Ylenia Padilla revela por qué puso fin a su amistad con Belén Esteban: “Una vez que se apagó el foco, se acabó la relación”

Ylenia Padilla en su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La colaboradora de televisión Ylenia Padilla ha reaparecido en la pequeña pantalla tras más de cinco años alejada del foco mediático. La exconcursante de realities, conocida por su fuerte carácter y su paso por diversos formatos televisivos, regresó a Telecinco con una entrevista en profundidad en el programa ¡De Viernes!, donde fue entrevistada por el presentador Santi Acosta.

En esta esperada reaparición, la de Benidorm se mostró abierta a abordar tanto su retirada de los medios como los episodios más destacados de su trayectoria televisiva. Considerada en su momento una de las figuras más polémicas de la televisión, Padilla regresó con la intención de ofrecer su versión sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal, sin evitar cuestiones delicadas.

Ylenia Padilla en su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Durante la entrevista, la tertuliana explicó los motivos que la llevaron a apartarse del panorama mediático, un periodo prolongado que despertó numerosas especulaciones. Asimismo, hizo un recorrido por su carrera, recordando su irrupción en la televisión y los momentos que marcaron su paso por distintos programas. No obstante, uno de los puntos que más interés generó fue su explicación sobre el deterioro de su relación con Belén Esteban, con quien mantuvo una estrecha amistad en el pasado.

“Una vez que se apagó el foco, yo dejé la amistad”

La ruptura de este vínculo, muy comentado en su momento, ha sido objeto de especulación durante años, y Padilla decidió aclararlo públicamente. Para comprender el origen de esta relación, la colaboradora se remontó a su participación en Gandía Shore, el programa que la catapultó a la fama, y especialmente a su paso por GH VIP 3 en 2015. En este reality, compartió convivencia con figuras destacadas como Kiko Rivera y Víctor Sandoval, además de la propia Esteban.

'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)

Sobre su entrada en el concurso, Padilla recordó su entusiasmo inicial: “Entré con muchísima ilusión porque era un formato que siempre había visto. Es un experimento sociológico impresionante. A veces se hacía un poco duro, me llamaban provocadora, pero siempre he reaccionado a los ataques”, explicó durante su conversación con Acosta.

La experiencia dentro de la casa estuvo marcada por momentos de gran intensidad emocional, pero también por la creación de vínculos personales. Entre ellos, destacó especialmente su relación con Belén Esteban, con quien llegó a desarrollar una conexión muy estrecha durante el programa. “Conectamos muchísimo en el reality. Sentíamos que teníamos cosas parecidas, nos apoyamos bastante”, aseguró Padilla, recordando la complicidad que ambas mostraron ante las cámaras. Sin embargo, esa relación no logró mantenerse con el paso del tiempo una vez finalizada su aventura por la casa más popular de Mediaset.

Ylenia Padilla en su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

En su intervención, Padilla quiso zanjar cualquier duda sobre el distanciamiento actual entre ambas, ofreciendo una explicación directa sobre lo ocurrido. “La amistad fue más televisiva que otra cosa, esa es la verdad. Nos teníamos muchísimo cariño, en plató nos hemos apoyado, pero fuera de la tele hemos quedado muy pocas veces. Una vez que se apagó el foco, que yo dejé la televisión, se acabó la amistad. Esta es la realidad de lo que pasó”, afirmó con rotundidad. La propia Padilla reconoció implícitamente que el contexto del reality influyó de manera determinante en la cercanía que ambas mostraron durante su participación en el programa.