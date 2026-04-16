El momento indicado para empezar a ir a terapia después de un trauma, según una psicóloga

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Dar el paso de ir al psicólogo no siempre es fácil. Ya sea por temor a abrirse sobre un tema que causa dolor, por vergüenza a mostrar los sentimientos o por falta de recursos económicos, hay a quienes esto les resulta complejo. A ello se une la duda habitual de cuándo es el momento indicado para empezar a ir a terapia después de un trauma, una pregunta a la que ha respondido una psicóloga. No obstante, en ocasiones, son los propios profesionales de la salud mental los que posponen el inicio por el posible riesgo de que abordar estos asuntos puedan desestabilizar al paciente.

En la práctica clínica, existen ejemplos en los que el protocolo de tratamiento no se completa, no por obstáculos evidentes, sino porque tanto el terapeuta como el paciente caen en la evitación de los temas traumáticos. Esta tendencia puede perpetuar el estancamiento en el proceso terapéutico, tal y como explica Giulia Suro, doctora en Psicología, en la revista Psychology Today.

La evitación constituye una parte significativa de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), ya que el paciente procura esquivar tanto recuerdos externos como pensamientos y emociones asociados al trauma. Aunque protegerse de estos recuerdos es comprensible, corresponde al terapeuta mostrar que no es necesario evitar estas experiencias para avanzar en la recuperación.

Diversos estudios señalan que la insistencia en una preparación exhaustiva antes de iniciar el tratamiento del trauma no tiene respaldo en la evidencia científica. Los retrasos motivados por un enfoque conservador pueden reforzar los patrones de evasión y dificultar la mejoría de los síntomas, en lugar de contribuir a la estabilidad del paciente.

Qué señales indican que una persona está lista para ir al psicólogo

En una sesión de terapia, un hombre expresa su tristeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de un tratamiento centrado en el trauma no debe condicionarse exclusivamente a la voluntad expresa del paciente, sino a la presencia de ciertas capacidades fundamentales. Entre ellas, se incluye la ausencia de un riesgo inminente para la seguridad, así como la falta de intención activa de autolesionarse o dañar a otros.

También resulta relevante que el paciente muestre alguna disposición a aliviar sus síntomas, aunque persista una tendencia marcada a la evitación. Otra capacidad esencial es la posibilidad de permanecer presente durante las sesiones, especialmente cuando aparece la angustia.

En la evaluación clínica, se consideran factores como la reducción de crisis agudas, un consumo de sustancias bajo control y una regulación emocional suficiente para enfrentar el malestar sin recurrir al bloqueo o la intensificación de la situación. Estas conductas suelen interpretarse como signos de estabilidad.

Sin embargo, tales comportamientos también pueden indicar la consolidación de mecanismos de regulación y evitación. Estos sistemas, al reforzarse con el tiempo, contribuyen a perpetuar los síntomas del trastorno de estrés postraumático.

La disposición, clave para que una terapia funcione

La disposición es clave para que una terapia funcione. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las terapias centradas en el trauma con respaldo científico, como la terapia de procesamiento cognitivo (TPC), la exposición prolongada (EP) y la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR), se consideran los tratamientos principales para el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Cuando se aplican de manera adecuada, estas intervenciones ofrecen la posibilidad de una recuperación total de los síntomas.

La elección del tipo de tratamiento debe realizarse con información suficiente, de modo que los pacientes puedan decidir de manera informada, como ocurre con cualquier intervención médica. Un paciente puede iniciar el tratamiento si no enfrenta un riesgo inmediato y tiene la estabilidad necesaria para asistir de manera regular a las sesiones.

La preparación para el tratamiento requiere cierta capacidad para tolerar la angustia y regular emociones intensas, aunque sea durante períodos breves. Recursos como la conexión con el presente o el apoyo externo pueden ser útiles en este proceso. Si el consumo de sustancias está presente, puede manejarse en función de los objetivos terapéuticos, organizando su uso en torno a las sesiones para facilitar la participación.

El avance en la recuperación no depende de la ausencia total de ambivalencia. La disposición inicial a enfrentar el proceso es suficiente para comenzar, ya que esperar a que desaparezca la tendencia a evitar el trauma a menudo mantiene a las personas en una situación de estancamiento y refuerza los síntomas característicos del TEPT.