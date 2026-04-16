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La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

El año 2022 fue el primero en que se vio obligado a renunciar a parte de la temporada en tierra y desde entonces las lesiones han frustrado esta época del año para el de Murcia

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El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)
El tenista español Carlos Alcaraz (Europa Press)

Carlitos anunciaba una de las peores noticias en rueda de prensa: se retiraba del torneo Conde de Godó de Barcelona por molestias en su muñeca derecha. El tenista necesitó que entraran las asistencias durante su debut en la ciudad condal, aunque no le dio demasiada importancia, según afirmó tras el partido. Sin embargo, la lesión era de mayor magnitud y gravedad de la que inicialmente presentaba. “Pero vistas hoy las pruebas, es una lesión un poquito más seria de lo que todos esperábamos", explicaba el español. Sin embargo, no es la primera vez que el español renuncia a algún torneo de tierra por lesión.

Fue durante el partido ante Otto Virtanen, su debut en Barcelona, tan solo dos días después de protagonizar la final de Montecarlo junto a Jannik Sinner, donde el italiano se alzó con la victoria. En el duelo ante el finlandés, donde comenzaron las molestias en la muñeca. Un masaje, una venda y de vuelta a la pista. Parecía que todo había quedado en un susto, porque Carlitos volvió a saltar a la pista con más fuerza, si cabe. Firmó una rotura para llevarse el primer set y arrasó a su rival en el segundo.

En la rueda de prensa posterior no dio mayor importancia a la dolencia: “Cuesta mucho adaptarse; hoy he hecho mi primer entrenamiento por la mañana y enseguida he saltado a competir. Siempre van saliendo pequeñas cosas en el cuerpo; vamos a ver con mi equipo qué hay; espero que no sea nada. Ya he sentido este feeling alguna que otra vez y no ha ido a más; nunca ha acabado en nada serio". Lo que inicialmente no revestía gravedad, acabó por convertirse en un problema para el español.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Los peores presagios se confirmaban y las palabras de Alcaraz en una rueda de prensa agendada por su equipo lo hacían realidad: “Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo”. La lesión, como él mismo aseguró, era más seria de lo que a priori parecía. Ahora afrontará la recuperación en casa, con su equipo, médicos y fisio, con el fin de regresar a las pistas cuanto antes. Carlitos confiaba en completar la temporada de tierra sin problemas físicos, pero no ha sido posible. Una vez más, el español se ve obligado a parar en mitad de su época del año favorita por lesión. Este ha tirado de experiencia, de bagaje, sabiendo que una retirada a tiempo es una victoria y más si se piensa en el largo plazo, con Roland Garros en la mira (arrancará el 24 de mayo).

Las lesiones de Alcaraz en tierra

Sin embargo, esta situación no es nueva para él. La temporada de tierra ha sido un punto de inflexión para Carlitos desde hace ya unos años. El año 2022 fue el primero en que se vio obligado a renunciar a parte de la temporada en tierra y, desde entonces, es una situación que se ha ido repitiendo temporada tras temporada. En 2022, año de su consagración, ya tuvo que afrontar sus primeros problemas físicos. En 2023, una lesión en la muñeca lo apartó de varios torneos importantes. En 2024, fue el antebrazo el que lo obligó a frenar su calendario, dejándole fuera de Montecarlo y Barcelona; volvió para Madrid, donde se agravó la lesión y tuvo que renunciar a Roma.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Durante 2025, las molestias en el isquio y el aductor impidieron disputar el Mutua Madrid Open. En rueda de prensa, Alcaraz confirmaba los peores presagios: “Quería jugar aquí, pero hemos tomado la decisión de no asumir riesgos”. Fue una lesión en la final del Conde de Godó lo que le dejó fuera del torneo de la capital española. Este 2026, la situación se repite: Alcaraz se retira del torneo de Barcelona por culpa de las lesiones, que siguen condicionando su presencia en los grandes torneos de tierra.

¿Madrid? De momento es una incógnita. Carlitos ya está en una contrarreloj. Ha empezado su recuperación, pero resta menos de una semana para que el Mutua dé el pistoletazo de salida. El tiempo apremia, pero las molestias físicas necesitan su tiempo. La potencia física del de Murcia es titánica, pero tiende a quebrarse ante la acumulación de partidos. El español ha ido aprendiendo a leer la temporada y a ser selectivo con los torneos en los que inscribir su nombre. Esta vez no ha sido suficiente. Su estilo de juego tampoco ayuda: potente y agresivo, dos combinaciones que, prolongadas, tienden a exponerle a riesgos. Con la recuperación iniciada, tan solo es cuestión de tiempo que regrese a las pistas, aunque queda en el aire el torneo en que será.

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