maternidad, la feminidad y a los pechos al aire, ha compuesto temas como Canciones de amor a ti, una mezcla entre Mocedades y Beethoven, cuyo videoclip es una sucesión de tiernas imágenes de Paula con su hijo de bebé y en los que también aparece bailando y cantando embarazada en su casa junto a Esteban.

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Rigoberta Bandini con sus primos y su marido en el Benidorm Fest (RTVE)
Rigoberta Bandini con sus primos y su marido en el Benidorm Fest (RTVE)

“Me encanta poder romper esquemas y tener la posibilidad de triunfar siendo lo que yo quiero ser, haciendo una canción a mi hijo, con una foto mía embarazada y haciendo cosas que no son las típicas que haría una súper estrella pop. Me apetecía romper con ese molde y hacer una versión de algo que, a priori, era algo anticuado y que se ha convertido en una especie de nana electrónica”, dijo en declaraciones a la revista Mamagazine.

Una canción que representa aquellos nueves meses hasta la llegada de Nico es Fiesta, uno de los primeros temas que sacó de su carrera musical y que compuso antes de dar a luz. La letra así lo muestra: “Tu nacerás en un presente en el que el mundo es un regalo”.

Y la lista sigue (y estamos seguras de que seguirá). En su primer disco, La emperatriz, incluyó el tema Que vivir sea un jardín, en el que reflexiona sobre ser madre, el amor y la esperanza y que comienza con el siguiente verso: “Llegaste sin avisar”. Y es que, efectivamente, Nico llegó por sorpresa y la historia de la pareja es digna de una comedia romántica. El primer embarazo llegó a sus vidas cuando tan solo llevaban seis meses saliendo.

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