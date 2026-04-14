Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

Un cartel de ‘se alquila’ en el portal de un edificio de una calle de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El mercado del alquiler en España suma una nueva señal de tensión. El índice de referencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) alcanzó en marzo el 2,47% interanual, su nivel más alto desde su creación en noviembre de 2024. Este dato, tres décimas superior al de febrero, confirma una tendencia al alza que se consolida mes a mes.

Con este registro, el indicador acumula ya diez meses consecutivos por encima del 2% y encadena dos meses seguidos de incrementos. Se trata de una referencia clave, ya que actúa como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

El dato llega en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, donde la oferta sigue siendo insuficiente frente a una demanda cada vez mayor.

Un índice clave para millones de inquilinos

Este índice, que el INE publica mensualmente, se ha convertido en la herramienta central para regular la subida de los alquileres. En concreto, determina el máximo al que pueden actualizarse las rentas de los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023.

Su cálculo combina varios factores, entre ellos el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y un ajuste técnico que tiene en cuenta las diferencias entre ambos. Además, incorpora un parámetro vinculado al crecimiento económico a largo plazo.

A todo ello se suma un coeficiente moderador diseñado por distintos organismos del Gobierno para adaptar el índice a la realidad del mercado del alquiler, evitando así subidas desproporcionadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Cómo se calcula y qué implica

En la práctica, el índice final se fija tomando el valor más bajo entre tres variables: el IPC, la inflación subyacente y una media ajustada según la metodología oficial. Este mecanismo busca proteger a los inquilinos frente a incrementos excesivos.

La creación de este indicador responde a lo establecido en la Ley por el Derecho a la Vivienda, que obligaba a definir un sistema de referencia antes de finalizar 2024. El objetivo era claro: poner un límite a las subidas anuales del alquiler en un contexto de fuerte presión inflacionaria.

En este sentido, el nuevo índice sustituye a medidas extraordinarias adoptadas en años anteriores, como el tope del 3% aplicado en 2024 debido al impacto económico derivado de la guerra en Ucrania.

Diferencias según la fecha del contrato

No todos los inquilinos se verán afectados por este índice. Su aplicación depende directamente de la fecha en la que se firmó el contrato de alquiler. Para los contratos posteriores al 25 de mayo de 2023, este indicador es de obligado cumplimiento y marca el máximo incremento anual. Sin embargo, aquellos firmados antes de esa fecha siguen rigiéndose por las condiciones pactadas originalmente.

En estos casos, la actualización de la renta se realiza generalmente conforme al IPC o al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), dependiendo de lo que figure en el contrato.

Contratos antiguos: límites distintos

El IGC, utilizado en muchos contratos anteriores a la Ley de Vivienda, tiene una particularidad relevante: su incremento nunca puede superar el 2%. Esto introduce una diferencia significativa respecto al nuevo índice, que ya se sitúa por encima de ese nivel.

Por tanto, algunos inquilinos con contratos más antiguos podrían experimentar subidas más moderadas que aquellos sujetos al nuevo sistema, dependiendo de la evolución futura de los indicadores. Desde el Ministerio de Vivienda subrayan que la clave está en revisar las condiciones firmadas, ya que cada contrato puede tener reglas distintas en cuanto a su actualización.

Un mercado tensionado pese a los límites

Aunque el objetivo del índice es contener las subidas, su evolución al alza refleja que la presión en el mercado del alquiler sigue presente. El hecho de que haya alcanzado su máximo histórico en apenas unos meses evidencia que los factores inflacionarios continúan influyendo en los precios.

Además, el incremento sostenido por encima del 2% sugiere que los inquilinos seguirán enfrentándose a revisiones al alza en sus rentas, aunque dentro de los límites legales establecidos.

El reto ahora será comprobar si este mecanismo logra equilibrar la protección al inquilino con la rentabilidad para los propietarios, en un mercado donde la escasez de oferta sigue siendo uno de los principales problemas estructurales.