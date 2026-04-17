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Ylenia Padilla reaparece en televisión tras seis años y explica los motivos de su retiro: “El error fue irme de la televisión y quedarme encerrada en mi casa, sin ayuda”

La exconcursante de ‘Gandía Shore’ detalla cómo la presión mediática y la falta de apoyos influyeron en su distanciamiento de antiguos compañeros y en su proceso de recuperación personal

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Cuenta su nueva vida tras la fama y la presión mediática
Ylenia Padilla regresa a televisión tras seis años (De Viernes)

Ylenia Padilla ha protagonizado su regreso a la televisión con una entrevista en directo en el programa ‘¡De Viernes!’, donde ha compartido su visión sobre su etapa mediática, el desgaste personal que supuso y las razones detrás de varias rupturas con figuras clave de su entorno profesional y personal.

En su primera aparición televisiva tras casi seis años de ausencia, la exconcursante de ‘Gandía Shore’ y ‘GH VIP’ ha explicado cómo las críticas y la presión mediática la llevaron a alejarse completamente del foco público, abandonando tanto la pequeña pantalla como las relaciones nacidas en ese contexto.

Padilla ha confirmado que, tras su salida definitiva de programas como ‘Sálvame’, permaneció apartada cinco años de la televisión, llegando incluso a dejar de ver la propia televisión y asegurando que “una vez que me fui maté al personaje”. Este periodo de ausencia, que comprende prácticamente seis años, responde a la necesidad de protegerse de dinámicas televisivas que, en su opinión, la llevaron a perder el control sobre su vida personal y profesional.

“No me victimizo, pero siento que he dado mucho por esta cadena y se ha sido muy poco agradecido. Se ha ido a por mí a machete, impedir que creciera más y a que otros se les daba más alas”, ha explicado en el plató, atribuyendo a la productora y a parte de la cadena el desgaste y su decisión de abandonar los platós. Su testimonio esclarece los motivos de fondo de su retirada y los cambios vividos desde entonces.

Distancia y autodefensa

La decisión de apartarse de la televisión responde, en sus palabras, a un proceso de autodefensa tras “tocar fondo absoluto”. La exposición mediática y la polémica pusieron en riesgo su bienestar hasta el punto de requerir ayuda profesional. “He acudido a ayuda y ojalá lo hubiera hecho antes”, confiesa Padilla, quien identifica este periodo como uno de los más dolorosos y marcados por la ira de su vida. “El error fue irme de la televisión y quedarme encerrada en mi casa, sin ayuda. Estaba totalmente fuera de mí, llena de dolor e ira”.

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista ha sido la explicación detallada del final de su amistad con Belén Esteban, una de las relaciones más conocidas gestadas en ‘Gran Hermano VIP’ y ‘Sálvame’. Este vínculo, que durante años se presentaba como inquebrantable, comenzó a resquebrajarse, según Padilla, cuando se intensificaron las críticas mediáticas por sus opiniones sobre leyes vinculadas al colectivo LGTBIQ+.

Padilla regresa tras 6 años a televisión
Ylenia Padilla durante su presentación en 'De Viernes'

“He estado pasando el peor de los momentos de mi vida pública. ¿Y tú la has escuchado a defenderme en algún momento?” señala sobre un periodo de “linchamiento” mediático, en el que echó en falta el apoyo público de Esteban. “En ese momento no me defendió y además echó más leña al fuego porque, claro, en el programa pues eso venía bien”.

Para Padilla, la reacción de Esteban supuso un distanciamiento irreparable, aunque reconoce que ella misma contribuyó a esa ruptura: “yo la verdad que hice unos directos donde os puse finos a todos porque me parecía, la verdad, que me habían tratado muy mal. Y quizá alguna le cayó a ella”.

Aunque la relación fue tensa en el pasado, ambas hicieron balance de aquella etapa durante la entrevista
Ylenia Padilla y María Jesús Ruiz recordando los conflictos surgidos durante ‘GH VIP’ (De Viernes)

La cuestión de las lealtades en televisión ha sido central en la entrevista. Aunque reconoce que su reacción fue dura, se reafirma en que el motivo fue el abandono sentido en uno de los periodos más complejos: “Porque si tan amiga mía eras y no me defendiste en ningún momento cuando ves que me están linchando viva durante tres meses, pues no serás tan amiga”.

El contacto entre ambas se ha reducido casi por completo, salvo una reciente llamada de Esteban la víspera de la entrevista de Padilla. Este intento de comunicación, según Ylenia, denota “algo de interés mediático”, ya que en todos estos años de distanciamiento, no se había producido un acercamiento previo.

Cicatrices de la fama y nuevos comienzos

A lo largo de la entrevista, Padilla ha repasado episodios de su carrera y las consecuencias personales de haber formado parte de programas como ‘Gandía Shore’, al que atribuye el inicio de una dinámica problemática ligada al consumo de alcohol y la exposición continuada en los medios.

“Es como una pócima que te endemonia vivo, era de beber sin parar. Cuando lo veo digo, quién es esta persona, me quería morir”. Sobre su historia con Labrador, compañero de aquel formato, Padilla ha dado por terminada cualquier posibilidad de reconciliación: “Llamarlo relación me parece excesivo, fue más toxicidad. No me ha soltado el brazo aún”.

Su paso por ‘GH VIP’ supuso otro momento clave de exposición mediática y enfrentamientos con figuras como Ares Teixidó o Kiko Rivera. Aunque no se siente orgullosa de ciertos comportamientos, admite que estos episodios han contribuido a su trayectoria y aprendizaje, aunque hoy mantiene poco contacto con antiguas amistades televisivas y ha roto con la mayoría de ellas.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

Durante su intervención, Padilla también se ha reencontrado en plató con María Jesús Ruiz, con quien compartió experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra en 2019. Aunque la relación fue conflictiva, Padilla ha afirmado: “Me sentí que se me quería reducir solo a eso, el ‘tiki tiki’”.

En una reflexión final sobre su estado actual, Padilla asegura encontrarse en un periodo más pacífico y alejado de la exposición mediática, fundamentando su bienestar en “haber encontrado a Jesucristo antes”. Tras su largo retiro televisivo, la de Benidorm afirma que su regreso se produce en circunstancias muy diferentes y con la determinación de evitar las dinámicas que la llevaron al agotamiento profesional y personal.

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