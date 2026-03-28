Ylenia Padilla regresa a televisión tras seis años y hace balance de su retiro mediático en ‘De Viernes’: “He recuperado calma y silencio, que era muy necesario”

Ylenia Padilla regresa a televisión tras seis años con una entrevista en 'De Viernes' (De Viernes)

El regreso de Ylenia Padilla a la televisión, tras casi seis años apartada del panorama mediático, ha estado marcado por un balance introspectivo sobre su desaparición pública y el proceso personal que ha vivido desde entonces. En una entrevista emitida el 27 de marzo en el programa ‘¡De Viernes!’ de Telecinco, la que fuera concursante de ‘Gandía Shore’ y ‘Gran Hermano’ ha repasado las razones de su marcha, las consecuencias de la exposición mediática y su vida fuera de los platós.

“Llegué a mi límite de que el espectáculo pasara por encima de mi persona” ha concretado, añadiendo que el 20 de agosto de 2020 se vio obligada a abandonar la televisión de manera definitiva. En ese momento optó por desvincularse de la vorágine mediática, una decisión motivada por sentirse desbordada y poco valorada en la dinámica del sector.

Ese mismo día compaginaba su participación en ‘Sálvame’ con el inicio de su carrera como cantante, según explica al periodista Santi Acosta. La propia Ylenia ha relatado que eligió alejarse tras experimentar “linchamiento” en redes sociales a partir de ciertas opiniones que compartió sobre legislación trans y LGTBI.

Sus manifestaciones críticas sobre algunas leyes generaron reacciones masivas en su contra, acusaciones de odio y amenazas de muerte. “Lo que hace la cultura de la cancelación es expulsar del debate público a quien no opina según la narrativa oficial de ciertos temas”, ha definido la colaboradora, añadiendo que su intención nunca fue “incitar al odio ni a la violencia contra nadie”.

Nuevo rumbo y vida privada

Durante el tiempo transcurrido lejos de la exposición mediática, Ylenia Padilla ha priorizado su bienestar y la construcción de un espacio privado: “He recuperado calma y silencio, que era muy necesario después de tanta exposición y ambientes tan hostiles”, ha relatado. La excolaboradora reconocía que por primera vez desde su salto a la fama ha conseguido mantener una vida privada, marcada por la introspección y el distanciamiento respecto a la opinión pública.

En los últimos años, Ylenia ha centrado su rutina laboral en la actividad inmobiliaria que gestiona junto con su familia, un negocio que poseen desde antes de su irrupción televisiva. Ha confesado que durante un periodo largo evitaba el contacto constante con otras personas, señalando que el desgaste emocional de la exposición pública condicionó inicialmente también su participación en esa empresa: “He estado triste y dolida. Hubo un momento en el que vi que mi mundo se derrumbaba ante mis pies y tienes que recomponerte”, ha manifestado.

Ylenia Padilla repasa en 'De Viernes' sus años fuera de la televisión (De Viernes)

La que fuera referente de ‘Gandía Shore’ y habitual de formatos de telerrealidad detalla que la presión por cumplir las expectativas ajenas y la transformación de su figura en un “producto” desencadenaron su crisis personal. “Sientes que tienes que cumplir lo que otros quieren de ti, te dejas llevar. Sentía que se me pisaba”, ha explicado. La cantante subraya el momento en el que su bienestar se vio comprometido por la dinámica mediática, apuntando que su papel como cantante resultó “agridulce” y ajeno a su verdadera vocación: “No soy cantante. Era literalmente un producto”.

El entorno personal y la espiritualidad han sido, de acuerdo con sus declaraciones, pilares para enfrentar el proceso de recuperación. “Aunque lo vean ridículo, también me he apoyado en mi fe con Jesús, que me ha dado una fortaleza inquebrantable”, ha compartido la propia Ylenia, enfatizando el valor de su círculo familiar y de amistades cercanas. En este periodo ha destacado por su ausencia de contacto con los medios, hasta el punto de no tener siquiera televisión en casa y de renunciar a visualizar momentos pasados: “No soy yo, no me identifico”.

Nuevos proyectos

Durante su intervención en ‘¡De Viernes!’, Ylenia Padilla también ha revelado que ha comenzado a escribir un libro en el que pretende fusionar psicología, introspección y alquimia, un nuevo proyecto vital que describe con ilusión y reservas: “Siempre se me ha dado muy bien escribir y me encantaría poder transmitir mi fusión. No sé si seré capaz”.

Su reflexión sobre los años de fama retrotrae a episodios clave como el estreno de ‘Gandía Shore’ en 2012, el paso por ‘Gran Hermano’ en 2015 o la experiencia en ‘GH DÚO’ en 2019. La llegada al estrellato supuso un antes y un después: “Fui por una ilusión, porque no nos conocíamos. Hice muchas cosas y no se nos protegió nada”, afirma al rememorar la exposición vivida junto a compañeros como Labrador. Ha admitido que, aunque ahora no volvería a ese contexto, surgieron también aspectos positivos de su salto inicial a la televisión.

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Sus relaciones personales tras la etapa pública se han reconfigurado: pese a antiguos enfrentamientos con Kiko en ‘GH DÚO’, han retomado el contacto, y mantiene conversación con otras excompañeras como Carolina y Raquel. La presión mediática y las consecuencias emocionales de esa etapa se resumen, según sus palabras, en una experiencia de “estrés crónico, ansiedad” y dificultad para gestionar el fenómeno fan: “Todo el mundo me paraba por la calle y me perseguían”.

Consciente de la carga asociada al “linchamiento” y a la cultura de la cancelación, Ylenia afronta su vuelta al espacio público como una oportunidad para aplicar los aprendizajes acumulados en estos años. Reconoce sentir miedo y nervios, pero manifiesta el deseo de demostrar en su regreso a la televisión esa nueva etapa de sanación y equilibrio personal.