Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 17 de abril

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este viernes 17 de abril.

Precio de la energía eléctrica

Día: 17 de abril

Precio medio: 70.81 euros por megavatio hora

Precio más alto: 122.97 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.92 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 114.89 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 112.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 106.03 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 104.58 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.33 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.46 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 121.29 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105.73 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 66.57 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 10.49 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.41 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.35 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.07 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.97 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.16 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 111.63 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 102.1 euros por megavatio hora.