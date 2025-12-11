España

Qué fue de Ylenia Padilla: Labrador desvela cómo es su vida actualmente y explica que se encuentra “muy centrada, más que nunca”

La de Benidorm decidió retirarse de le televisión para centrarse en su salud mental

Ylenia Padilla (INSTAGRAM).
Hace más de una década que Gandía Shore revolucionó la televisión tal y como la conocemos hoy en día. El reality show que la MTV protagonizó en nuestro país puso en la palestra a varios jóvenes que centraban su vida en el alcohol y las fiestas. Entre ellos, algunos consiguieron hacerse un hueco en la pequeña pantalla nacional; no obstante, el tiempo y los estragos acabaron pasándoles factura.

Ylenia Padilla llegó a ser una estrella nacional gracias a su canción Pégate y su participación en GH VIP y Dúo. No obstante, el exceso de sustancias y varios episodios polémicos llevaron a la valenciana a retirarse de la televisión. Ahora, ha sido Labrador, su compañero en Gandía Shore y uno de sus primeros romances, quien ha aportado nuevos datos sobre la situación actual de la exconcursante, alejada del foco desde hace varios años.

La de Benidorm destacó en aquel formato por su temperamento, su espontaneidad y su capacidad para generar momentos virales. Pero el giro en su carrera llegó en 2021, cuando sus publicaciones en redes sociales contra la ley trans y el colectivo LGTBIQ+ desataron un enorme rechazo. Entre los mensajes más graves estaban los insultos dirigidos a la humorista Elsa Ruiz, que terminaron en manos de la Justicia. Aquella deriva en redes no solo la situó en el centro de la polémica, sino que desencadenó un proceso judicial que aún hoy sigue pendiente de resolución. Desde entonces, su presencia pública se redujo drásticamente.

Labrador y La Marrash en
Labrador y La Marrash en 'La casa de los gemelos'. (YouTube)

Durante este tiempo, muy poco se sabía de su día a día. Hasta ahora. Labrador, actualmente concursante de La Casa de los Gemelos 2 —el reality de YouTube presentado por Kiko Hernández—, respondió recientemente a preguntas sobre la situación de su excompañera. Según afirmó, mantiene contacto con ella y asegura que atraviesa un momento de estabilidad: “La veo muy bien, muy centrada, más que nunca”, comentó en directo.

Sin embargo, el propio Labrador ofreció horas después una versión más detallada en una conversación con otra concursante, La Marrash. Contó que Ylenia estuvo a punto de participar en el reality, pero finalmente la idea se descartó. “Antes de entrar aquí hablé con ella. Iba a venir, pero no puede”, reveló.

Los motivos, según explicó, tienen que ver tanto con su salud como con sus asuntos legales. Confirmó que la valenciana continúa bajo tratamiento médico por la depresión que arrastra desde hace años. Además, mencionó que el proceso judicial derivado de sus amenazas e insultos a Elsa Ruiz sigue abierto. “Tiene algún tema pendiente con la Justicia. Se metió en su casa y la empezó a liar con directos...”, recordó, aludiendo a la etapa en la que Ylenia, ya en un momento de fuerte inestabilidad emocional, realizó transmisiones cargadas de insultos y descalificaciones.

YLENIA PADILLA, 2019 (EUROPA PRESS).
“Estaba mal, ahora está guay ya, está mejor que nunca, está muy tranquila y muy bien, eso está bien, que ya tiene una edad...“, explicó. Labrador, que asegura ser una de las pocas personas con las que Ylenia mantiene relación, recordó que durante aquella época él era “el único que sabía calmarla”. Pese a la gravedad de la situación que atravesó, afirma que hoy la encuentra más serena y “mejor que nunca”.

Su enfrentamiento con Belén Esteban

La sombra de su distanciamiento de Belén Esteban, una de sus amigas más cercanas durante años, vuelve a planear sobre esta nueva etapa. La colaboradora televisiva habló hace apenas dos meses sobre el final de la relación con Ylenia, recordando que llegó a sentirla “como una hija”. Sin embargo, sus comportamientos y los ataques que la de Benidorm le dirigió públicamente acabaron rompiendo el vínculo. “No me gustaba lo que decía. Hacía vídeos en contra de mí”, relató en No somos nadie. Según Belén, su amiga entró en “una espiral de autodestrucción” que la obligó a alejarse.

A pesar de todo, la colaboradora manifestó su deseo de que Ylenia haya recuperado la estabilidad y confirmó que, según la información que le ha llegado, estaría viviendo en su ciudad, rodeada de su familia. “Tengo entendido, y ojalá sea así, porque yo no le deseo mal, que está ya mejor y que está en Benidorm, que es donde vive su familia”, comentó.

