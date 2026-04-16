La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en España? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos en distitnas ciudades de España este jueves 16 de abril, según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El precio de las gasolinas en Madrid
Gasóleo A
Precio máximo: 2,019 euros el litro
Precio mínimo: 1,654 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 2,109 euros el litro
Precio mínimo: 1,674 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,709 euros el litro
Precio mínimo: 1,369 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,789 euros el litro
Precio mínimo: 1,539 euros el litro
El precio de las gasolinas en Barcelona
Gasóleo A
Precio máximo: 1,919 euros el litro
Precio mínimo: 1,629 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 2,009 euros el litro
Precio mínimo: 1,734 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,644 euros el litro
Precio mínimo: 1,379 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,785 euros el litro
Precio mínimo: 1,539 euros el litro
El precio de las gasolinas en Málaga
Gasóleo A
Precio máximo: 1,909 euros el litro
Precio mínimo: 1,738 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,999 euros el litro
Precio mínimo: 1,775 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,629 euros el litro
Precio mínimo: 1,449 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,799 euros el litro
Precio mínimo: 1,649 euros el litro
El precio de las gasolinas en Sevilla
Gasóleo A
Precio máximo: 1,964 euros el litro
Precio mínimo: 1,705 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 2,029 euros el litro
Precio mínimo: 1,749 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,629 euros el litro
Precio mínimo: 1,387 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,723 euros el litro
Precio mínimo: 1,614 euros el litro
El precio de las gasolinas en Valencia
Gasóleo A
Precio máximo: 1,929 euros el litro
Precio mínimo: 1,659 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 2,019 euros el litro
Precio mínimo: 1,648 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,649 euros el litro
Precio mínimo: 1,379 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,755 euros el litro
Precio mínimo: 1,535 euros el litro
El precio de las gasolinas en Zaragoza
Gasóleo A
Precio máximo: 1,919 euros el litro
Precio mínimo: 1,69 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,969 euros el litro
Precio mínimo: 1,72 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,699 euros el litro
Precio mínimo
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,749 euros el litro
Precio mínimo: 1,55 euros el litro
Factores clave que afectan el precio de la gasolina
El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.
Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.
España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.
El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.
Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.
Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.