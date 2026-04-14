Aurelio Rojas, cardiólogo: “Hay dos alimentos que comes en tu día a día que están destrozando tu salud”

El cardiólogo Aurelio Rojas advierte sobre alimentos de la dieta diaria que perjudican la salud (Montaje Infobae / @doctorrojass)

La preocupación por el aumento de enfermedades crónicas en los adultos jóvenes ha dejado de ser una cuestión marginal para convertirse en un tema central en materia de salud público. Ciertos factores como el sedentarismo, el estrés y, sobre todo, la alimentación, son piezas clave en este fenómeno.

Entre estos riesgos emergentes, uno de los conceptos a tener más en cuenta es la resistencia a la insulina. Este desequilibrio metabólico no solo está relacionado con la diabetes tipo 2, sino también con enfermedades cardiovasculares, inflamación crónica e incluso determinados tipos de cáncer.

El cardiólogo Aurelio Rojas advierte a través de una publicación difundida en sus redes sociales (@doctorrojass) sobre este fenómeno alarmante del incremento de diagnósticos de cáncer en personas jóvenes. “En los últimos años, el cáncer en personas jóvenes ha aumentado de forma preocupante”, señala. Aunque reconoce que no existe una única causa detrás de este aumento, insiste en que hay patrones que se repiten de forma consistente en los pacientes.

Entre esos patrones destaca la resistencia a la insulina, un trastorno que se produce cuando el cuerpo necesita segregar cantidades cada vez mayores de esta hormona para mantener estables los niveles de glucosa en sangre. “Cuando tu cuerpo produce mucha insulina de forma mantenida, no solo afecta al peso, a tu energía, cómo descansas e incluso tu corazón, sino que también activa vías relacionadas con la inflamación, el envejecimiento celular y la proliferación de células defectuosas, es decir, las del cáncer”, advierte.

El problema, según el especialista, no radica únicamente en enfermedades evidentes, sino en el deterioro progresivo del organismo. La inflamación crónica y el envejecimiento celular acelerado son procesos silenciosos que pueden pasar desapercibidos durante años, hasta que finalmente se manifiestan en forma de patologías más graves.

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Los alimentos que deterioran el organismo

Pero, ¿qué desencadena este proceso en la vida cotidiana? Rojas advierte sobre ciertos alimentos muy presentes en la dieta diaria que perjudican la salud: “Hay dos alimentos de tu día a día que están destrozando tu salud sin que te des cuenta”. Y esos son el azúcar añadido y las harinas refinadas. Ambos ingredientes, omnipresentes en la dieta moderna, son responsables de picos rápidos de glucosa en sangre.

Estos picos obligan al organismo a reaccionar de forma inmediata liberando grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, este mecanismo se vuelve cada vez menos eficiente, lo que deriva en la ya mencionada resistencia a la insulina. “Elevan la glucosa rápidamente y obligan a tu cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina para asimilarlos”, explica.

El azúcar añadido se encuentra en refrescos, bollería, salsas industriales e incluso en productos que se perciben como saludables, como yogures o cereales. Por su parte, las harinas refinadas están presentes en pan blanco, pasta convencional y numerosos alimentos ultraprocesados. Su consumo habitual convierte lo excepcional en rutina, aumentando el riesgo metabólico.

No obstante, el cardiólogo evita caer en el alarmismo absoluto. “Y no, no es que no puedas comerlos nunca”, matiza, subrayando que la clave está en la frecuencia y la cantidad. El problema aparece cuando estos alimentos se integran de forma constante en la dieta diaria, desplazando opciones más saludables. La advertencia final del doctor Rojas es tan directa como preventiva: “Si forman parte de tu día a día, al final, un día te vas a llevar un susto”.