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Luz verde a los Presupuestos: Hacienda publica mañana la orden para tramitarlos y avanza una “inversión histórica” en vivienda

El Ejecutivo activa el proceso para presentar unas cuentas públicas “más sociales y responsables” con el objetivo de combinar gasto social con reducción del déficit

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El ministro de Hacienda, Arcadi España. Carlos Luján - Europa Press
El ministro de Hacienda, Arcadi España. Carlos Luján - Europa Press

El pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos generales del Estado de 2027 se dará mañana viernes cuando el Boletín Oficial del Estado publique la orden ministerial para comenzar a elaborarlos, según ha adelantado este jueves el ministro de Hacienda Arcadi España antes de su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso para explicar las líneas principales de su ministerio a los grupos parlamentarios.

En la comisión, Arcadi España ha informado de que a lo largo de este mes se actualizará el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas “que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias”.

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El titular de Hacienda ha avanzado que los Presupuestos serán “profundamente sociales”, con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país. También ha adelantado que las cuentas públicas para el año que viene incluirán ”el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática".

Aseguró que los presupuestos estarán orientados a ampliar derechos, reforzar el Estado del bienestar y abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, sin renunciar al compromiso de reducir el déficit y la deuda pública.

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El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)

Medidas para contener la inflación

España defendió la gestión económica del Ejecutivo durante los últimos años y subrayó que las medidas adoptadas para hacer frente a la incertidumbre internacional y al impacto económico de los conflictos geopolíticos han contribuido a contener la inflación.

Anunció que en las próximas semanas va a continuar el diálogo y negociación con los agentes sociales, con los sectores y con los grupos parlamentarios para debatir “la continuidad de las medidas que tenemos en marcha” y que finalizan en este mes de junio, teniendo en cuenta que “el actual escenario es de elevada incertidumbre sobre la intensidad y duración del conflicto”.

En materia tributaria, el ministro subrayó que impulsará un sistema “más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos”, es decir, que no solo sea eficaz en la recaudación, “sino también justo en su distribución”.

Para ello, el Gobierno trabajará en la modernización del sistema tributario y reforzará la lucha contra el fraude fiscal a través de iniciativas estructurales y el refuerzo de los medios humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria. Además de la ejecución del Plan de Recuperación. Destacó que España ya ha completado cerca del 75% de los compromisos vinculados a los fondos europeos, un avance que calificó como una oportunidad histórica para la transformación económica del país.

A juicio del titular de Hacienda, a pesar de las sucesivas prórrogas presupuestarias, el Gobierno ha afrontado las crisis y ha asegurado que su departamento está preparado “para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la protección de quienes más lo necesitan”.

Inicio del proceso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había adelantado que esta misma semana daría inicio el proceso para presentar los Presupuestos Generales del año que viene, y la confirmación del ministro España fija el calendario de trabajo para la remisión del proyecto al Parlamento durante el segundo semestre del año. La tramitación arranca en un contexto marcado por la prórroga sucesiva de los presupuestos de 2023, todavía vigentes.

Según precisó el ministro ante los diputados, la falta de nuevas cuentas en los últimos años responde a “episodios extraordinarios” como la crisis inflacionaria derivada de la invasión rusa de Ucrania, eventos meteorológicos severos en la provincia de Valencia y en Andalucía, y más recientemente las tensiones internacionales en Oriente Medio.

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