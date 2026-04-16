Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

Imagen de archivo de una casa prefabricada.

En los últimos años, el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso al mercado inmobiliario están impulsando en España el interés por las casas prefabricadas. Este tipo de viviendas, que se construyen total o parcialmente en fábrica y se ensamblan posteriormente en el mismo terreno, destacan por su menor coste y rapidez de ejecución. Aunque no son una solución nueva, su popularidad ha crecido en los últimos años, especialmente entre quienes buscan una alternativa más asequible y eficiente frente a la construcción tradicional.

A diferencia de las viviendas convencionales, las casas prefabricadas se producen en entornos controlados, lo que permite reducir tiempos, optimizar materiales y minimizar imprevistos. Mientras una vivienda tradicional puede tardar más de un año en completarse, una prefabricada puede estar lista en cuestión de semanas o pocos meses.

Este factor, unido a un coste generalmente inferior, explica su auge en un contexto marcado por el aumento de precios del suelo y de la construcción. Además, muchas de estas viviendas incorporan criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, lo que también responde a una demanda creciente por soluciones más respetuosas con el medio ambiente.

Modelos disponibles en España

En términos económicos, el mercado ofrece una amplia variedad de opciones. Las casas de madera suelen ser las más asequibles, mientras que las de hormigón o acero presentan un mayor coste, pero también mejores prestaciones en durabilidad y aislamiento. En España, es posible encontrar modelos básicos desde unos 20.000 euros para superficies reducidas, como algunas viviendas modulares comercializadas por empresas como Alucasa, con unos 37 metros cuadrados.

El modelo de casa prefabricada VERA. (Pineca)

En un rango intermedio, compañías como Casas inHAUS ofrecen viviendas de entre 80 y 100 metros cuadrados con precios que pueden oscilar entre 60.000 y 100.000 euros, dependiendo del nivel de personalización. Por su parte, las casas prefabricadas de hormigón de alta gama pueden superar los 1.500 o incluso 2.000 euros por metro cuadrado, acercándose a los costes de la vivienda tradicional, pero con ventajas en diseño y eficiencia.

Licencias y permisos necesarios

Sin embargo, más allá del precio y la rapidez, uno de los aspectos clave a tener en cuenta es el marco jurídico. En España, no existe una normativa específica para casas prefabricadas, ya que estas se consideran viviendas convencionales a todos los efectos legales. Esto implica que deben cumplir con el Código Técnico de la Edificación y la Ley de Ordenación de la Edificación, igual que cualquier otra construcción.

Además, requieren licencia de obra, proyecto técnico visado por un profesional y, sobre todo, estar ubicadas en suelo urbanizable. Este último punto es fundamental, ya que no es posible instalar una vivienda de este tipo en terrenos no aptos para edificación. En este sentido, las casas prefabricadas no suponen un atajo legal ni urbanístico, sino una alternativa constructiva que, aunque más rápida y en ocasiones más económica, está sujeta a las mismas exigencias que cualquier otra vivienda.