España

Un juzgado de Valencia analizará si un “perreo” sin consentimiento en una discoteca constituye un delito de agresión sexual

La Fiscalía describe que un joven de 23 años se puso a bailar con una mujer, rozándole “sus genitales a través del pantalón con las nalgas de ella”

Guardar
Una discoteca (AdobeStock)
Una discoteca (AdobeStock)

Un Juzgado de lo Penal de Valencia deberá determinar si hubo o no consentimiento en el encuentro entre un joven de 23 años y una mujer en la madrugada del 19 de abril del pasado año, cuando ambos se encontraban en una discoteca de la localidad de Mislata, según informa el periódico Las Provincias.

El Ministerio Público sostiene que, sobre las 5:38 horas, el encausado se acercó por detrás a la joven, que se encontraba bailando en la pista con amigos, y que, “con ánimo libidinoso, la cogió sorpresivamente de las caderas”. A partir de ahí, según el relato fiscal, la atrajo hacia él y se produjo el contacto corporal durante el baile, concretamente “rozando sus genitales a través del pantalón con las nalgas de ella”.

La Fiscalía considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de agresión sexual del artículo 178.1 del Código Penal, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión, y solicita para el acusado dos años de cárcel, además de tres años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante y comunicarse con ella durante ese mismo periodo. La denuncia fue interpuesta en un cuartel de la Guardia Civil cuatro días después de los hechos.

Por su parte, la defensa sostiene que ambos estaban “perreando” de forma consentida y que, en caso de apreciarse infracción, los hechos deberían calificarse como una vejación injusta de carácter leve.

La ley del solo sí es sí

El procedimiento se enmarca en la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en vigor desde octubre de 2022, que introdujo una reforma global del sistema penal en materia de delitos sexuales. Esta norma, conocida popularmente como la ley del “solo sí es sí”, modificó el Código Penal para situar el consentimiento como eje central de la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, eliminando la anterior diferenciación entre abuso sexual y agresión sexual.

De acuerdo con la redacción del artículo 178 del Código Penal tras la reforma, se considera agresión sexual cualquier acto de contenido sexual que se realice sin consentimiento de la otra persona. La propia ley define el consentimiento como aquella manifestación de voluntad libre que se expresa “mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. En consecuencia, no se exige la existencia de violencia o intimidación para la apreciación del delito, sino la ausencia de consentimiento válido.

Luis Rubiales asegura que va a "ejercer acciones legales" contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique

La reforma legal también supuso una reconfiguración del sistema de penas, estableciendo horquillas más amplias para los delitos sexuales, con la posibilidad de agravación en función de factores como la violencia, la intimidación, la vulnerabilidad de la víctima o la concurrencia de determinadas circunstancias específicas previstas en el propio Código Penal. Asimismo, la norma incorpora un enfoque de protección integral de las víctimas, incluyendo medidas de asistencia, acompañamiento y prevención.

En el ámbito procesal, la ley también impulsa la reducción de la revictimización durante el procedimiento judicial, favoreciendo mecanismos como la prueba preconstituida en determinados supuestos, especialmente cuando se trata de víctimas que podrían no estar disponibles en el momento del juicio o cuando se busca evitar declaraciones reiteradas.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosComunidad ValencianaAgresión SexualTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El momento indicado para empezar a ir a terapia después de un trauma, según una psicóloga

Estar preparado para ponerse en manos de un profesional no es suficiente, ya que es fundamental que el paciente esté dispuesto a aliviar los síntomas del trastorno de estrés postraumático

El momento indicado para empezar a ir a terapia después de un trauma, según una psicóloga

La inflación a través de una tortilla de patatas: el precio de preparar este clásico español ha crecido un 95 % desde 2019

En concreto, el coste de preparar una tortilla española en casa ha pasado de 3,42 € en 2019 a 6,72 € en 2026, cerca del doble

La inflación a través de una tortilla de patatas: el precio de preparar este clásico español ha crecido un 95 % desde 2019

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que uno de cada cuatro accidentes de tráfico con víctimas guarda relación con el cansancio o la somnolencia. En carreteras secundarias, uno de cada cinco siniestros con víctimas tiene la fatiga como factor concurrente

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

Eduardo Escarrá ejemplifica cómo los valores militares trascienden fronteras y explica su historia en la revista La Legión

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

Resultados ganadores del Super Once del 16 abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

El militar español que se convirtió en sheriff en Estados Unidos: “De Melilla a Charlotte, el espíritu Legionario no conoce fronteras”

La Justicia ordena la expulsión de España de un hombre que fue pillado con más de 12 kilos de MDMA en el aeropuerto de Barajas: deberá cumplir antes la pena de cárcel

La Audiencia Nacional frena la expulsión de una venezolana solicitante de asilo y mantiene su residencia humanitaria hasta que se resuelva su recurso

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Si la Mutua te obliga a volver a trabajar sin estar del todo recuperado, tienes que saber que se puede impugnar en un plazo”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de abril

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Repsol recupera el control de sus operaciones en Venezuela y triplicará la producción en el país

Las casas prefabricadas, la alternativa que muchos se plantean ante la situación inmobiliaria actual: valen 10 veces menos y se construyen en semanas

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern