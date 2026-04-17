Venezuela

La sentencia al "Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez en Venezuela, fue suspendida sin fecha en Estados Unidos

El caso es el más importante después del que se sigue contra Nicolás Maduro, pero está más avanzado y tiene puntos de contacto con el proceso contra el exdictador

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El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez
El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

El tribunal de Nueva York resolvió aplazar indefinidamente la sentencia a Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, declarado culpable por narcotráfico y vínculos con las FARC en una causa ligada judicialmente con la de Nicolás Maduro.

La sentencia a Carvajal no tiene nueva fecha y el tribunal no ha informado los motivos de la postergación. El aplazamiento es relevante porque los cargos que enfrenta Carvajal provienen del mismo expediente por el que se procesa a Nicolás Maduro por narcotráfico internacional y apoyo a las FARC, lo que subraya la conexión directa entre ambos casos.

Los cargos contra Carvajal y su conexión con Nicolás Maduro

Carvajal se declaró culpable en junio de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, de participar en narcoterrorismo por colaborar con las FARC y de delitos relacionados con armas.

Estos cargos se desprenden exactamente de la misma causa por la que será juzgado Nicolás Maduro, antiguo presidente de Venezuela, quien actualmente enfrenta un proceso abierto por narcotráfico internacional.

La relación judicial entre ambos procesos concentra la atención de diversos actores políticos, ya que afecta a los niveles más altos del chavismo. El destino legal de Carvajal está directamente entrelazado con el proceso pendiente contra Maduro.

Hugo Carvajal con Nicolas Maduro
Hugo Carvajal con Nicolas Maduro

La fuga y captura de Hugo “El Pollo” Carvajal

Antes de su extradición en 2023, Carvajal fue un estrecho colaborador de Hugo Chávez y figura clave de la inteligencia venezolana. Tras ser apartado progresivamente del poder por el sucesor de Chávez, se convirtió en opositor al gobierno.

Carvajal buscó refugio inicialmente en República Dominicana y más tarde en España. Para evitar ser localizado, recurrió a cirugías estéticas, utilizó bigotes, barbas y pelucas postizas, y cambiaba de escondite cada pocos meses sin dejarse ver en público.

Finalmente, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta juicio por cargos de narcotráfico y colaboración con organizaciones consideradas terroristas en Washington.

La vida en la clandestinidad de Carvajal estuvo marcada por continuos cambios de identidad y ocultamiento, desafíos que culminaron cuando fue localizado tras años de evasión, cerrando así un largo episodio de fuga internacional.

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