Roberto Carlos expresa su apoyo a Florentino Pérez en ‘La Revuelta’ y subraya su trabajo como embajador: “Tengo más Champions ahora que cuando jugaba”

En “La Revuelta”, Roberto Carlos compartió anécdotas de su trayectoria y su vínculo con el Real Madrid (La Revuelta)

Roberto Carlos ha confirmado en ‘La Revuelta’ que votará a Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid del domingo 7 de junio y ha explicado ese apoyo como una mezcla de vínculo personal y respaldo al modelo de club.

El exlateral brasileño, embajador del club blanco, ha dicho que tiene claro su voto y ha resumido su posición con una frase literal: “Yo le llamo papá”. También ha asegurado que Pérez “es una grandísima persona” y “el mejor presidente de todos los tiempos”, además de pronosticar: “Vamos a ganar bien”.

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La defensa de Roberto Carlos se ha centrado en la estructura de propiedad del club. Considera que una de las claves de Florentino Pérez es que “los socios sean los dueños del club” y que está “cumpliendo con su palabra”. El exjugador ha vinculado esa continuidad a la llegada de “los mejores jugadores como siempre”.

Relación personal y vínculo con el club

El brasileño ha enmarcado ese respaldo en su propia relación con el presidente madridista. Ha recordado que fue Pérez quien fue a buscarle a Turquía para incorporarle como embajador del club, una función con la que sigue ligado al Real Madrid tras su retirada.

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La entrevista ha servido también para repasar su trayectoria en el club blanco. Roberto Carlos ha recordado que jugó 11 temporadas en el Madrid, entre 1996 y 2007, y que ganó tres Copas de Europa y cuatro Ligas. En tono distendido, ha bromeado con que ahora acumula más títulos continentales por su papel institucional: “Tengo más Champions ahora que cuando jugaba”.

En esa misma conversación ha explicado que incluso trabaja más que en su etapa como futbolista: “Empiezo a las 8 de la mañana y llego a casa a las 12 de la noche”. La idea refuerza la imagen de una vinculación activa con la entidad y no meramente simbólica.

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Roberto Carlos recordó en 'La Revuelta' cómo Florentino Pérez lo incorporó como embajador del Real Madrid (La Revuelta)

La entrevista también ha tratado sus orígenes en Garça, una localidad del interior de Brasil que el propio exdefensa definió como un pueblo “muy pobre”. Allí creció en un entorno marcado por las dificultades económicas, con un padre que trabajaba en una plantación de café y al que atribuye parte de la musculatura de sus piernas.

Roberto Carlos ha contado que llegó a Europa “muy asustado” por el contraste entre la vida en el campo y la ciudad. También ha explicado que atribuye lo esencial de su carrera a una pauta de conducta más que a un episodio concreto: “Por ser buen compañero y ser educado. Siempre intento ser amable”.

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Vida familiar y recuerdos de vestuario

La parte más personal de la entrevista ha girado en torno a su situación económica y familiar. Roberto Carlos ha explicado que tiene 11 hijos y que perdió gran parte de su patrimonio por dos divorcios y el pago de pensiones. Esa situación le ha llevado a seguir pagando una hipoteca en Madrid.

Sus descendientes son cinco varones y seis mujeres, con edades que van desde los 32 años de la mayor hasta una hija “a punto de cumplir los 9”. También ha detallado que uno de sus hijos es húngaro, otra mexicana y el resto brasileños. Lejos de presentarlo como una carga, ha resumido su visión con humor: “Me alegra mucho, porque al final ellos me van a cuidar”.

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El ex lateral del Real Madrid se refirió al derby ante el FC Barcelona cuando le tocó sufrir a un Messi celestial

La entrevista ha incluido igualmente recuerdos de vestuario y de rivales. Ha elogiado a Zinedine Zidane y a Ronaldo Nazário, al que definió como “el número 1” y el jugador más completo con el que compartió equipo. También ha citado a Marcelo como referencia técnica para imaginar un hipotético mejor perfil propio.

En el capítulo de los adversarios, ha recordado entradas a jugadores como Jesús Navas, Finidi o Joaquín, y una acción frente a Lionel Messi que le dejó una secuela física concreta: se dislocó un dedo al intentar agarrarle de la camiseta. Sobre ese tipo de futbolistas, ha dejado una idea general: “Los grandes jugadores siempre tienen que ser admirados”.

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