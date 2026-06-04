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España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Luís de la Fuente prueba una alineación alternativa y varios debutantes en un amistoso sin brillo que deja dudas en la definición y pocas ocasiones claras antes del viaje al Mundial

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Fútbol - Partido amistoso internacional - España vs Irak - Estadio Riazor, La Coruña, España - 4 de junio de 2026. Gavi de España en acción. REUTERS/Miguel Vidal
Fútbol - Partido amistoso internacional - España vs Irak - Estadio Riazor, La Coruña, España - 4 de junio de 2026. Gavi de España en acción. REUTERS/Miguel Vidal

España ha empatado con Irak en Riazor a tres días de viajar a Estados Unidos para el Mundial, un 1-1 que ha dejado más dudas que certezas en el último ensayo antes del desplazamiento con Joan García señalado en la única acción de verdadero impacto del rival.

El amistoso ha terminado con empate por los goles de Ferran Torres y Merchas Doski en el primer tiempo, en un partido en el que Luis de la Fuente ha dado minutos a una alineación alternativa y en el que Joan García ha fallado en el 1-1, un error que reabre el debate externo sobre la portería.

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España cerrará su preparación ante Perú el próximo martes en México, después de un encuentro plano y con pocas ocasiones en el que el dominio del balón no se ha traducido en peligro real. La selección ha acusado las ausencias de Cucurella, Rodri, Pedri y Oyarzábal, además de las de los lesionados Nico Williams y Lamine Yamal y de los finalistas de la Liga de Campeones Fabián y Zubimendi.

Luis de la Fuente tampoco ha utilizado a Marcos Llorente ni a Cubarsí en una cita que debía servir para repartir cargas antes del viaje. El seleccionador apenas habrá extraído conclusiones más allá de las sensaciones que haya dejado la portería.

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Defensa cerrada y eficacia de Irak

El equipo de Graham Arnold, seleccionador de Irak y técnico que llevó a Australia a octavos en Qatar 2022, ha planteado un partido muy cerrado, con las líneas juntas y una defensa capaz de contener a una España dominadora pero espesa. El conjunto asiático apenas ha salido de su campo en el primer tiempo, pero ha marcado en su primer remate a portería.

La acción ha llegado en el minuto 27, cuando un centro muy cerrado de Merchas Doski se ha envenenado hasta convertirse en el empate iraquí. Joan García ha quedado mal colocado y el balón ha entrado por el primer palo, una jugada que alimenta el debate externo sobre quién debe ser el portero titular en el estreno mundialista del 15 de junio ante Cabo Verde.

La selección de Irak celebra el gol ante España (REUTERS/Miguel Vidal)
La selección de Irak celebra el gol ante España (REUTERS/Miguel Vidal)

Antes de ese error, Ferran Torres había firmado lo mejor de España. El atacante del Barcelona ha abierto el marcador con una definición de zurda tras una transición rápida y también ha protagonizado la última gran ocasión del primer acto, cuando entre el portero Basil y el larguero han evitado el 2-1.

Gavi también ha tenido una opción clara un minuto antes, aunque ha optado por buscar a Borja Iglesias en lugar de rematar. Más allá de esas acciones, España ha abusado del pase corto y no ha conseguido convertir su control del juego en una cadena de oportunidades.

Debate bajo palos y pruebas en la convocatoria

La portería es una de las incógnitas más comentadas en el entorno de la selección, aunque no dentro del cuerpo técnico. Luis de la Fuente tiene decidido quién será su guardameta titular para comenzar el Mundial, probablemente Unai Simón, al que ya ha sostenido como primera opción desde su llegada al banquillo de la absoluta en diciembre de 2022.

Ese debate se ha intensificado por el nivel de David Raya, elegido mejor portero de la Premier League y utilizado con buen rendimiento en cinco partidos de 2024 cuando Unai Simón estuvo lesionado, y por la irrupción de Joan García tras su temporada en el Barça. El portero azulgrana entró en la lista definitiva después de dejar fuera a Álex Remiro, que acumulaba 13 convocatorias consecutivas.

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Joan García tenía ante Irak una oportunidad para reforzar su candidatura, pero su actuación se ha quedado lejos de ese objetivo. Al fallo en el gol se ha sumado una mala salida en un balón aéreo tras un saque de esquina al comienzo de la segunda parte, sin apenas más trabajo bajo palos.

De la Fuente ha introducido cinco cambios en el descanso para elevar el ritmo del equipo y el partido se ha abierto algo más tras la reanudación. Gonzalo, delantero del Real Madrid, ha rozado el tanto de la victoria antes de una nueva tanda de sustituciones.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Con el paso de los minutos, Irak se ha soltado y por momentos incluso ha conseguido quitarle la posesión a España. El reparto de minutos entre los jugadores de apoyo que han acompañado la concentración antes del viaje a Estados Unidos se ha notado en el césped, y el equipo español ha terminado sin generar peligro suficiente para romper el empate.

Este encuentro de preparación también ha permitido el debut con la selección absoluta de varios jugadores como Marc Pubill, así como los integrantes del grupo de apoyo que no acudirán al continente americano como son: Jon Martín, Marc Bernal, Gonzalo García, Javi Guerra, Beñat Turrientes, Leo Román y Javi Rodríguez.

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