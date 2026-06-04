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Mercadona, Inditex o El Corte Ingles: las 16 mejores empresas españolas en las que puedes trabajar, según Financial Times

Dentro de las 1.000 mejores compañías, el país con más sociedades en el ranking es Alemania, con 269 sedes, seguida de Francia, 168, y Reino Unido, 137

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El logo de Mercadona en una de sus tiendas en Ronda, Málaga. (REUTERS/Jon Nazca)
El logo de Mercadona en una de sus tiendas en Ronda, Málaga. (REUTERS/Jon Nazca)

Cuatro bancos y nueve compañías que cotizan en el Ibex 35, de origen español, se encuentran dentro del listado de las 1.000 mejores empresas para trabajar en Europa de Financial Times, de las que solo 16 son compañías erradicadas en España. Los sectores dominantes del ranking son el IT, Internet, software y servicios, seguidos de la fabricación y procesamiento de materiales, metales y papel y el comercio minorista.

Para encontrar la primera empresa española dentro del listado hay que descender hasta el puesto 20, donde aparece la entidad bancaria BBVA, con una puntuación de 91,68 sobre 100. Para encontrar la siguiente empresa española hay que bajar hasta la posición 159, donde aparece otra entidad bancaria, Abanca, con una puntuación de 83,51 de 100.

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Dentro de las 1.000 empresas, el país con más compañías en el ranking es Alemania, con 269 sedes, seguida de Francia (168) y Reino Unido (137). Además, las ciudades más comunes han sido Londres (70), París (53) y Dublín (34). Para elaborar el listado, los responsables pidieron a los empleados que dieran su opinión sobre afirmaciones relativas a su empleador actual en relación con factores como las condiciones laborales, el salario, el potencial de desarrollo y la imagen de la empresa.

16 empresas españolas entre las mejores 1.000

La tercera empresa española en el listado es la Sociedad Anonima Industrias Celulosa Aragonesa (Saica), del sector industrial, dedicada a la fabricación y procesamiento de materiales, metales y papel, fundada en 1943 y con sede en Zaragoza. La compañía cuenta con una puntuación de 82,60 sobre 100. En la posición 230 aparece Telefónica, con una puntuación de 80,60 sobre 100.

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La siguiente española del listado es Iberdrola, que ha obtenido una puntuación de 80,01 sobre 100, lo que la posiciona en el puesto 252. En el puesto 323 aparece Logista, una empresa de distribución integral, del sector comercio, constituida en 1964 y con sede en Madrid. La aseguradora Mapfre también forma parte del ranking, en el puesto 387 y con una puntuación de 75,11 de 100.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

Un puesto abajo (388) se encuentra Mango, la compañía de ropa y accesorios y equipamiento deportivo. Fuera de las polémicas que hoy en día rodean a la empresa por la muerte del fundador, Isak Andic, y el señalamiento de su hijo como posible asesino, la empresa ha obtenido un 75,11 de 100. Amadeo, dedicada a la tecnología de la información, internet, software y servicios, se ubica en el lugar 458, con una puntuación de 73,15 sobre 100.

La empresa fundada por Amancio Ortega, Inditex, dedicada como mango a la ropa y accesorios, se ubica en el puesto 473, con una puntuación de 72,96. Pasando las 500 mejores empresas aparece El Corte Inglés, en el puesto 591 con una puntuación de 69,99 sobre 100. Mercadona también figura en el listado, en el puesto 690 y con una puntuación de 67,22 sobre 100.

Las últimas cuatro españolas son Indra (703), dedicada a las tecnologías de la información, internet, software y servicios; la entidad bancaria Santander (727); el Grupo Hotelero NH (786), dedicada a viajes y ocio; y Banco Sabadell (853).

Las 10 mejores empresas: tecnológicas, fármacos y defensa

Los diez primeros lugares del listado lo ocupan una variedad de empresas ubicadas en lugares muy distintos. El primer puesto es para la constructora sueca Skanska, con una puntuación perfecta de 100. Dos empresas irlandesas aparecen en los puestos dos y cinco, la primera, la tecnológica Microsoft, con un 99,85 sobre 100, y la segunda Google, con un 96,07 sobre 100.

Francia aparece entre las diez primeras con tres empresas, las tres del rubro aeroespacial y de defensa: Aerobús (3), Grupo Naval (4) y Grupo Ariane (10). Los puestos seis y ocho pertenecen a empresas alemanas, Bionorica -fármacos y biotecnología- y Frosta -alimentos- respectivamente. La tecnológica Cisco, de Países Bajos, ocupa el puesto siete y, por último, la tecnológica OneAdvance, de Reino Unido, se coloca en el puesto nueve.

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